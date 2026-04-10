Cristian Calabrese, intervista al comico tornato in scena: “Senza filtri, rumoroso e pericolosamente sincero”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Il successo e poi il vuoto. Dopo dodici anni di assenza dal palco, Cristian Calabrese è ritornato in scena a teatro con E loro lo sanno, uno spettacolo che non cerca il consenso e non fa nulla per risultare rassicurante. Al contrario, lo rifiuta. Rifiuta il linguaggio addomesticato, le opinioni confezionate, l’obbligo di piacere a tutti. E proprio da questa distanza dal “politicamente corretto” nasce uno spettacolo duro, provocatorio e profondamente personale. Cristian Calabrese arriva in scena dopo anni trascorsi tra cinema, social, regia e scrittura, ma soprattutto dopo un cambiamento radicale, umano prima ancora che artistico. È cambiato lui, dice, ed è cambiato il mondo che lo circonda. Per questo E loro lo sanno non è il ritorno nostalgico di un ex comico, ma il tentativo di fare i conti con un presente che gli appare sempre più costruito, anestetizzato, incapace di accettare il conflitto, il dubbio e persino il dolore. In novanta minuti di racconto serrato, Cristian Calabrese mette al centro quella che definisce “utopia obbligatoria”: l’idea che si debba essere sempre felici, equilibrati, produttivi, corretti. Una società che promette benessere, sicurezza e comfort, ma che secondo lui finisce per svuotare le persone della loro libertà, rendendole consumatori dipendenti dalle emozioni e incapaci di pensare davvero con la propria testa. E loro lo sanno, a Roma il 24 aprile al Teatro degli Eroi, non è uno spettacolo comico in senso tradizionale. Fa ridere, ma non per alleggerire. Fa ridere per mettere a disagio, per costringere il pubblico a guardare dove normalmente preferirebbe distogliere lo sguardo. È un lavoro che alterna satira, rabbia, provocazione e riflessione, pensato per chi sente di non riconoscersi più nelle narrazioni dominanti e sospetta che dietro il benessere apparente si nasconda una forma più sottile di controllo. «Salgo sul palco senza filtri, rumoroso e pericolosamente sincero. È un atto egoistico: lo faccio perché ne ho bisogno. Altrimenti dovrei esplodere», racconta Cristian Calabrese in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Ed è proprio questa urgenza a rendere il suo ritorno qualcosa di più di un semplice debutto teatrale. E loro lo sanno si presenta come un rituale collettivo, intimo e liberatorio, in cui paranoia, rabbia e disillusione diventano materia viva da condividere con il pubblico. Cristian Calabrese esordisce ancora prima che gli venga posta la fatidica domanda sul perché faccia questi spettacoli dal vivo: “Li faccio per far capire alla gente che non ha capito niente. Se sono un cialtrone, allora sono un giullare che non ha stretto accordi con il re. Non faccio le cose per compiacere qualcuno, le faccio esclusivamente per il gusto di farle e per il mio egoismo artistico. L’artista fa le cose perché ne ha bisogno, non perché vuole soddisfare qualcuno. Non sono un jukebox a cui si può dire: ‘Faccia questo, faccia quell’altro’. Non ho né il tempo, né la voglia, né la capacità di mettermi a cambiare ciò che faccio. Guardo soltanto chi mi sta accanto e guardo me stesso. Viviamo forse ottant’anni, che sono pochissimi, quindi dovrei vivere mille anni per pensare anche agli altri”.

Viva l’onestà, verrebbe da dire…

“Cerco di essere sempre onesto con me stesso, proprio per una questione di onestà intellettuale, quella che oggi non esiste più. Tutti vogliono apparire buoni, ma poi del prossimo non importa davvero a nessuno. Siamo stati invasi da quest’ondata di buonismo e politicamente corretto che trovo scandalosa. Anzi, più che scandalosa, falsa. Non credo a nessuno: non credo a chi fa beneficenza, non credo a chi pensa che siamo tutti uguali. Non è vero, non siamo tutti uguali. Siamo diversi: le donne sono diverse dagli uomini, i neri dai cinesi, gli italiani dagli spagnoli. Siamo tutti diversi. Ed è proprio questo divario tra la società che vorremmo avere e quella che invece ci restituisce la realtà a rappresentare la vita. E non possiamo farci nulla”.

