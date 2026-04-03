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Due giovani tunisini sono stati denunciati per detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio a Cremona, dopo essere stati fermati dalla Polizia nel quartiere Castello durante la notte. I due, già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti, sono stati bloccati al termine di un inseguimento e trovati in possesso di hashish e cocaina.

Il controllo notturno e l’inseguimento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa, durante un servizio di controllo del territorio svolto dalle Volanti della Questura di Cremona. Gli agenti, mentre transitavano in una via del quartiere Castello, hanno notato due cittadini tunisini, rispettivamente di 18 e 20 anni, già conosciuti per i loro numerosi precedenti legati a resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, furto, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti.

La fuga e il fermo

Alla vista della Polizia, i due giovani hanno tentato la fuga, ma sono stati immediatamente inseguiti dagli agenti che sono riusciti a bloccarli poco dopo. Ripercorrendo il tragitto percorso dai fuggitivi, i poliziotti hanno rinvenuto un portamonete contenente circa 18 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina e 1 bilancino di precisione, elementi che hanno fatto scattare ulteriori accertamenti.

La perquisizione domiciliare

Gli agenti hanno poi proceduto a una perquisizione presso l’abitazione dei due tunisini. All’interno dell’appartamento sono stati trovati diversi materiali utilizzati per la fabbricazione e il confezionamento di sostanze stupefacenti, tra cui un coltello impiegato per il taglio della droga. Tutto il materiale è stato sequestrato e i due giovani sono stati denunciati per detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Le conseguenze amministrative

Considerata la reiterata propensione a delinquere dei due stranieri, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona sta valutando la revoca del titolo di soggiorno nei loro confronti. La posizione dei due giovani resta quindi al vaglio delle autorità competenti, che potrebbero adottare ulteriori provvedimenti amministrativi.

IPA