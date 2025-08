Crisi Rai contro Mediaset negli ascolti tv, il piano di Berlusconi per frenare De Martino e Affari Tuoi

L’estate 2025, in termini di ascolti tv, ha visto Mediaset mettere in crisi la Rai. Lo ha fatto con Temptation Island, ma non solo. In vista dell’autunno, con il ridimensionamento di Striscia la Notizia – anche lei vittima dell’Auditel – Pier Silvio Berlusconi è pronto a insidiare Affari Tuoi e L’Eredità con il tandem Gerry Scotti – Enrico Papi in prima linea nella sfida a Stefano De Martino e Marco Liorni. Se prima il pre-serale e l’access prime time sembravano due certezze, la tv di Stato spera di non sciogliersi anche dopo i mesi più caldi.

L’intuizione di Pier Silvio Berlusconi

Per mesi, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha tirato per la giacca Antonio Ricci, sperando in una inversione di tendenza per far tornare Striscia la Notizia agli antichi fasti.

Tutto inutile, soprattutto per la concorrenza: Stefano De Martino ha cannibalizzato l’access prime time con Affari Tuoi a colpi di 30% di share, o giù di lì.

IPA Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi in uno scatto del 2011

Numeri spaventosi per il Biscione, che con una mossa inattesa ha giocato il jolly, sfruttando l’immobilismo della Rai: a Techetecheté ha contrapposto due novità autunnali, anticipandole di qualche mese, ossia Sarabanda col redivivo Enrico Papi e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti.

I due game-show sono intervallati dal Tg5, che grazie a entrambi ha rosicchiato fette di ascolti al Tg1.

L’Eredità e Affari Tuoi a rischio?

La Rai spera che agosto passi presto, per poi rilanciare con la nuova stagione di Affari Tuoi, anticipata a martedì 2 settembre secondo Davide Maggio (inizialmente sarebbe dovuta ripartire domenica 7 settembre: De Martino è impegnato in tournée, a teatro, fino al 31 agosto).

Solo allora si avrà la dimensione reale del fenomeno Scotti nella fascia dell’access prime time, che fa parecchia gola agli inserzionisti.

Sullo sfondo potrebbe rischiare anche L’Eredità: Marco Liorni – come spiegato anche dal Domani – dovrebbe ripartire da metà ottobre, lasciando fino ad allora il pre-serale a Pino Insegno e a Reazione a catena, programma che però è ben lontano dagli ascolti di quello di Liorni.

Da qui a due mesi, quindi, il timore nella tv di Stato è che, giorno dopo giorno, Enrico Papi e Sarabanda possano erodere il vantaggio (ad oggi, in media, Reazione a Catena oscilla tra il 23% e il 25%, mentre Papi tra il 16% e il 18%).

In questo gioco a incastri, Striscia la Notizia dovrebbe ripartire non prima di novembre.

Le novità ad Affari Tuoi: spunta il pacco nero

Davide Maggio ha rivelato che Affari Tuoi tornerà con due novità:

nuovo studio

pacco nero

In sostanza, tra i 20 pacchi con un valore tra 0 e 300 mila euro, sarà presente anche un pacco del quale nessuno, nemmeno il Dottore, conosce il contenuto e il cui valore verrà sorteggiato dal notaio.

Una novità che renderà ancora più imprevedibile il gioco.

Rinnovo in vista per Pino Insegno

Il Domani lancia poi un’indiscrezione relativa a Pino Insegno.

Per il conduttore vicino a Giorgia Meloni, infatti, sul piatto starebbe per arrivare un rinnovo di contratto anche se, specifica il quotidiano, “non è ancora chiarissimo per quali ruoli”.