“E sanno tutto loro” è un titolo molto emblematico. Che cosa sanno loro?

“E sanno tutto loro è un titolo che dice tutto e niente: è metaforico. Noi stessi sappiamo benissimo come stanno le cose, sappiamo tutto, ma facciamo finta di non saperlo. Questa frase diventa il motto del fatto che tutti sanno, ma fanno finta di niente. O perché ci fa comodo così, oppure perché è troppo pericoloso pensare che esista qualcos’altro. Preferiamo vivere una vita da guardoni digitali, che osservano ma non vedono assolutamente nulla della realtà. Poi c’è il tema del ‘chi sono loro’. Credo che esistano dei ‘loro’, perché esiste una piramide del potere. Non voglio entrare nel complottismo, che trovo molto folkloristico, però credo che, quando si vuole nascondere una verità, basti metterla sotto gli occhi di tutti oppure farla raccontare da un imbecille. Se prende lo scemo del villaggio e gli fa raccontare una verità, quella verità diventa una sciocchezza. Se invece prende un avvocato e gli fa dire una falsità, quella falsità diventa una verità. Dipende da chi pronuncia certe affermazioni. Se si lascia spazio ai complottisti o a persone mascherate che vanno in televisione a raccontare fatti che magari hanno anche un fondo di verità, quei fatti diventano ridicoli perché vengono raccontati da figure che sembrano pagliacci. Nel mio spettacolo, invece, c’è un’osservazione della realtà. Dico esattamente quello che sta succedendo, quello che succederà e come sarà la società di domani. Questi ‘loro’ sono persone che decidono le sorti del mondo. Non sto dicendo niente di nuovo, lo dicono tutti. Però bisogna capire perché vogliono che il mondo vada in una certa direzione. Secondo me il loro non è un progetto disfattista, anzi, è un progetto lucido, pensato per migliorare il mondo”.

Utopia?

“Sono contro la società utopica. Sono contro l’idea che si debba stare tutti bene, vivere nel benessere, nel green, nell’aria pulita, con il vicino gentile che le presta tutto. Credo nel mondo distopico. Credo nel mondo della difficoltà, dove esistono il crimine, il cattivo di turno, gli ostacoli. Se guardiamo un film in cui non succede assolutamente nulla, ci annoiamo. Gli ostacoli sono ciò che l’essere umano è chiamato a superare, perché la vita è un percorso di formazione. Se non si passa attraverso le difficoltà, non si può evolvere. Senza scomodare Darwin, credo nella supercompensazione, nell’evoluzione dell’essere umano, sia dal punto di vista fisico sia da quello metafisico ed energetico. Se va in palestra per mettere su massa, non ci va per stare seduto sul divano. Ci va per vincere delle forze negative che si chiamano pesi. E quei pesi devono aumentare sempre, altrimenti non si cresce e non c’è supercompensazione. Credo molto in questo”.

Però, è interessante questo cinismo.

“Tanti mi chiedono chi siano questi ‘loro’. Però il potere dell’arte è un potere creativo e non si costruisce da soli. Faccio una parte del lavoro, il pubblico deve fare il resto. Il pubblico è parte integrante del percorso creativo. Voglio che si faccia delle domande, non voglio dare delle risposte. Le risposte mi annoiano. Mi piacciono i finali aperti. Voglio lasciare a chi ascolta la possibilità di dedurre e costruire il proprio racconto. Non mi piacciono le idee imposte o indotte. Credo nella libertà totale. Vengo contestato spesso e volentieri. Se nessuno mi contestasse, vorrebbe dire che sto facendo qualcosa di sbagliato. Non si può andare bene a tutti. L’arte può essere amata, può essere distrutta, ma l’unica cosa che non deve mai suscitare è l’indifferenza”.

US: Clarissa D'Avena

Lo spettacolo è rivolto a tutti, ma è vietato ai minori di 18 anni. Perché?

