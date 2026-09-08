Crisi climatica, l'allarme di Mario Tozzi sull'anno "più caldo mai registrato, preoccupa l'ultimo periodo"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Mario Tozzi lancia l’allarme sulla crisi climatica. “Ci avviamo verso l’anno più caldo registrato, ma ciò che preoccupa è il trend e la sua accelerazione nell’ultimo periodo”, ha scritto su Facebook il geologo. “Ma più di tutti preoccupano coloro che negano e quelli che minimizzano”, ha aggiunto.

Crisi climatica, l’allarme di Mario Tozzi

Con un post su Facebook, il geologo e saggista Mario Tozzi non ha nascosto la sua enorme preoccupazione sulla crisi climatica.

“Ci avviamo verso l’anno più caldo registrato, ma ciò che preoccupa è il trend e la sua accelerazione nell’ultimo periodo”, ha scritto.

Secondo Tozzi poi “preoccupano la globalità e l’anomalia del fenomeno” ma “più di tutti preoccupano coloro che negano e quelli che minimizzano”.

I grafici con le anomalie delle temperature

Nel post Mario Tozzi ha allegato schede con dati e grafici sulla distribuzione di calore nelle città italiane, le temperature medie ad agosto e le percentuali di territori con anomalie di temperature medie.

Poi ha inserito un grafico con le temperature medie annuali, a partire dall’800, del Consiglio nazionale delle ricerche.

Proprio quest’ultimo mostra l’anomalia degli ultimi anni e dell’ultimo in particolare.

“Quest’estate in futuro ci sembrerà fresca”

L’allarme, del resto, Mario Tozzi lo aveva già lanciato: “Da anni ogni estate ripeto che è la più calda di sempre, ma in futuro la ricorderemo come una delle più fresche e umide”, ha detto recentemente in un’intervista al Corriere della Sera.

Tozzi ha poi invitato a non confondere la possibilità tecnica di proteggerci temporaneamente dal caldo con una reale capacità di adattamento ambientale.

“La nostra capacità di resistere a condizioni difficili dipende in larga misura dalla tecnologia e dalle infrastrutture costruite nel corso della storia”, ha spiegato.

L’accelerazione del riscaldamento “è impressionante”

“Se prendiamo in considerazione gli ultimi 2000 anni, non ha mai fatto così caldo, con tutte le eventuali incertezze sulle registrazioni indirette”, aveva poi scritto in un post social a luglio.

“Se poi prendiamo i dati dal 1850 in poi, l’accelerazione del riscaldamento è impressionante“, ha aggiunto Tozzi.

Secondo il geologo “sulla Terra ha fatto anche molto più caldo e più freddo, ma poi andiamo alle cause e vediamo perché questa volta è diverso”.

Chi è Mario Tozzi

Mario Tozzi è un geologo, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e divulgatore scientifico e televisivo.

Laureato in Scienze Geologiche all’Università La Sapienza di Roma, con un dottorato in Scienze della Terra, si occupa principalmente dell’evoluzione geologica del Mediterraneo centro-orientale ed è responsabile per la divulgazione della Federazione Italiana Scienze della Terra.

Membro del consiglio scientifico del WWF Italia, ha scritto numerosi saggi dedicati alla tutela della Terra, ai cambiamenti climatici e alla storia geologica del Mediterraneo.

Inoltre è noto al grande pubblico per aver ideato e condotto programmi tv come Gaia – Il pianeta che vive , Atlantide , Fuori Luogo e la trasmissione di Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta.