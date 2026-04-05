Crisi energetica, la previsione del ministro Pichetto Fratin: “Riserve solo per un mese, ipotesi razionamenti”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il ministro Pichetto Fratin annuncia che l’Italia ha riserve per un mese in caso di blocco totale, confermando che il governo valuta razionamenti e smart working contro la crisi energetica. Nonostante gli stoccaggi di gas siano al 43%, i prezzi di carburanti ed elettricità continuano a salire. Previsti nuovi interventi sulle accise e possibili deroghe al deficit Ue.

Lo spettro della crisi energetica

L’Italia dispone di riserve energetiche sufficienti a coprire il fabbisogno nazionale per circa trenta giorni in caso di blocco totale delle forniture. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, delineando gli scenari derivanti dallo shock bellico in Iran.

Sebbene la situazione non richieda interventi immediati sui consumi privati, il dicastero ha istituito una commissione speciale incaricata di redigere un piano d’emergenza per gestire la crisi energetica e la possibile penuria di risorse.

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Secondo il ministro, un’interruzione generalizzata dei flussi costringerebbe l’esecutivo a decisioni drastiche, pur escludendo il ritorno a misure anacronistiche anche se, al momento, l’incertezza legata al conflitto tra Stati Uniti, Israele e Teheran impedisce una programmazione precisa dei tempi, ma il monitoraggio del Mase resta costante per evitare interruzioni improvvise.

Il piano del governo e l’ipotesi dei razionamenti preventivi

L’esecutivo si dice pronto ad attuare razionamenti qualora le condizioni di approvvigionamento dovessero peggiorare ulteriormente. Tra le ipotesi al vaglio della commissione ministeriale figura l’estensione dello smart working per i dipendenti della pubblica amministrazione, una misura proposta dai sindacati per ridurre i consumi energetici negli uffici pubblici.

“È chiaro che siamo pronti al razionamento, se necessario. Valutiamo diverse possibili azioni, ma non ci sono ancora le condizioni per intervenire”, ha spiegato Pichetto Fratin, come riportato da La Repubblica.

In Italia, la pressione sui prezzi ha portato il gasolio sopra la soglia dei 2 euro al litro, nonostante la proroga del taglio delle accise fino al primo maggio. La premier Giorgia Meloni ha intrapreso una serie di missioni diplomatiche in Arabia Saudita e Qatar per diversificare le fonti di importazione e mitigare gli effetti della crisi energetica globale, cercando di ritagliare nuovi spazi di approvvigionamento.

Lo stato degli stoccaggi e le possibili ricadute economiche

Al primo aprile 2026, le riserve italiane di gas si attestano al 43,4%, un livello superiore rispetto alla media europea. L’Arera ha introdotto meccanismi di incentivazione per spingere le iniezioni di combustibile nei depositi e raggiungere l’obiettivo del 90% entro ottobre.

Per quanto riguarda il petrolio, le scorte di sicurezza ammontano a 11,9 milioni di tonnellate, equivalenti a 90 giorni di importazioni nette, in conformità con i regolamenti dell’Unione Europea stabiliti per fronteggiare eventuali razionamenti. Il rincaro delle materie prime sta comunque gravando sulle utenze domestiche, con aumenti registrati del 19,2% per il gas e dell’8,1% per l’elettricità nel secondo trimestre.

Le associazioni dei consumatori stimano una spesa energetica annua superiore ai 2.000 euro per le famiglie vulnerabili, una stangata alimentata dalla speculazione bellica. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha aperto alla possibilità di chiedere deroghe sui limiti del deficit europeo per finanziare nuovi interventi contro il caro-vita e sostenere il sistema produttivo.