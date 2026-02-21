Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Falsi bonifici e inganni ai danni di gioiellerie e strutture ricettive: coinvolti nella complessa indagine una donna di 48 anni e suo padre di 73 anni, entrambi indagati per truffa in concorso. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cremona nei giorni scorsi.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio a seguito delle denunce presentate dai titolari di due note gioiellerie del centro cittadino e di una struttura ricettiva. Le segnalazioni hanno permesso agli investigatori di ricostruire un articolato schema di truffa messo in atto dai due indagati.

Il modus operandi: fiducia carpita e bonifici falsi

L’indagata, presentandosi come cliente affidabile e millantando di essere dipendente di una grossa azienda locale e prossima al matrimonio, è riuscita a conquistare la fiducia degli esercenti. Dopo aver mostrato copie di bonifici bancari artefatti, la donna ha ottenuto la consegna di oggetti in argento per un valore complessivo di quasi 21.000 euro, agendo anche con la collaborazione del padre.

Il raggiro alla struttura ricettiva

Con lo stesso stratagemma, la donna ha ingannato la responsabile di una struttura ricettiva cremonese, riuscendo a soggiornare insieme ad altri accompagnatori per un importo di 4.000 euro. Terminato il soggiorno, la donna si è resa irreperibile, lasciando insoluto il conto.

Le indagini della Squadra Mobile

Determinante per l’individuazione dei presunti responsabili è stata la meticolosa attività investigativa della Squadra Mobile, che ha analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi pubblici coinvolti e di alcune strade cittadine. Le testimonianze delle vittime hanno contribuito a delineare il quadro accusatorio.

La perquisizione e la ricerca della refurtiva

La perquisizione, delegata dalla Procura della Repubblica e finalizzata al recupero della merce illecitamente acquisita, non ha portato al ritrovamento degli oggetti. Questo elemento ha messo in luce la capacità dei presunti autori di piazzare rapidamente il materiale provento del reato. Gli accertamenti della Squadra Mobile proseguono per individuare il canale di ricettazione utilizzato.

Misure di prevenzione e precedenti

Alla luce dei fatti e del coinvolgimento della donna in altre analoghe truffe e reati contro il patrimonio nella provincia, il Questore di Cremona ha adottato nei suoi confronti la misura di prevenzione dell'”Avviso Orale”.

IPA