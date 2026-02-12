Crisi carburante a Cuba, perché la Cina offre il suo aiuto e cosa potrebbe succedere a chi vola dall'Italia

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’embargo alle importazioni di petrolio a Cuba imposto dagli Stati Uniti ha provocato una profonda crisi energetica nell’isola e inevitabili effetti a cascata non solo su settori come le utenze domestiche e l’aviazione, ma anche sulle relazioni con altri Paesi. Centinaia di voli internazionali sono stati sospesi per la mancanza di carburante, dando luogo a un auspicato isolamento del Paese. Gli effetti potrebbero riverberarsi anche per i collegamenti con l’Italia. Da grande rivale strategico degli Usa, la Cina ha condannato il blocco energetico disposto dall’amministrazione Trump dicendosi pronta a sostenere L’Avana.

Perché a Cuba non arriva più petrolio e cosa sta succedendo

Come in piena Guerra Fredda, gli Usa hanno imposto un blocco ai rifornimenti essenziali diretti a Cuba dai suoi Paesi alleati, soprattutto Messico e Venezuela. Lo scopo rientra nel momento di rivolgimento nel proprio continente col quale Washington intende ripristinare una sicurezza nazionale percepita in declino.

Cuba è da almeno 80 anni una potenziale spina nel fianco degli Stati Uniti, per la sua posizione geografica e per la sua postura geopolitica avversa all’America. Tanto che diede luogo alla celebre crisi dei missili del 1962, legandosi all’impero rivale dell’Unione Sovietica.

Col blocco attuale, gli Usa hanno chiuso i rubinetti del petrolio verso l’isola, lasciando aperti quelli di altri rifornimenti fondamentali come le derrate alimentari. Cuba ha però sviluppato una gravissima crisi energetica.

Migliaia di blackout in case e ospedali, trasporti paralizzati e cancellazioni di voli stanno mettendo in ginocchio il Paese caraibico. In particolare L’Avana ha annunciato che fino almeno all’11 marzo mancherà totalmente il cherosene Jet A-1, il carburante usato per far volare gli aerei.

Dal punto di vista energetico, Cuba produce circa il 40% del greggio che consuma, quasi interamente nelle centrali per la produzione di energia elettrica. L’apparato industriale dell’isola non è infatti in grado di raffinare adeguatamente il combustibile fossile. Per questo motivo il carburante per i trasporti deve essere tutto importato.

La situazione potrebbe esercitare effetti pesanti sul turismo, una delle principali fonti di sostentamento di Cuba. Le tratte, oltre che essere sospese, rischiano di aumentare notevolmente di prezzo sul medio-lungo periodo, scoraggiando gli spostamenti.

Le possibili conseguenze per gli italiani

Un tale scenario coinvolge potenzialmente anche l’Italia. Mentre molte compagnie aeree hanno tagliato rotte e voli, la compagnia italiana Neos al momento riesce a garantire l’operatività a Cuba.

E ci riesce usando escamotage come lo scalo tecnico “nei Paesi limitrofi per l’eventuale rifornimento degli aeromobili”, ha spiegato al Corriere della Sera una portavoce di Alpitour, il gruppo che controlla Neos.

“L’obiettivo è quello di mantenere attive le rotte, per permettere ai passeggeri di continuare a volare in totale sicurezza da e verso Cuba”, ha proseguito.

Non è escluso tuttavia che sul medio-lungo periodo il settore dei viaggi verso l’isola possa risentire della crisi energetica, con spostamenti difficoltosi e prezzi dei biglietti in aumento.

Perché la Cina vuole aiutare Cuba, il vero motivo è geopolitico

Cuba è stata storicamente supportato dalla Russia, che in questo momento non è più disposta a rischiare di irritare ulteriormente gli Usa per via dei negoziati sulla guerra in Ucraina e per non disperdere ulteriori sforzi (oltre che partite energetiche) lontano dall’Eurasia.

Nelle traiettorie delle grandi potenze, l’ideologia e i sistemi politici sono soltanto propaganda. Celandosi dietro la comune etichetta socialista, la Cina si è detta pronta a correre in aiuto di Cuba per motivi squisitamente geopolitici.

In soldoni: Pechino intende installarsi ulteriormente nell’estero vicino degli Stati Uniti, in quel “cortile di casa” delle Americhe che Washington ha pacificato nel corso di un secolo per divenire inattaccabile sulla propria isola.

Il Dragone vuole profittare del momento di stanchezza imperiale americano, in cui l’amministrazione Trump annuncia di volersi ritirare nel proprio emisfero poiché percepisce che la nazione non è più sicura come un tempo, da nord (Groenlandia) a sud (Cuba e Venezuela).

La crisi di Cuba consente dunque alla Repubblica Popolare di rilanciare la propria già pesante presenza nei Caraibi e in America Latina, destabilizzata in piccola parte dalla decapitazione del regime di Maduro in Venezuela.

Il messaggio diretto agli Stati Uniti è chiaro: il grande rivale strategico cinese è e resterà nelle Americhe, a un passo dal territorio americano, utilizzando investimenti infrastrutturali e seduzione economica per attrarre a sé i Paesi latini.