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È scattato un arresto per tentata estorsione, danneggiamento e violazione di domicilio a Crotone, dove un uomo di 44 anni è stato fermato dopo aver aggredito i familiari per ottenere denaro, probabilmente destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Intervento tempestivo delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati nelle aree cittadine maggiormente frequentate dalla movida estiva.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione per una lite in ambito familiare. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente, trovando l’uomo ancora sul posto mentre colpiva con violenza il portone d’ingresso dell’abitazione e minacciava di morte i familiari presenti all’interno.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, l’uomo avrebbe insistito con i parenti per ottenere una somma di denaro, verosimilmente necessaria per acquistare sostanze stupefacenti. Al rifiuto dei familiari, il quarantaquattrenne, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati agli stupefacenti, sarebbe andato in escandescenza a causa di una crisi di astinenza.

La furia dell’uomo si è riversata su diversi oggetti all’esterno dell’abitazione: sono stati danneggiati il cancello d’ingresso, il portone di casa e il parabrezza di un’autovettura parcheggiata nelle pertinenze dell’immobile.

L’arresto e le conseguenze

Gli operatori delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo, ponendo fine alla sua condotta violenta e ripristinando la sicurezza nell’area. Dopo una perquisizione personale, il soggetto è stato condotto presso gli uffici della locale Questura per gli accertamenti di rito.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa di ulteriori determinazioni.

L’impegno delle istituzioni contro lo spaccio e la violenza

L’operazione, come sottolineato dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata dal Procuratore dottor Domenico Guarascio, conferma l’attenzione delle autorità verso il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati correlati, spesso commessi dagli assuntori per procurarsi il denaro necessario all’acquisto della droga.

La Polizia di Stato ribadisce così il proprio costante impegno nel controllo del territorio e nella prevenzione e repressione dei reati, attraverso una presenza continua volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare episodi di violenza.

Controlli straordinari sul territorio

Nella stessa giornata, nell’ambito dei servizi di controllo, sono state identificate 253 persone, di cui 44 con precedenti di polizia, e controllati 125 veicoli. Questi numeri testimoniano la capillarità e l’efficacia delle attività di prevenzione messe in campo dalle forze dell’ordine per mantenere elevati standard di sicurezza nella città.

IPA