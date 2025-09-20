Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata salvata in extremis una giovane donna che aveva tentato di togliersi la vita lanciandosi dal terzo piano di una palazzina: questo il bilancio dell’intervento condotto dalla Polizia di Stato nella serata di lunedì 15 settembre a Cremona. Secondo quanto riferito dagli agenti, la richiesta di aiuto è stata inoltrata dal compagno della ragazza, che ha segnalato la situazione di grave pericolo. L’operazione si è svolta intorno alle ore 20 circa, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la drammatica telefonata. Gli agenti sono riusciti a evitare il peggio grazie a un’azione rapida e coordinata.

La segnalazione disperata e l’arrivo della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata di lunedì 15 settembre, quando la centrale operativa della Questura di Cremona ha ricevuto una chiamata urgente. Il compagno della giovane donna, visibilmente sconvolto, ha raccontato all’operatore che la ragazza stava per compiere un gesto estremo. La tempestività della segnalazione si è rivelata fondamentale per l’esito dell’intervento.

L’intervento degli agenti: una corsa contro il tempo

Pochi minuti dopo la chiamata, una Volante della Polizia di Stato si è precipitata all’indirizzo indicato. Gli agenti, giunti sul posto, hanno immediatamente notato la presenza della giovane in piedi sul davanzale della finestra al terzo piano, a circa quindici metri dal suolo. In strada, il compagno della ragazza attendeva con ansia l’arrivo della pattuglia, sperando in un intervento risolutivo.

L’accesso all’appartamento e il tentativo di dialogo

Gli operatori, dopo aver raccolto rapidamente tutte le informazioni necessarie, sono riusciti ad accedere all’appartamento. All’interno, hanno trovato la giovane in evidente stato di agitazione, ancora sul davanzale, pronta a lasciarsi cadere. Gli agenti hanno cercato subito di instaurare un dialogo, tentando di convincerla a desistere dal compiere il gesto disperato. La situazione, però, è rimasta estremamente delicata: la ragazza, diffidente e scossa, continuava a guardare nel vuoto, ignorando i tentativi di rassicurazione.

Il salvataggio: un gesto di coraggio

Durante questi momenti di grande tensione, uno dei due poliziotti è riuscito ad avvicinarsi progressivamente alla giovane. Quando la ragazza, sopraffatta dalla disperazione, ha tentato di lanciarsi nel vuoto, l’agente ha reagito con prontezza: l’ha afferrata e l’ha tratta in salvo, evitando così una tragedia. Il gesto eroico dell’operatore ha richiesto sangue freddo e determinazione, qualità che hanno fatto la differenza in una situazione di emergenza come questa.

L’intervento dei soccorsi e le conseguenze

Nel frattempo, il personale sanitario, già allertato dalla Sala Operativa, è intervenuto rapidamente. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla giovane donna, che è stata poi trasportata in ospedale per ricevere l’assistenza necessaria. Anche il poliziotto protagonista del salvataggio ha dovuto ricorrere alle cure mediche, a causa di una lesione alla spalla riportata durante l’azione. Entrambi sono stati assistiti presso la struttura ospedaliera di Cremona.

