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È stata eseguita nei giorni scorsi a Cremona un’ordinanza di carcerazione nei confronti di una cittadina italiana di 60 anni, originaria della provincia di Catanzaro, condannata a 5 anni e 2 mesi di reclusione per estorsione continuata. La donna avrebbe costretto una 70enne cremonese a versarle diecimila euro attraverso minacce e pressioni, dopo averla conosciuta su Facebook.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Cremona. Gli agenti hanno seguito una pista che li ha portati a individuare l’alloggio utilizzato dalla donna come base operativa nella città lombarda, nonostante la sua residenza fosse in un’altra provincia della Lombardia.

Il modus operandi: amicizia virtuale e minacce

L’inchiesta ha ricostruito come la donna, tramite il portale Facebook, abbia instaurato un rapporto di amicizia con la vittima, una signora cremonese di 70 anni. Fingendo di condividere interessi e hobby, la presunta truffatrice ha guadagnato la fiducia della donna. In seguito, ha iniziato a rivolgerle richieste di denaro, dapprima sporadiche, poi sempre più insistenti e accompagnate da minacce, costringendo la vittima a effettuare versamenti su carta PostePay e tramite bonifici bancari.

La somma estorta e la durata dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata costretta a consegnare alla donna una somma complessiva di diecimila euro nell’arco di oltre 6 mesi, tra maggio e novembre 2023. Le pressioni sarebbero diventate sempre più frequenti e aggressive, fino a sfociare in un vero e proprio caso di estorsione continuata.

L’arresto e la condanna definitiva

Al termine delle indagini, la Polizia di Stato ha eseguito l’ordine di carcerazione nei confronti della donna, che è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Brescia per scontare la pena definitiva. L’arrestata, originaria della provincia di Catanzaro, aveva scelto Cremona come base per portare avanti la sua attività illecita.

IPA