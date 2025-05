Cremonese e Brescia, scontri ultras: raffica di Daspo, inflitti 120 anni di divieto di accesso agli eventi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 24 DASPO il bilancio delle nuove misure restrittive adottate a Cremona per gli scontri tra tifoserie durante la partita di calcio tra Cremonese e Brescia. Gli eventi si sono verificati il 29 dicembre 2024 e hanno portato all’emissione di ulteriori provvedimenti da parte del Questore.

Nuovi provvedimenti emessi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Cremona, dr. Ottavio Aragona, ha emesso ulteriori 24 DASPO in seguito agli scontri avvenuti durante la partita di calcio tra Cremonese e Brescia, valevole per il campionato di Serie B. L’attività istruttoria è stata condotta dalla Divisione Anticrimine, basandosi sugli accertamenti info-investigativi della Digos e sulla documentazione video-fotografica fornita dalla Polizia Scientifica.

Un quadro complessivo delle misure

Questi nuovi 24 provvedimenti si aggiungono ai 14 già emessi nel mese di marzo, sempre nei confronti degli autori dei violenti scontri tra tifoserie. Complessivamente, sono stati irrogati 120 anni di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, di cui 33 con obbligo di comparizione presso Uffici di polizia durante gli incontri di calcio delle squadre di cui risultano sostenitori.

Misure aggravate e casi particolari

Tra i provvedimenti, 5 sono stati emessi in forma “aggravata” e sottoposti alla convalida dalla competente Autorità giudiziaria, includendo prescrizioni accessorie come l’obbligo di presentazione presso un Ufficio di polizia durante le gare del Brescia Calcio. Inoltre, per un tifoso del “Brescia Calcio”, già colpito in passato da 5 provvedimenti di DASPO, è stata comminata la durata massima prevista dalla legge, ovvero 10 anni con obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia per l’equivalente periodo temporale. Maggiori dettagli sono disponibili su Cremona.

