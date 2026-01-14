Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto l’arresto domiciliare con braccialetto elettronico per un cittadino romeno di 36 anni, ritenuto responsabile di atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex compagna. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri di Crevalcore su ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bologna, dopo che l’uomo era già sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima.

I fatti: minacce e molestie reiterate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento si è reso necessario a seguito di una serie di episodi che hanno visto protagonista il cittadino romeno, già indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per atti persecutori aggravati. L’uomo, nonostante fosse già destinatario di una misura cautelare con braccialetto elettronico, ha continuato a violare le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 36enne avrebbe perseguitato l’ex compagna, con la quale aveva avuto una relazione e convivenza durata circa 10 anni. Le condotte contestate comprendono minacce e molestie ripetute, tali da provocare nella donna un grave e persistente stato di ansia e paura. La vittima, infatti, ha dichiarato di temere per la propria incolumità, quella del figlio e del nuovo partner.

Il coinvolgimento del nuovo compagno e altri episodi

Non solo la donna, ma anche il suo attuale compagno è stato oggetto di minacce da parte dell’indagato. In una circostanza, l’uomo si è presentato presso il luogo di lavoro della vittima, mostrando al cugino una pistola, gesto che ha ulteriormente aggravato la situazione e aumentato il timore tra le persone coinvolte.

L’intervento dei Carabinieri e la nuova misura cautelare

Il provvedimento di arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna pochi giorni fa, in sostituzione della precedente misura. La decisione è arrivata dopo che il cittadino romeno è stato sorpreso dai Carabinieri nei pressi dell’abitazione della donna, in violazione delle prescrizioni imposte solo poche ore prima.

IPA