Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un camionista di 49 anni è stato fermato dai Carabinieri a Cremona per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore di cinque volte rispetto al limite consentito. L’uomo, che trasportava pomodori, è stato segnalato da diversi automobilisti per manovre pericolose e fermato in via Trento e Trieste. La patente è stata ritirata e il conducente denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona.

La segnalazione degli automobilisti e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nelle scorse ore a Cremona, dove la Centrale Operativa ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di automobilisti preoccupati. Questi ultimi avevano notato un camion che, procedendo lungo la strada, sbandava ripetutamente e invadeva la corsia opposta, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Il fermo del camionista e il controllo

La tempestività dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona ha permesso di raggiungere rapidamente il mezzo pesante, che trasportava pomodori, e di fermare il conducente prima che potesse causare incidenti. Gli agenti hanno sottoposto l’uomo, un autista di professione di 49 anni, al test dell’etilometro per verificare il livello di alcol nel sangue.

Un tasso alcolemico record: oltre cinque volte il limite

Il risultato del test ha lasciato senza parole gli stessi Carabinieri: il camionista guidava con un tasso alcolemico superiore di cinque volte rispetto al limite previsto dalla legge. Un dato che evidenzia la gravità della situazione e il potenziale pericolo rappresentato dal comportamento dell’uomo, soprattutto considerando che era alla guida di un mezzo pesante.

Le conseguenze: patente ritirata e denuncia

Di fronte a una violazione così grave, i Carabinieri hanno proceduto immediatamente al ritiro della patente di guida dell’autista. Inoltre, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, come previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. La sua posizione è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Cremona, che dovrà valutare eventuali ulteriori provvedimenti.

IPA