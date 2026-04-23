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È di una denuncia per ricettazione e false dichiarazioni il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato presso la stazione ferroviaria di Cremona. Un cittadino albanese di 39 anni è stato fermato e identificato dopo aver esibito un documento non suo durante un controllo.

Controlli straordinari in zona stazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di oggi gli agenti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona della stazione ferroviaria di Cremona e nelle aree circostanti. L’obiettivo era quello di garantire maggiore sicurezza e prevenire episodi di reato nelle aree più sensibili della città.

Il fermo sull’autobus in piazza delle Tranvie

Durante questi controlli, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un uomo a bordo di un autobus in piazza delle Tranvie, risultato privo di titolo di viaggio. Alla richiesta di esibire un documento di identità da parte dell’addetto al controllo, l’uomo ha mostrato una tessera sanitaria intestata a un’altra persona, di nazionalità italiana.

L’intervento della Polizia e la denuncia

Il comportamento sospetto ha spinto il controllore a richiedere l’intervento degli agenti della Questura, già presenti in zona per i controlli straordinari. Gli operatori sono intervenuti rapidamente, bloccando il cittadino albanese e accompagnandolo in Questura. Qui, dopo le verifiche di rito, l’uomo è stato denunciato per ricettazione e false dichiarazioni sulla propria identità.

Precedenti e provvedimenti amministrativi

Dai controlli è emerso che il fermato aveva già precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Inoltre, nel 2014 era stato destinatario di un “Avviso Orale” emesso dal Questore di Cremona. In seguito all’episodio odierno, nei suoi confronti è stata adottata la misura di prevenzione del “Foglio di Via” per 2 anni dal territorio di Cremona, poiché residente in un altro Comune.

IPA