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Una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente a Cremona. Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo una fuga spericolata tra le vie cittadine, al termine della quale è stato accertato che il veicolo condotto era stato rubato.

Il controllo di routine trasformatosi in inseguimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona ha incrociato un’autovettura condotta da un individuo già conosciuto per precedenti reati. I militari, consapevoli che l’uomo fosse privo di patente di guida in quanto revocata, hanno deciso di invertire la marcia per procedere a un controllo.

La fuga tra le strade cittadine

Alla vista dei militari, il conducente ha reagito premendo sull’acceleratore e dando così il via a una fuga rocambolesca tra le vie limitrofe. Durante l’inseguimento, l’uomo si è reso protagonista di manovre estremamente pericolose, tra cui sorpassi azzardati e il mancato rispetto del semaforo rosso, mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. La corsa si è conclusa poco dopo, quando i Carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare il fuggitivo.

Le indagini e la scoperta del furto

I successivi accertamenti investigativi hanno permesso di aggravare ulteriormente la posizione del conducente. Il veicolo, infatti, è risultato oggetto di furto. L’automobile apparteneva a una donna che l’aveva affidata a un’officina meccanica per delle riparazioni. Il titolare dell’officina aveva parcheggiato la vettura nel piazzale esterno, lasciando le chiavi nell’abitacolo per facilitare i lavori, ma il mezzo era stato sottratto. Dopo il recupero, la vettura è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, che ha formalizzato la denuncia di furto.

La posizione del conducente e i precedenti

Le verifiche hanno inoltre confermato che l’uomo era alla guida senza patente, revocata nel novembre 2025 dal Prefetto di Cremona per diverse violazioni pregresse. Non solo: nel gennaio scorso, il soggetto era già stato fermato e sanzionato dai militari della Radiomobile per aver guidato senza patente.

Le conseguenze per il trasgressore

Al termine delle indagini, per l’uomo è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente. Oltre alle accuse penali, dovrà rispondere anche di numerose sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada commesse durante l’inseguimento. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i cittadini di Cremona, che hanno assistito alle pericolose manovre del fuggitivo.

IPA