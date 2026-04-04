Crisi carburante negli aeroporti, prime limitazioni in 4 scali italiani per scarsità di cherosene: gli avvisi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Suonano i primi campanelli d’allarme negli aeroporti italiani per la carenza di carburanti scatenata dalla guerra in Iran. Le ripercussioni sui rifornimenti di cherosene causati dalla crisi dello stretto di Hormuz potrebbero mettere a rischio i voli in almeno quattro scali del Settentrione: Milano Linate, Bologna, Treviso e Venezia. Su questi aeroporti, infatti, sono stati emessi degli avvisi di “disponibilità ridotta” o “limitata” di “jet fuel”.

Crisi carburante negli aeroporti italiani

La carenza di cherosene nei quattro aeroporti è emersa attraverso i Notam (NOtice To AirMen), gli avvisi raccolti in un bollettino aeronautico che in ogni scalo elenca tutte le informazioni relative alle condizioni meteo, modifiche, pericoli o in generale allo stato delle piste e della navigazione aerea.

A Linate, Bologna, Treviso e Venezia è stata segnalata “disponibilità ridotta” o “limitata” del “jet fuel” necessario agli aerei fino alla tarda serata del 9 aprile.

ANSA

L’avviso su Milano Linate

Sull’aeroporto di Milano Linate è stato emesso un avviso di “disponibilità ridotta di carburante Jet A1 fornito da Air BP Italia”, uno dei principali fornitori di cherosene per aerei in Italia, dalle 3.30 di sabato 4 fino alle 21.30 di giovedì 9 aprile.

Nel Notam si legge che a causa della scarsità, nello scalo cittadino “i servizi di rifornimento per gli operatori contrattualmente collegati ad Air BP Italia potrebbero essere soggetti a restrizioni”.

I Notam per Bologna, Treviso e Venezia

La “disponibilità limitata” di carburante per i voli è stata segnalata anche dall’aeroporto Marco Polo di Venezia fino alle 23.59 di giovedì 9 aprile.

Fino a quella data, come si legge nel Notam, avranno priorità di rifornimento i “voli sanitari, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a 3 ore” mentre per tutte le altre compagnie che “effettuano voli con durata inferiore a 3 ore sarà applicato un quantitativo massimo di carburante pari a 2.000 litri per aeromobile”.

Avviso simile anche per gli scali di Bologna e Treviso, dove le restrizioni sulle fornitura di carburanti sono previste fino alle 22 del 9 aprile, anche in questo caso con precedenza ai “ai voli ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a 3 ore”.