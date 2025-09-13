Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Si sono concluse le operazioni ad alto impatto finalizzate al contrasto della criminalità giovanile, condotte dalla polizia dal 22 agosto su tutto il territorio nazionale. Le attività hanno riguardato giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. Le investigazioni effettuate hanno consentito di conseguire i seguenti risultati: sono state identificate 62.822 persone, di cui 10.605 minorenni, soprattutto in aree di spaccio, sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari 81 maggiorenni, sono stati sequestrati kg 19 di cocaina, kg 1 di eroina e kg 79 di cannabinoidi nonché quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope tra cui shaboo, ecstasy, MDMA e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione.