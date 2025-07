Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato un intervento provvidenziale quello che ha visto protagonisti gli agenti della Squadra Volante nella mattinata di ieri a Cagliari. Un uomo di 45 anni è stato soccorso in piazza Is Maglias dopo essere stato colto da una grave crisi respiratoria dovuta a una crisi epilettica. L’episodio si è verificato mentre i poliziotti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Brotzu per ulteriori accertamenti. Decisivo il pronto intervento degli agenti, che hanno applicato le tecniche di primo soccorso apprese durante i corsi di formazione.

La segnalazione e l’arrivo dei soccorsi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella mattinata di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante stavano pattugliando via Is Maglias a Cagliari. Alcuni cittadini hanno attirato la loro attenzione segnalando la presenza di una persona riversa a terra nella piazza adiacente, in evidente difficoltà respiratoria. I poliziotti si sono immediatamente avvicinati per verificare la situazione e hanno constatato che l’uomo era in condizioni critiche.

Le prime manovre di soccorso

Gli agenti, resisi conto della gravità della situazione, hanno subito allertato il 118 e, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, hanno messo in pratica le manovre di primo soccorso. Hanno posizionato un sostegno sotto la testa dell’uomo e gli hanno sbottonato la camicia per facilitare la respirazione. Questi gesti, semplici ma fondamentali, hanno permesso all’uomo di mostrare i primi segni di ripresa dopo pochi minuti.

L’arrivo dei sanitari e il trasporto in ospedale

Poco dopo, i sanitari del 118 sono giunti sul posto e hanno preso in carico la situazione. Dopo aver valutato le condizioni del paziente, hanno accertato che si trattava di una crisi epilettica. L’uomo, un 45enne residente a Cagliari, è stato quindi trasportato in codice giallo presso l’ospedale “Brotzu” per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

Il ruolo fondamentale della formazione degli agenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il primo intervento degli agenti si è rivelato determinante per la sopravvivenza dell’uomo. La tempestività e la lucidità dimostrate dai poliziotti sono il frutto dei corsi di primo soccorso periodicamente organizzati dall’Ufficio sanitario della Polizia di Stato. Queste sessioni di formazione permettono agli operatori di acquisire competenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza come quella verificatasi a Cagliari.

La testimonianza dei cittadini

La prontezza dei cittadini nel segnalare l’accaduto ha contribuito a rendere possibile il rapido intervento delle forze dell’ordine. La collaborazione tra la popolazione e la Polizia si è dimostrata ancora una volta essenziale per garantire la sicurezza e la salute pubblica. In situazioni di emergenza come questa, ogni secondo è prezioso e la sinergia tra cittadini e istituzioni può fare la differenza.

Un esempio di efficienza e professionalità

L’episodio di ieri rappresenta un esempio concreto di come la preparazione e la prontezza degli agenti possano salvare vite umane. La Polizia di Stato sottolinea l’importanza della formazione continua e della capacità di mantenere la calma anche nelle situazioni più critiche. L’uomo soccorso in piazza Is Maglias potrà ora ricevere tutte le cure necessarie grazie all’intervento tempestivo degli agenti e dei sanitari.

Conclusioni

Il salvataggio avvenuto a Cagliari mette in luce il valore del lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine e l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni. La vicenda si è conclusa positivamente grazie alla tempestività, alla preparazione e al senso del dovere degli agenti della Squadra Volante, che hanno saputo affrontare con professionalità una situazione di emergenza medica.

IPA