“È vietato ai minori di 18 anni per una mia morale personale. Affronto temi che un ragazzo giovane potrebbe non gestire nel modo giusto. Non considero i ragazzi inferiori, ci mancherebbe, però siamo stati tutti adolescenti. Andavo al cinema, vedevo un film di guerra e uscivo con l’istinto di prendere qualcuno a pugni. Mi lasciavo influenzare molto. Oggi la musica, soprattutto un certo rap che parla di violenza, influenza i giovani e li porta magari a prendersela con la polizia o con altre realtà. Umberto Eco parlava della sospensione dell’incredulità: quando guarda un film, una parte di lei sa che è finzione, ma un’altra parte inizia a credere a quello che sta vedendo. L’intrattenimento ha un potere enorme. Prima parlavo del giullare di corte. Il giullare poteva mettere a nudo il re solo perché il re glielo permetteva. Altrimenti sarebbe finito impiccato. Erano soci in affari: il re diceva al giullare di andare a far ridere la gente, fare le capriole e raccontare barzellette sporche, mentre lui faceva altro. L’intrattenimento serve anche a distrarre il popolo e a fargli credere determinate idee che la politica vuole diffondere. Per questo la politica finanzia i progetti artistici. Credo invece che l’arte debba dire chiaramente quale sia la propria opinione. Anche forte, anche provocatoria. Siccome ho una morale e so quanto male stanno facendo i social network e l’intrattenimento continuo, nel mio spettacolo parlo proprio di questo: degli strumenti che questi fantomatici ‘loro’ usano per soggiogare le popolazioni. E se vuole controllare il futuro dell’umanità deve controllare i giovani. Anche Gramsci c’era riuscito attraverso la cultura e l’arte, perché i maggiori fruitori di cultura sono proprio i giovani: se riesce a indottrinarli, ha un potere enorme. Non voglio indottrinare i ragazzi e portarli nella mia direzione. Per questo ho messo il divieto ai minori di 18 anni. È anche un modo per assumermi una responsabilità. Sono un po’ anarchico, ma voglio dire chiaramente che, secondo me, i giovani non dovrebbero seguire questo tipo di contenuti. Dovrebbero avere le proprie idee. Magari leggere, costruirsi un pensiero autonomo. Nel mio spettacolo parlo anche di sesso, di relazioni, uso parolacce. Quindi non è censura, è un consiglio. Una madre mi ha scritto dicendomi che sua figlia di 16 anni è una mia fan sfegatata. Le ho risposto che, se viene accompagnata da lei, per me va benissimo. Avviso sempre prima. Poi però non si devono lamentare se dico parolacce”.

Lei torna sul palco dopo dodici anni. Perché è trascorso così tanto tempo?

“Per raccontarlo bene bisognerebbe entrare nei dettagli delle vicende che ho vissuto quando ho iniziato a fare il comico. Quando sono entrato a Zelig ho capito subito che la mia carriera lì non sarebbe durata molto, perché ero troppo distante da quel tipo di comicità. La trovavo troppo bigotta, troppo ideologizzata. Mi chiedevano di fare il personaggio, le buffonate. Certo, stare tre minuti sul palco di Zelig mi dava un marchio di rispettabilità e poi mi permetteva di chiedere soldi ma…”.

Ma?

“A un certo punto successe una cosa importante. Dovevo fare Zelig Off, ma all’improvviso gli autori sparirono. Allora ripiegai su Comedy Central. Dopo un po’ mi dissero che Crozza aveva fatto le mie battute. Non lo disse un amico o un parente: lo scrisse Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Quando Aldo Grasso scrive una cosa, quella cosa pesa. Un autore di Zelig aveva venduto la mia idea e le mie battute così come erano. Non era una somiglianza casuale. Era una vicenda clamorosa. Questo autore, in un blog di settore, ammise anche di aver copiato. Prima provò a dire che ero stato io a copiare lui, ma quella versione non reggeva. Alla fine, chiese scusa e ammise il plagio. Mi chiamò e mi disse di non mettergli i bastoni tra le ruote. Non feci nulla a livello legale. Mi chiamò anche l’autore di Crozza e mi offrirono perfino la possibilità di lavorare con loro. Rifiutai. In quel periodo, però, mia madre si ammalò di cancro e con mia moglie stava finendo la relazione. Avevo iniziato anche una nuova storia, che poi finì. Insomma, era un periodo molto confuso. Decisi allora di prendermi una pausa per capire dove stessi andando. Poi mi richiamarono per fare Zelig con l’imitazione di Bastianich, che mi sono meritato e che non mi è stata data per compensare quello che era successo. Feci il provino e fui l’unico ad andare bene quella sera. Paradossalmente fu proprio l’autore che mi aveva copiato a chiamarmi e dirmi che ero dentro la trasmissione. Dopo un po’, però, sparirono di nuovo. Mi richiamarono dopo tre puntate, perché le cose non stavano andando benissimo. Tornai, feci molto bene, ebbi doppie uscite e andò tutto alla grande. Alla fine, mi richiamarono per fare i provini per l’Arcimboldi, per la prima serata di Zelig. Però, rifiutai, di nuovo. Tanta gente mi scrive ancora oggi: ‘Comico fallito, l’hanno cacciata da Zelig’. Ma non è vero. Sono stato io ad andarmene. E oggi forse sono anche contenti, visto che ormai mi considerano un comico di destra. Ci scherzo sopra: mi dicono che sono fascista e rispondo che, come tutti, anch’io ho dei pregi”.

Quando si è allontanato dal palco per dodici anni, che cosa ha fatto? Come si è reinventato?

“Ho aperto una scuola di recitazione cinematografica. Sono andato avanti in quella direzione da solo, partendo da zero. Ho creato un mio metodo di lavoro che uso prima di tutto su me stesso. Se funziona su di me, funziona anche sugli altri. Ho avuto soddisfazioni enormi. Alcuni ragazzi che ho formato hanno lavorato e continuano ancora oggi a lavorare. Ancora oggi faccio lezioni con la Master Film Academy, che è la mia scuola. Ormai faccio soprattutto consulenze. Una volta avevo anche una scuola fisica, con più di quaranta studenti, ma era troppo impegnativo. A un certo punto sentivo la mancanza di fare qualcosa di artistico in prima persona. Ero stufo di aiutare gli altri a ottenere risultati, volevo tornare a ottenerli io”.

Non tutti erano pronti ad accoglierla quando è tornato…

“Esatto. Nel frattempo, ho iniziato a raccontare storie da dietro una macchina da presa. Ho iniziato a scrivere e ho realizzato tre cortometraggi. Uno l’ho girato l’anno scorso in Croazia ed è adesso nei festival. Un altro parla di Maria e Giuseppe, dell’Annunciazione, ed è stato girato interamente in una salina. Un altro ancora è su Adamo ed Eva. Quando uso il linguaggio cinematografico non faccio commedia e non faccio comicità. Sono molto mistico nel modo in cui racconto le storie. Il corto su Maria e Giuseppe è andato molto bene, è stato apprezzato da tanti esperti e ho vinto parecchi festival. Adesso sto finendo di montare Adamo ed Eva, un progetto che porto avanti da quattro anni e che si è allungato”.

Ormai è quasi un mediometraggio.

“Sì, dura quasi cinquanta minuti. L’ho girato interamente in maniera indipendente, praticamente on the road. Eravamo in mezzo alla natura, tra vento, acqua, pioggia e nulla intorno. C’eravamo io e tre attori. Adamo ed Eva erano nudi come Dio li ha fatti, senza permessi, senza niente. È un modo di girare che mi piace molto, perché ci sono tanti film famosi che sono stati realizzati così, in maniera spartana e avventurosa. Scrivo, giro, dirigo, monto: faccio tutto. Sono un filmmaker a tutto tondo”.

Un po’ come facevano Quentin Tarantino o Robert Rodriguez agli inizi.

“Rodriguez con El Mariachi ha speso pochissimo e poi ha incassato tantissimo. Mi piace quel tipo di cinema, il ‘girare in guerriglia’. Lo faccio per puro divertimento. Per esempio, nel film No Logos, che ho girato in Croazia, ho realizzato scene incredibili grazie al fatto che mi metto in ascolto. Ho girato in posti selvaggi dove c’erano i grifoni. In una scena si vedono mentre si cibano di una pecora. Ho fatto fermare tutti e ho iniziato a girare. Sono scene che, se avessi dovuto ricostruirle o pagarle, mi sarebbero costate moltissimo. Parto da un progetto, ma poi è il progetto stesso che mi prende per mano e mi dice che cosa fare. L’abbiamo presentato a Bologna ed è stato accolto molto bene”.

