Crisi del carburante, dopo il decalogo Ue spunta un nuovo richiamo all'austerity su benzina e diesel

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continua ad aleggiare lo spettro del rischio di austerity sulla benzina, come già preventivato dall’Agenzia internazionale dell’energia con il decalogo pubblicato il 21 marzo. Il tema della crisi del carburante è stato discusso anche il 31 marzo dal commissario europeo all’Energia Dan Jørgensen, che ha parlato in videoconferenza ai ministri Ue responsabili dell’Energia in un Consiglio informale organizzato a causa del protrarsi del conflitto in Medio Oriente.

Crisi della benzina, Ue: “Potenziale interruzione del commercio energetico”

“La sicurezza degli approvvigionamenti dell’Unione europea resta garantita, ma dobbiamo essere pronti a una potenziale interruzione prolungata del commercio energetico internazionale”, ha scritto Jørgensen nella lettera inviata ai 27 ministri.

L’invito agli Stati membri è di mettere in conto una serie di provvedimenti per assicurare la fornitura di petrolio e prodotti raffinati da attuare, lavorando fianco a fianco con la Commissione, il gruppo di coordinamento del petrolio e la Task force dell’Unione Energetica.

ANSA

Il commissario europeo ha anche suggerito di “considerare la promozione di misure di risparmio sul lato domanda, con particolare attenzione al settore dei trasporti“.

Nella lettera, visionata da Politico, Bruxelles consiglia ai governi di prendere in considerazione misure volontarie per limitare l’utilizzo dei veicoli privati e dei voli aerei non necessari.

“Anche se… domani tornasse la pace, non torneremo comunque alla normalità nel prossimo futuro”, ha sottolineato Jørgensen, che ha evidenziato una volta di più le raccomandazioni dell’Aie, che auspicano “il lavoro da casa ove possibile, la riduzione dei limiti di velocità sulle autostrade di dieci chilometri all’ora, la promozione del trasporto pubblico, l’accesso alternato alle auto private, l’aumento del car sharing e l’adozione di pratiche di guida efficienti”.

Il governo italiano valuta un nuovo intervento sul carburante

Il governo, secondo l’Ansa, potrebbe tornare a riunirsi in Consiglio dei ministri venerdì 3 aprile. L’ordine del giorno non è al momento ancora stato deciso, ma, secondo indiscrezioni, si starebbe valutando un nuovo intervento sui carburanti in vista della scadenza, martedì 7 aprile, del taglio delle accise deciso lo scorso 18 marzo.

Lunedì la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un lungo incontro con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a Palazzo Chigi per fare un punto sulla situazione economica e i rincari dei prezzi.

Il decalogo dell’Aie

L’Aie, lo scorso 21 marzo, ha elaborato un decalogo contenente una serie di misure da adottare per far calare la domanda di petrolio e attenuare l’impatto economico della crisi. Questi i suggerimenti:

Lavorare da casa quando possibile.

Utilizzare soluzioni di cottura moderne come l’induzione elettrica.

Ridurre la velocità in auto.

Evitare i viaggi aerei non indispensabili.

Ridurre i limiti di velocità in autostrada di almeno 10 km/h .

Incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Proporre l’alternanza dell’accesso alle auto nelle città con il sistema di rotazione delle targhe.

Sfruttare maggiormente il car sharing: un maggior numero di occupanti delle auto e una guida ecologica possono ridurre velocemente il consumo di carburante.

Impegnarsi a mantenere migliori pratiche di guida, la manutenzione dei veicoli e l’ottimizzazione del carico.

Deviare l’uso del Gpl dai trasporti in quanto il passaggio dei mezzi a doppia alimentazione e di quelli convertiti dal Gpl alla benzina può preservare il gas di petrolio liquefatto per la cottura e altre necessità essenziali.

L’industria può contribuire a liberare il Gpl per usi essenziali, diminuendo al contempo la domanda di petrolio tramite rapidi miglioramenti operativi.

Il prezzo medio del carburante in Italia martedì 31 marzo 2026

Il prezzo medio della benzina in Italia praticato sulla rete stradale il 31 marzo 2026 è stato di 1,751 euro, mentre sulle autostrade ha toccato quota 1,818 euro.

La provincia dove il prezzo medio giornaliero stradale è risultato più alto è Palermo, seguita da Nuoro e Crotone. Sondrio è invece stata la città con il prezzo medio giornaliero stradale più economico. Medaglia d’argento per Cagliari, bronzo per Ancona.