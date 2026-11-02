Crescono le truffe del finto agente tra gli anziani a Macerata, la Questura: "Non vergognatevi di denunciare"
Nella provincia di Macerata aumentano le denunce per truffe agli anziani: i falsi agenti usano emergenze familiari per farsi consegnare denaro e gioielli.
Nella provincia di Macerata si registra un incremento di raggiri ai danni della popolazione anziana. La tecnica utilizzata prevede di fare leva su presunti problemi familiari o di fingere di appartenere alle Forze dell’ordine: ottenuta la fiducia delle vittime con la scusa di eseguire controlli, i truffatori si fanno consegnare contanti e preziosi.
- Le telefonate allarmanti dei truffatori
- Il complice si presenta alla porta
- Le raccomandazioni e la prevenzione
Le telefonate allarmanti dei truffatori
Il fenomeno è seguito con particolare attenzione dal Questore di Macerata, Barbara Strappato, che ha richiamato l’importanza della prevenzione e invitato soprattutto le persone più vulnerabili a mantenere alta la guardia. Polizia di Stato e Carabinieri stanno ricevendo un numero crescente di denunce.
Il raggiro comincia spesso con una telefonata al numero fisso. Chi chiama si presenta come appartenente alle Forze dell’ordine e racconta di un’autovettura rubata, di un incidente stradale, di un furto in gioielleria o di un problema che coinvolgerebbe un familiare. Con il pretesto di svolgere verifiche, il falso agente sostiene che occorra controllare gioielli e oggetti d’oro custoditi in casa, per accertare che non siano collegati a un furto. Alla vittima chiede quindi di preparare contanti e preziosi per un presunto collega in arrivo.
Il complice si presenta alla porta
La conversazione telefonica può durare a lungo: nel frattempo, vengono talvolta chieste informazioni sui familiari e sulle persone presenti nell’abitazione. Lo scopo è mantenere la vittima in uno stato di preoccupazione e condizionarne le decisioni, mentre un complice si prepara a raggiungerla. Una volta ottenuta la fiducia, quest’ultimo si presenta come appartenente alle Forze dell’ordine e si fa consegnare denaro e gioielli, per poi allontanarsi con un pretesto.
A Civitanova Marche, un’anziana ha consegnato numerosi monili d’oro e contanti a una donna che si è dichiarata carabiniera. Poco prima, un uomo al telefono aveva detto di appartenere all’Arma. A Macerata, un falso maresciallo dei Carabinieri ha convinto un’altra anziana a mettere sul tavolo preziosi e denaro; un complice è poi entrato in casa, ha raccolto gli oggetti e si è allontanato dicendo che doveva fotografarli.
In un terzo caso, la vittima ha intuito il possibile raggiro e ha chiamato il numero di emergenza 112. Seguendo le indicazioni ricevute, non ha fatto entrare due uomini che si erano presentati come finanzieri e ha evitato di consegnare i preziosi.
Le raccomandazioni e la prevenzione
Chi si accorge di essere stato raggirato è invitato a contattare tempestivamente le Forze dell’ordine e a fornire tutte le informazioni utili. La Polizia sottolinea che non bisogna vergognarsi di denunciare: una segnalazione rapida può favorire gli accertamenti e l’individuazione dei responsabili.
La Questura invita familiari, vicini e conoscenti a informare le persone anziane, in particolare quelle che vivono sole, su queste modalità e su come comportarsi. La collaborazione dei cittadini è considerata essenziale: davanti a una richiesta sospetta è meglio fermarsi, verificare e chiedere aiuto. Nessuna emergenza giustifica la consegna di denaro o preziosi a uno sconosciuto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.