La prima di “E sanno tutto loro” è stato a Brescia, a febbraio, ed è andato sold out. Il pubblico voleva rivederla in scena. Prima di uscire sul palco, che cosa ha provato?

“Vivo di emozioni, ma molte persone si chiedono come faccia a fare tutto quello che faccio. Anche sul set faccio tutto da solo: luci, macchina da presa, organizzazione. Mi definisco un po’ un Leonardo da Vinci contemporaneo. Ho anche un tatuaggio dedicato a lui su tutto il braccio, perché credo molto nell’autodeterminazione. Più cose si sanno fare, meglio è. Quando salgo sul palco, per me è come tornare a casa. Ho bisogno di stare lì. Non posso farmi travolgere dalle emozioni negative o dalla paura del giudizio del pubblico. Non salgo sul palco per il pubblico, ma per me stesso. Mi fa piacere che il pubblico venga, certo. Se non ci fosse, probabilmente farei tutto nella cantina di casa mia, ma il motivo per cui salgo sul palco è che ne ho bisogno. Sono rimasto in apnea per molto tempo e ho sostituito quel bisogno con il cinema. Infatti, recitare al cinema mi piace poco, mentre adoro stare dietro la macchina da presa. Ho un bisogno reale di salire su un palco. Non lo faccio per ottenere consenso. Il consenso arriva quando qualcuno si identifica in quello che dico. La mia vera soddisfazione è soddisfare me stesso”.

Quindi, è puro egoismo?

“Sì, però l’emozione resta bellissima. Prima della prima serata a Brescia c’era sicuramente emozione, ma non pressione. Sapevo di essere nel posto in cui dovevo stare. Certo, c’erano delle difficoltà legate ai ritmi. Mi faccio sempre filmare e poi riguardo tutto. Mi faccio sempre schifo, ovviamente, ma poi correggo, sistemo, miglioro. Molte persone non si aspettavano di ridere così tanto. Si aspettavano qualcosa di politicizzato, quasi un comizio. Però non sono quella roba lì. Mi dispiace che alcune persone mi abbiano visto in quella direzione. Sono semplicemente quello che sono anche nella vita di tutti i giorni. Se mi invitasse a cena o a bere un aperitivo, parlerei esattamente così. Poi ognuno prende quello che gli interessa e lascia perdere il resto. Dico le cose in maniera spontanea, non ho bisogno di studiarle. Se quello che dico trova un riscontro nel pubblico, tanto meglio. La comicità non nasce per far ridere. Nasce per non piangere. Ho bisogno di salire sul palco, altrimenti dovrei stare in mezzo alla strada a prendermela con quelli che mi stanno antipatici”.

Quando si parla di comici c’è sempre questa doppia visione: il comico sul palco e il comico nella vita privata. Lei è coerente tra scena e vita o è un personaggio?

“Quando lavoravo per Zelig dovevo fare il teatrino, il personaggio, l’imitazione. Ho portato personaggi intelligenti, ma erano sempre parodie. E ho sempre sofferto questa situazione. Ecco perché non mi piace recitare un personaggio. La mia condizione ideale è portare me stesso in scena. Ovviamente in scena non porto solo la realtà, ma una realtà filtrata dalla finzione. Questo non vuol dire essere falsi. Posso raccontarle un episodio in un certo modo, magari collocandolo in una situazione diversa da quella reale, ma il punto è il messaggio. Un po’ come nel cinema: non importa che un attore faccia davvero quello che si vede sullo schermo, importa la porzione di realtà che il film racconta. Cerco di mettere insieme realtà e finzione. Ne viene fuori uno spettacolo duro, perché dico cose forti. A Monza, per esempio, una ragazza mi ha aspettato fuori e mi ha detto che sono uno stronzo, che le ho fatto perdere tempo e che dovrei morire. Questo perché parlo anche delle donne”.

In che modo?

