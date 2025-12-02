Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti in un’operazione condotta dai Carabinieri a Cremona, dove una coppia di anziani è stata vittima di una truffa orchestrata da due uomini che si sono finti carabinieri. L’episodio si è verificato nella mattinata del 2 dicembre in via XX Settembre, dove i responsabili sono stati colti in flagranza di reato e arrestati.

Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cremona erano impegnati in un servizio di controllo nelle zone residenziali, con particolare attenzione a furti in abitazione e truffe ai danni di persone anziane. Durante il pattugliamento, i carabinieri hanno notato un’autovettura sospetta ferma nei pressi di un’abitazione di via XX Settembre, con un uomo al volante in atteggiamento guardingo.

L’intervento tempestivo e la scoperta del bottino

Poco dopo, un secondo individuo è stato visto uscire in tutta fretta dalla stessa abitazione e salire sull’auto. Insospettiti dalla scena, i militari sono intervenuti prontamente, bloccando i due uomini prima che potessero allontanarsi. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire diversi oggetti in oro, per un valore stimato di quasi 10 mila euro, oltre a 1.200 euro in contanti. Tutto il materiale era stato appena sottratto a una coppia di anziani residenti nella zona.

La dinamica della truffa: il raggiro ai danni degli anziani

Gli accertamenti svolti in caserma hanno permesso di ricostruire l’ingegnoso piano messo in atto dai due malviventi. I soggetti, di 30 anni e 29 anni, si erano spacciati per carabinieri, utilizzando un espediente telefonico per far uscire di casa il marito della coppia. L’uomo era stato convinto che la sua auto fosse stata vista nei pressi di una gioielleria durante un furto, e che fosse necessario recarsi urgentemente in caserma per chiarimenti.

Il colpo in casa e la fuga sventata

Approfittando dell’assenza del marito, uno dei due si è presentato alla porta della moglie, qualificandosi come carabiniere e chiedendo di visionare i beni di valore presenti in casa. La donna, fidandosi dell’apparente autorità dell’uomo, ha mostrato tutto l’oro e il denaro contante custoditi nell’abitazione. A quel punto, il truffatore ha approfittato di un momento di distrazione della vittima per impossessarsi del bottino e fuggire rapidamente.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

I due uomini sono stati condotti presso la caserma Santa Lucia di viale Trento e Trieste, dove sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza. La mattina del 2 dicembre, sono stati accompagnati davanti al Giudice del Tribunale di Cremona, che ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.

