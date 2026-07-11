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È di 41 misure di prevenzione il bilancio delle azioni adottate dal Questore della Provincia di Cremona nei confronti di 17 persone coinvolte in recenti episodi di violenza nei pressi di esercizi pubblici cittadini. I provvedimenti sono stati presi per impedire la reiterazione di comportamenti illeciti e garantire la sicurezza pubblica.

Le misure adottate dopo i gravi episodi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Cremona ha deciso di intervenire a seguito di gravi episodi di violenza che si sono verificati nei pressi di due esercizi pubblici della città. Le indagini hanno portato all’individuazione di 17 persone coinvolte nelle risse, appartenenti a diverse nazionalità: 7 cittadini albanesi, 7 cittadini rumeni, 2 cittadini marocchini e 1 italiano.

Nel dettaglio, sono stati emessi 17 provvedimenti DACUR, che vietano ai destinatari di fare ritorno in alcune aree cittadine caratterizzate dalla presenza di esercizi pubblici. Inoltre, sono stati notificati 17 Daspo sportivi cosiddetti “fuori contesto”, che impediscono agli interessati di assistere per un anno a qualsiasi manifestazione sportiva, anche al di fuori del territorio di Cremona.

Altri strumenti di prevenzione

Oltre ai provvedimenti principali, il Questore ha disposto 5 Avvisi Orali nei confronti di soggetti con precedenti reati, invitandoli formalmente a cambiare condotta e a rispettare la legge. L’inosservanza di tali avvisi potrebbe portare all’applicazione della misura più restrittiva della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Infine, sono stati emessi 2 Fogli di Via nei confronti di persone sorprese a delinquere a Cremona senza alcun legame con il territorio. A questi soggetti è stato formalmente ordinato di allontanarsi dalla città e di non farvi più ritorno.

Obiettivo: prevenire nuove azioni illecite

Le misure adottate mirano a monitorare e limitare le condotte dei soggetti coinvolti, tenendoli lontani dai luoghi dove si sono verificati i fatti e da qualsiasi evento, anche sportivo, per ridurre al minimo il rischio di nuove azioni illecite in altri contesti.

IPA