“Nel mio monologo faccio un lungo discorso sulle donne che in realtà serve a mostrare le mancanze degli uomini. Dico, per esempio, che prima di uscire con una donna un uomo dovrebbe masturbarsi sei volte, così smetterebbe di pensare soltanto al sesso e inizierebbe ad ascoltarla davvero. È un modo per dire che siamo noi uomini a essere limitati. Però alcune donne si offendono. C’è chi viene a teatro per sentirmi insultare i maranza e chi vuole sapere che cosa c’è nei file di Epstein. Ma non faccio il giornalista. Sono un cialtrone. Per scherzo ho fatto un video in cui annunciavo un gadget da vendere a teatro: un sasso da compagnia con la presa USB. Ovviamente non serviva a niente, era ironico. Eppure, c’è stata gente che è venuta davvero a chiederlo e si è pure offesa quando ha scoperto che non esisteva. Questo dimostra quanto sia facile manipolare le persone. Faccio continuamente esperimenti sociali. Quando chiedo alla gente quanti mi vorrebbero in politica, molti applaudono. Ma non so niente di politica. Se ci andassi, lo farei solo per i soldi. E allora mi chiedo davvero come sia possibile che la gente si fidi così tanto. Lo spettacolo, comunque, ha anche una chiusura filosofica. La battuta per me è solo un mezzo per raccontare la realtà. Quando è morta mia madre ho fatto un monologo al funerale. Mio padre e mia sorella non volevano. Ho strappato quello che avevo scritto per il prete e ho fatto quello che volevo. Alla fine, ho visto la gente ridere e andare al cimitero con una gioia e una voglia di vivere diverse. Sono fatto così: non faccio quello che gli altri si aspettano, faccio quello che sento”.

Lei fa ridere gli altri, ma che cosa fa ridere Cristian Calabrese?

“Rido tantissimo. Ma piango anche tantissimo. Piango guardando i film, riguardando le foto di mia figlia da piccola. Risata e pianto sono quasi la stessa cosa. Quando la tensione sale e poi viene liberata, succede qualcosa di molto simile, sia che si pianga sia che si rida. Rido quando succede qualcosa che non mi aspetto, soprattutto quando teoricamente non bisognerebbe ridere. Se vado a vedere uno spettacolo comico, paradossalmente è più difficile che rida, perché mi aspetto già la battuta. Nella vita mi piacciono i contrasti. Mi piace ridere quando non ce n’è motivo. È come quando uno scivola su una buccia di banana: per chi guarda può essere comico, per chi cade è una tragedia. La tragedia, da spettatore, mi fa molto ridere. Però ridere ed essere felici sono due cose diverse. Non credo nella felicità come stato permanente. La felicità è un’esplosione di energia. Sono felice quando vedo un tramonto. Siamo come batterie: abbiamo bisogno di un equilibrio tra positivo e negativo. Sono felice quando faccio sesso, quando mangio. Fare sesso, per me, è un po’ come pregare. È l’azione che ci avvicina di più a Dio, perché lì c’è creazione, c’è spirito, c’è corpo. L’orgasmo è qualcosa di irripetibile. La natura ha fatto in modo che tutte le cose necessarie alla sopravvivenza siano anche piacevoli. Mangiare è bello perché altrimenti moriremmo. Bere è piacevole per lo stesso motivo. Anche il sesso serve a portare avanti la specie. Le persone belle, secondo me, hanno più possibilità di vivere bene”.

In effetti ci sono anche statistiche che dicono che le persone belle vivono meglio e più a lungo. Però la natura è stata sadica: le cose belle durano pochissimo.

“Scherzo spesso anche con le donne belle che si lamentano quando qualcuno ci prova con loro. Dico che non si può essere belle, intelligenti e anche vergini. L’unica donna che, nell’immaginario collettivo, ci è riuscita è stata la madre di Gesù. Parlo anche della Chiesa nello spettacolo. Secondo me è stata la prima a usare l’intrattenimento per condizionare le persone. La Chiesa era Netflix prima di Netflix. Se ci pensa, nelle storie della Bibbia ci sono tradimenti, resurrezioni, angeli, sesso. Sono delle vere telenovele. Erano un po’ il Trono di Spade con meno draghi”.