Cremona, lascia due pitbull senza guinzaglio tra le famiglie in piazza Roma: 43enne nei guai

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È scattata una denuncia per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale dopo quanto avvenuto nelle scorse ore a Cremona, in Piazza Roma, dove un uomo di 43 anni è stato fermato dopo aver lasciato liberi due pitbull tra le famiglie presenti nel parco.

La segnalazione dei cittadini e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata odierna, quando alcune persone hanno segnalato la presenza di un soggetto italiano che, all’interno del parco di Piazza Roma, lasciava circolare due cani di razza pitbull senza guinzaglio. La situazione ha destato particolare preoccupazione tra le numerose famiglie con bambini che si trovavano nell’area verde, complice anche la giornata festiva che aveva favorito un’ampia affluenza di cittadini.

L’uomo fermato dopo un tentativo di fuga

All’arrivo delle Volanti della Questura, l’uomo, residente in città e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di rapina, ricettazione e furto, si è mostrato insofferente alle richieste degli agenti. Gli operatori di polizia gli hanno intimato di mettere il guinzaglio ai cani e di fornire le proprie generalità, ma il soggetto ha reagito con ripetute ingiurie nei confronti degli agenti. Improvvisamente, ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato e accompagnato in Questura.

I provvedimenti adottati dalle autorità

I due pitbull sono stati affidati in custodia alla compagna dell’uomo, presente sul posto. Nei confronti del soggetto è scattata una denuncia per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltre che per rifiuto di fornire le proprie generalità. Inoltre, è stata elevata una sanzione amministrativa per la conduzione dei cani senza guinzaglio in uno spazio pubblico. L’uomo ha ricevuto anche un ordine di allontanamento dal centro cittadino e la misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore.

IPA