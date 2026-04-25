Cristian Camilo Muñoz muore per un'infezione a 30 anni, il famoso ciclista era caduto al Tour du Jura

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Cristian Camilo Muñoz, ciclista professionista che era caduto in una gara in Francia del 18 aprile. Le sue condizioni si sono aggravate col passare dei giorni e hanno portato al suo decesso nella mattinata del 24 aprile, avvenuto per sepsi. Aveva vinto delle corse anche in Italia ed era stato compagno di squadra del campione del mondo, Tadej Pogacar.

Muore il ciclista Cristian Camilo Muñoz

Non ce l’ha fatta Cristian Camilo Muñoz che, dopo aver lottato per restare in vita per sei giorni dopo una caduta al Tour du Jura, in Francia, è morto in seguito al peggioramento delle sue condizioni.

Aveva 30 anni, era colombiano e correva per una squadra del suo Paese, la Nu Colombia.

Dalla caduta all’infezione: la ricostruzione

Mondo del ciclismo in lutto per la scomparsa del corridore colombiano, avvenuta nella mattinata del 24 aprile in seguito a una caduta del 18 aprile durante il Tour du Jura e a un’infezione al ginocchio che ha contratto dopo di essa.

Subito soccorso e trasportato in ospedale dopo la ferita alla giuntura, Muñoz ha contratto una setticemia ed è stato quindi trasferito in una clinica specializzata e ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Qui è deceduto per sepsi dopo sei giorni.

Il team manager della sua squadra, Raul Mesa, ha spiegato che, nonostante le cure ricevute, la gamba del ciclista ha continuato a gonfiarsi. Per questo motivo era stato ricoverato e si era scoperta l’infezione che ha portato poi al suo decesso.

Chi era Muñoz

Nato il 20 marzo 1996, Cristian Camilo Muñoz si era messo in mostra nel nostro Paese nel 2018 quando aveva vinto una tappa del Giro d’Italia Under 23, competizione che poi chiuse in settima posizione e gli valse la chiamata di una delle squadre più importanti al mondo, la UAE Team Emirates.

Militò in essa per tre stagioni tra il 2019 e il 2021, diventando compagno di squadra di Tadej Pogacar, il ciclista più forte al mondo. Con lui aveva partecipato nel 2020 alla Freccia Vallone e alla Liegi-Bastogne-Liegi. Oggi era in forza alla Nu Colombia, squadra che, per rispetto nei suoi confronti, si è ritirata dalla Vuelta a Asturias che stava disputando.

In un comunicato la Federazione colombiana di ciclismo lo ricorda così: “Con profondo dolore e sgomento piangiamo la scomparsa di Cristian Camilo Muñoz Lancheros, originario di Boyacá. La sua scomparsa lascia un immenso vuoto nel ciclismo colombiano e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Cristian sarà ricordato per la sua dedizione, la sua disciplina e il suo carattere”,