Criminalità giovanile a Monza e Brianza, 5 arresti e 11 denunce: sequestrati oltre 11 kg di droga

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Cinque persone arrestate e undici denunciate, tra cui otto minorenni, durante un’operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile in Monza e Brianza. Gli agenti hanno sequestrato oltre 11 chili di sostanze stupefacenti, quattro coltelli e un tirapugni. Tra gli interventi più significativi, l’arresto di un 33enne a Seregno con circa 5.000 pastiglie di ecstasy.

Controlli in Brianza, cinque arresti e undici denunce

Come riferisce la Polizia di Stato, l’operazione ha interessato diversi comuni della provincia di Monza e Brianza, con controlli concentrati soprattutto nelle stazioni ferroviarie, nei parchi, negli esercizi commerciali e nei luoghi della movida.

Complessivamente sono state identificate circa 1.800 persone, di cui quasi 700 minorenni, e controllati oltre 160 veicoli.

Gli agenti hanno effettuato 40 perquisizioni, sequestrando oltre 11 chili di droga, quattro coltelli e un tirapugni.

Il bilancio comprende cinque arresti e undici denunce, otto delle quali a carico di minorenni.

A Seregno sequestrate 5.000 pastiglie di ecstasy

Uno degli interventi più rilevanti è avvenuto a Seregno, dove una segnalazione arrivata attraverso l’applicazione YouPol ha consentito alla Squadra Mobile di arrestare un uomo di 33 anni.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate circa 5.000 pastiglie di ecstasy, 6,4 chili di ketamina, 1,7 chili di hashish e 11 grammi di cocaina.

IPA