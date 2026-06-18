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È stato denunciato per porto abusivo di arma un uomo di 45 anni residente a Cremona, fermato dalla Polizia di Stato durante i controlli straordinari sul territorio. L’uomo, trovato anche in possesso di sostanze stupefacenti e sanzionato per violazioni relative all’uso del monopattino elettrico, è stato sottoposto a ulteriori provvedimenti di prevenzione.

Controlli straordinari e fermo in via Castelleone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri un equipaggio della Questura di Cremona ha effettuato un controllo in via Castelleone nell’ambito dei servizi straordinari di pattugliamento. Gli agenti hanno notato un uomo a bordo di un monopattino elettrico privo del contrassegno identificativo obbligatorio, che procedeva nella direzione opposta rispetto al senso di marcia consentito. Tale comportamento ha attirato l’attenzione degli operatori, che hanno deciso di procedere al fermo per un controllo più approfondito.

Il controllo e il rinvenimento dell’arma

Durante la perquisizione, il cittadino italiano di 45 anni è stato trovato in possesso di un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 28 centimetri. Il possesso ingiustificato dell’arma ha fatto scattare la denuncia per porto abusivo di arma all’Autorità Giudiziaria. Oltre all’arma, gli agenti hanno rinvenuto anche due involucri contenenti cocaina ed eroina, sostanze che sono state immediatamente sequestrate.

Sanzioni per violazioni al codice della strada e monopattino non conforme

Nel corso degli accertamenti, è emerso che il monopattino elettrico utilizzato dall’uomo non era conforme alla normativa europea. Sull’etichetta del veicolo era infatti riportato il marchio “China Export” invece del marchio “CE”, che certifica la conformità europea. La differenza tra i due loghi, seppur sottile, è stata rilevata dagli agenti, che hanno così proceduto a sanzionare il conducente secondo la normativa vigente. Inoltre, l’uomo è stato multato per ulteriori violazioni relative alla circolazione dei monopattini elettrici.

Ulteriori provvedimenti e precedenti penali

Al termine degli accertamenti, il 45enne è stato denunciato per porto abusivo di arma. Considerati i suoi precedenti per delitti contro il patrimonio, il Questore di Cremona ha adottato nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’Avviso Orale, un provvedimento che mira a scoraggiare la reiterazione di comportamenti illeciti.

IPA