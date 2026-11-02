Criminalità giovanile a Pistoia, due arresti e 8 denunce: pistola senza tappo rosso sequestrata a un minorenne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Due giovani arrestati e otto denunciati, tra cui tre minorenni, durante una vasta operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile in provincia di Pistoia. Gli agenti hanno controllato complessivamente 1.363 persone, sequestrando anche una pistola a salve senza tappo rosso trovata in possesso di un minorenne.

Controlli a Pistoia, due arresti e otto denunce

Come riferisce la Polizia di Stato, l’attività rientra in un’operazione nazionale coordinata dal Servizio Centrale Operativo, che ha coinvolto migliaia di agenti delle Questure italiane per contrastare i reati commessi da giovani, anche minorenni.

In provincia di Pistoia, la Squadra Mobile ha effettuato controlli mirati con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e di altri uffici della Polizia, concentrandosi soprattutto sulle zone dello spaccio e della movida.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 1.363 persone, di cui 138 minorenni. Due giovani maggiorenni sono stati arrestati per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, mentre otto giovani, tra cui tre minorenni, sono stati denunciati in stato di libertà.

Le contestazioni riguardano, a vario titolo, rissa, ricettazione, rapina, possesso di armi e strumenti atti a offendere e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Pistola a salve sequestrata a un minorenne

Durante i controlli, gli agenti hanno sequestrato a un minorenne una pistola semiautomatica a salve, con la canna occlusa ma priva del segnalatore rosso previsto per distinguerla dalle armi da fuoco.

Le verifiche hanno interessato le principali piazze e i parchi cittadini frequentati dai giovani, oltre a quattro sale giochi di Pistoia.

IPA