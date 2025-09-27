Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti e dieci perquisizioni all’alba del 24 settembre 2025 dalle forze dell’ordine a Cremona. Un gruppo di nove minorenni e un maggiorenne è stato indagato per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e getto pericoloso di cose, reati commessi tra febbraio e marzo di quest’anno. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, che ha disposto misure cautelari per i soggetti coinvolti.

Le indagini e la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Cremona e il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cremona, con il supporto della Stazione di Cremona e della Compagnia di Casalmaggiore. Gli investigatori hanno agito nelle prime ore del mattino, facendo irruzione nelle abitazioni dei dieci indagati alla ricerca di prove utili alle indagini. L’azione è stata il culmine di mesi di lavoro investigativo, iniziato dopo una serie di episodi di aggressioni e rapine ai danni di coetanei, avvenuti nel centro cittadino.

Il gruppo sotto accusa: chi sono gli indagati

I dieci giovani, di cui nove minorenni e un maggiorenne, sono stati identificati come responsabili di diversi episodi criminosi. Le accuse a loro carico comprendono rapina aggravata, lesioni personali aggravate e getto pericoloso di cose. In particolare, il gruppo avrebbe accerchiato e minacciato altri ragazzi per strada, utilizzando anche coltelli, e in alcuni casi avrebbe colpito le vittime con schiaffi, pugni e persino coltellate. Non sono mancati episodi di lancio di bottiglie di vetro sulla pubblica via, a testimonianza della pericolosità delle azioni compiute.

Le misure cautelari e gli arresti

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha emesso un provvedimento restrittivo nei confronti di quattro dei dieci indagati. Per tre minorenni è stato disposto il collocamento in comunità educativa, mentre per l’unico oggi maggiorenne è stata applicata la misura della permanenza in casa, dato che si trovava già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un’altra causa. Gli altri sei indagati restano comunque sotto la lente degli inquirenti e la loro posizione sarà valutata nel corso del futuro processo.

L’operazione all’alba: come si è svolta

Nelle prime ore del 24 settembre 2025, personale della Squadra Mobile e dei Carabinieri ha fatto accesso simultaneamente alle abitazioni dei dieci giovani. L’obiettivo era raccogliere elementi utili alle indagini, tra cui eventuali armi, oggetti rubati o altri indizi che potessero collegare gli indagati ai fatti contestati. L’operazione è stata condotta con il massimo riserbo e ha visto impegnate diverse pattuglie, sia della Questura che dell’Arma dei Carabinieri, a testimonianza della gravità dei reati contestati e della necessità di un’azione coordinata.

La genesi dell’indagine: episodi di violenza tra giovani

L’indagine congiunta tra la Squadra Mobile e il Nucleo Operativo e Radiomobile ha preso il via all’inizio del 2025, quando il gruppo di giovanissimi è stato individuato e denunciato come responsabile di una serie di episodi di aggressioni e rapine ai danni di coetanei. Le vittime venivano accerchiate per strada, minacciate anche con coltelli e, in alcuni casi, colpite con schiaffi, pugni e coltellate. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze, analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino e incrementato i controlli sui giovani che frequentano il centro città, riuscendo così a identificare tutti i membri del gruppo.

Le accuse: reati gravi e violenti

Le accuse mosse nei confronti dei dieci giovani sono particolarmente gravi. Oltre alle rapine e alle lesioni personali, il gruppo si sarebbe reso responsabile anche di getto pericoloso di cose, come il lancio di bottiglie di vetro sulla pubblica via. In alcuni casi, le aggressioni sarebbero state particolarmente violente, con l’uso di coltelli e il ferimento delle vittime. Gli inquirenti hanno sottolineato come il modus operandi del gruppo fosse caratterizzato da una certa organizzazione e dalla volontà di intimidire le vittime, spesso coetanei incontrati casualmente per strada.

Il ruolo delle forze dell’ordine e della Procura

L’operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri di Cremona, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia. Gli investigatori hanno lavorato per mesi, raccogliendo prove e testimonianze che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare i responsabili. L’attività investigativa ha incluso anche l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e l’ascolto di numerosi testimoni presenti ai fatti.

IPA