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È di tre arresti e un ricercato il bilancio di una vasta operazione internazionale condotta dalla Polizia di Stato di Milano contro un gruppo di cittadini egiziani, accusati di tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale. L’azione è stata portata avanti su richiesta delle autorità austriache, con il coordinamento di Eurojust e della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano, e ha visto coinvolte le forze dell’ordine italiane e austriache in un’efficace collaborazione transnazionale.

Un’operazione internazionale coordinata

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione della Squadra Mobile di Milano. L’intervento si è svolto nell’ambito di un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica austriaca di Craz, che ha emesso Mandati di Arresto Europei e Ordini Europei d’Indagine nei confronti di quattro cittadini egiziani. Questi ultimi sono stati ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale.

Gli arresti e la ricerca del quarto indagato

L’attività investigativa, sviluppata grazie alla sinergia tra le autorità giudiziarie italiane e austriache, ha portato all’arresto di tre cittadini egiziani di 26 anni, 44 anni e 36 anni, tutti domiciliati tra Milano e provincia. Un quarto soggetto, anch’egli cittadino egiziano di 41 anni, destinatario del medesimo provvedimento restrittivo, non è stato ancora rintracciato ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione fornita dall’Autorità giudiziaria austriaca, i fatti risalgono all’8 febbraio 2026 e si sono verificati in Austria. In quella data, la vittima, un cittadino egiziano, sarebbe stata aggredita con particolare violenza, privata della libertà personale e sottoposta a gravi condotte delittuose, tra cui tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale. Gli indagati avrebbero agito anche mediante l’utilizzo di armi improprie e di un’arma da fuoco, aggravando ulteriormente la gravità dei reati contestati.

Il sequestro dell’autovettura utilizzata per il reato

Nell’ambito della stessa operazione, la Polizia di Stato ha eseguito un Ordine Europeo di Indagine, procedendo al sequestro dell’autovettura utilizzata per la commissione del reato. Questo ulteriore provvedimento si inserisce nelle attività investigative finalizzate a raccogliere elementi utili per la prosecuzione delle indagini e per l’accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti.

La collaborazione tra autorità italiane e austriache

L’operazione rappresenta un esempio concreto di cooperazione internazionale tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie di diversi Paesi europei. Grazie al coordinamento assicurato da Eurojust e alla collaborazione tra la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano e la Procura della Repubblica austriaca di Craz, è stato possibile dare esecuzione ai provvedimenti restrittivi e garantire un’efficace risposta a gravi fatti di criminalità transnazionale.

IPA