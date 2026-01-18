Cremona come Crans-Montana, il video dell'incendio al "Moma Club" causato dalle fontane pirotecniche

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il questore di Cremona, Carlo Ambra, ha disposto la chiusura di due discoteche della zona, il “Juliette” a San Felice e il “Moma Club” a Crema. Per il primo locale è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni, per il secondo per 8 giorni. Al “Moma Club”, di recente, è avvenuto un episodio che ha subito riportato alla mente ciò che si è verificato a Crans-Montana: durante una serata c’è stato l’incendio di alcuni addobbi posizionati sul soffitto del locale. A provocare le fiamme, che fortunatamente non hanno causato gravi danni, sono state alcune fontane pirotecniche posizionate sulle bottiglie.

Cremona come Crans-Montana, discoteche chiuse dopo i controlli della polizia

La notifica dei due provvedimenti di sospensione delle licenze è stata firmata dal questore dopo che nei locali sono stati effettuati approfonditi controlli disposti dallo stesso Carlo Ambra, d’intesa con il Prefetto.

In particolare, nelle serate del 16 gennaio al “Juliette” e del 17 gennaio al “Moma Club” si sono presentati polizia di Stato (polizia amministrativa, squadra mobile e nucleo prevenzione crimine), equipaggi e personale dei Vigili del fuoco, polizia locale, l’Ispettorato del Lavoro e l’Ats Valpadana.

In entrambe le discoteche cremonesi sono state riscontrate diverse violazioni e inottemperanze alla normativa di sicurezza. Inoltre sono stati accertati casi di somministrazione di bevande a minori.

Tutte le irregolarità emerse dai controlli al “Juliette”

Nella fattispecie, al “Juliette” è stata appurata la mancanza del documento di valutazione dei rischi, irregolarità sulla titolarità di materiali privi di classificazione di reazione al fuoco dislocati anche in corrispondenza di fonti ad incandescenza, estintori privi di cartellonistica, assenza del registro dei controlli dei presidi antincendi, assenza di documentazione di omologazione dei divanetti alla reazione al fuoco, mancanza di documentazione attinente la formazione dei lavoratori.

Altro dettaglio preoccupante, il fatto che le uscite di emergenza non erano completamente fruibili per via di diverso materiale come barriere in legno e tavolini presenti nei pressi delle vie di esodo.

L’Ispettorato del lavoro ha adottato, contestualmente alla misura del questore, un altro provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Inoltre, il “Juliette” il 6 gennaio scorso è stato teatro di una violenta rissa tra giovani, uno dei quali è stato ferito con un taglierino al collo, senza fortunatamente riportare gravi lesioni.

Tutte le irregolarità emerse dai controlli al “Moma Club”

Al “Moma Club”, oltre al già citato incendio di alcuni addobbi posizionati sul soffitto del locale, durante il controllo è stata ravvisata la presenza di minorenni all’interno del locale nonostante la serata fosse riservata solo a maggiorenni.

Come al “Juliette”, sono stati registrati casi di vendita di bevande alcoliche a ragazzi con meno di 18 anni per via della mancata verifica dei documenti. E ancora, è stato scoperto che due uscite di sicurezza erano oscurate da tendaggi. Una si apriva con difficoltà per mancata manutenzione.

E ancora, sono state riscontrate violazioni delle misure di prevenzione incendi per la presenza di materiali non classificati alla reazione al fuoco, inottemperanze al regolamento comunitario 852/04 per irregolarità della strumentazione del bancone bar e per la presenza di materiale non attinente all’attività esercitata, violazioni alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo per la gestione del parcheggio antistante la discoteca, la presenza di 10 lavoratori in nero.

Le autorità hanno anche notato il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e la presenza di soli due operatori antincendio su quattro previsti.