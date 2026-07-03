Cremoso al tartufo richiamato per allarme microbiologico, lotti interessati da rischio Listeria monocytogenes

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo alimentare per un lotto di cremoso al tartufo per rischio Listeria. Il prodotto in questione è del marchio Latteria Moro di Moro Sergio. Il riscontro di Listeria monocytogenes riguarda 3 diversi varianti del prodotto: in caso di acquisto, si raccomanda di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita.

Cremoso al tartufo richiamato per Listeria

Nuovo avviso di sicurezza alimentare pubblicato venerdì 3 luglio 2026 sul sito del Ministero della Salute. Il produttore Latteria Moro di Moro Sergio ha disposto il richiamo di un lotto del proprio cremoso al tartufo – Cremoro al tartufo, al pistacchio, al prosecco doc rosè e naturale – in vari formati: da quello in vaschetta da 125 grammi a quello in forma con crosta da 6 chili.

In essi è stata riscontrata la presenza di Listeria monocytogenes. Il richiamo riguarda il lotto n. 222660, a marchio Latteria Moro.

Ministero della Salute

Cosa fare se si è acquistato il prodotto

L’avvertenza di richiamo è avvenuta per rischio microbiologico e ha stabilito che il prodotto non è idoneo al consumo.

Chi lo avesse già acquistato è tenuto a non consumarlo e/o a restituirlo al punto vendita dove è stato comprato.

Come da prassi consolidata per questi casi, la restituzione è possibile anche in assenza di scontrino fiscale, poiché il principio di massima tutela della salute pubblica prevale su ogni altro requisito formale.

Listeria, rischi e sintomi

La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes, molto diffuso nell’ambiente: è fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti in quanto generalmente è dovuta all’ingestione di cibo contaminato.

Essa può manifestarsi con quadri clinici severi e tassi di mortalità elevati, soprattutto in soggetti fragili quali anziani, donne in gravidanza, neonati e adulti immuno-compromessi. La maggior parte degli adulti sani non manifesta sintomi o presenta solo lievi disturbi gastroenterici passeggeri. I soggetti vulnerabili possono invece sviluppare forme gravi.

Il batterio colpisce soprattutto alimenti pronti al consumo: affettati, salumi, formaggi, pesce, pur non alterando le caratteristiche organolettiche del cibo. Per prevenirla, serve l’applicazione delle generali norme di igiene e attenzione previste per tutte le altre tossinfezioni alimentari, come tenere separati i cibi crudi da quelli pronti al consumo, usare utensili diversi e consumare quanto prima gli alimenti freschi. Per trattarla, è consigliata una terapia antibiotica.