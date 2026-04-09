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Un arresto a Cremona, dove un cittadino italiano di 23 anni è stato fermato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, a seguito di indagini che hanno portato a una perquisizione presso la sua abitazione.

Le indagini della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Cremona ha avviato un’attività investigativa che ha permesso di individuare il giovane come possibile responsabile di attività di spaccio nella zona. Le indagini, definite articolate dagli inquirenti, hanno portato a raccogliere elementi sufficienti per procedere a una perquisizione d’iniziativa.

La perquisizione e il sequestro

Nella giornata di ieri, gli agenti hanno eseguito la perquisizione presso l’abitazione del sospettato. All’interno della camera da letto sono stati rinvenuti circa 80 grammi di hashish, suddivisi in più panetti, insieme a un coltello utilizzato per il taglio della sostanza e un bilancino di precisione. Durante il controllo, altri 5 grammi circa di hashish sono stati trovati nella tasca del giaccone indossato dal giovane. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e repertazione da parte degli agenti operanti.

Lo spaccio nei pressi del parco pubblico

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di accertare che la sostanza stupefacente era destinata allo spaccio al dettaglio. In particolare, l’attività illecita si concentrava nell’area limitrofa al parco pubblico di via Cavo Coperto, zona già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi. La presenza di hashish suddiviso in panetti e il possesso di strumenti per il confezionamento hanno rafforzato l’ipotesi investigativa.

L’arresto in flagranza e le conseguenze

Il giovane, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso gli uffici della Questura di Cremona per le procedure di rito. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli e attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio cittadino, con particolare attenzione alle aree frequentate da giovani e famiglie.

IPA