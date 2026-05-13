Cristian Marchi, l’intervista al dj: “La musica mi ha insegnato cosa evitare e chi volevo diventare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che, arrivati a un certo punto della propria carriera, iniziano a vivere di rendita. Ripetono formule già rodate, inseguono la nostalgia del pubblico oppure si limitano a sopravvivere dentro un’identità che il tempo ha già reso riconoscibile. E poi ci sono artisti che continuano invece a mettersi in discussione, anche dopo decenni, anche quando avrebbero tutto il diritto di fermarsi e limitarsi a raccogliere ciò che hanno costruito. Cristian Marchi appartiene decisamente alla seconda categoria. Parlare con lui oggi significa trovarsi davanti non soltanto a uno dei DJ e producer italiani più riconoscibili degli ultimi vent’anni, ma soprattutto a un uomo che continua a ragionare sulla musica come qualcosa di vivo, mutevole, quasi necessario. Non come semplice intrattenimento, non come macchina da streaming, ma come linguaggio emotivo capace ancora di creare connessioni autentiche. Ed è forse proprio questo il punto da cui bisogna partire per comprendere davvero Amore Tonight, il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 aprile 2026 e in rotazione radiofonica dal 24 aprile. Un progetto nato dall’incontro tra Cristian Marchi e il talento canadese di Armando, ma che finisce per raccontare molto più di una semplice collaborazione internazionale. Perché Amore Tonight, almeno nelle parole e nella visione di Cristian Marchi, non è soltanto una canzone. È una ricerca. Un tentativo di lasciare qualcosa che resti addosso anche dopo l’ascolto. Qualcosa che continui a muoversi dentro chi ascolta. Dietro il brano c’è un lavoro enorme di scrittura, produzione e costruzione sonora. La melodia immediata e coinvolgente convive con quattro identità differenti dello stesso pezzo: la versione Original Mix, diretta e pop dance; la Club Mix, che riporta immediatamente al DNA più iconico di Cristian Marchi; la Cinematic Version, pensata quasi come una colonna sonora emotiva; e infine la Intimate Piano firmata da Fatjon Zefi, che spoglia completamente il brano lasciando emergere soltanto la sua parte più fragile ed essenziale. Ma la sensazione, ascoltando Cristian Marchi in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, è che dentro questo progetto ci sia anche altro. Ci sono i cinquant’anni appena compiuti e la consapevolezza del tempo. C’è il bisogno di fare musica che non venga consumata e dimenticata nel giro di pochi secondi. C’è il desiderio di rallentare il rumore continuo di un’industria che oggi sembra premiare soprattutto la velocità, l’eccesso e l’algoritmo. E soprattutto c’è un artista che, nonostante una carriera costruita tra club internazionali, milioni di streaming e palchi in ogni parte del mondo, continua ancora a ragionare come qualcuno che sente il bisogno di dimostrare qualcosa prima di tutto a se stesso. Durante questa lunga conversazione Cristian Marchi parla di musica, certo, ma anche di disciplina, ambizione, caos interiore, coerenza, notti passate lontano da casa, social network, rapporti umani e paura del tempo che passa. E lo fa senza costruirsi addosso l’immagine del personaggio perfetto. Anzi. Più l’intervista procede e più emerge la dimensione umana dietro il nome “Cristian Marchi”: quella di un uomo che ha imparato a convivere con le proprie ossessioni, con il bisogno continuo di migliorarsi e con la consapevolezza che, per restare davvero vivi artisticamente, bisogna continuare ad avere fame. Anche dopo tutto questo tempo.

Che cos’è Amore Tonight per Cristian Marchi?

“Amore Tonight racconta un sentimento intenso e immediato, vissuto pienamente nell’arco di una notte. Non voleva essere la classica canzone romantica o una tradizionale love song. Immagino due persone che si incontrano durante una serata, magari a un festival. Si divertono, stanno bene insieme e vivono quell’esperienza fino in fondo. Il titolo potrebbe richiamare una canzone d’amore più tradizionale, quasi nello stile di Claudio Baglioni, ma in realtà il brano ha tutt’altra natura. È un pezzo coinvolgente, ma attraversato anche da sfumature emotive molto forti. Lascia qualcosa dentro. Credo sia uno di quei brani che si imparano subito al primo ascolto e che difficilmente passano inosservati”.

Anche il lavoro sugli arrangiamenti è stato imponente.

“Sì, moltissimo. Il brano è stato sviluppato in quattro versioni differenti ed è stato necessario un lavoro enorme. Abbiamo collaborato con orchestra, pianista, musicisti e altri professionisti, ognuno dei quali ha contribuito a far emergere l’essenza più autentica del pezzo. Non volevo realizzare il classico singolo con un’unica versione destinata alla radio. L’obiettivo era costruire un progetto capace di raccontare davvero un percorso. È un po’ come scrivere un libro: servono una copertina efficace, un’introduzione convincente, contenuti solidi e una conclusione coerente. Questo lavoro rappresenta quasi una fotografia del periodo che sto vivendo oggi. A cinquant’anni desideravo creare un brano con una componente catchy, certamente più vicina al popolare che al sofisticato, ma allo stesso tempo volevo che gli arrangiamenti gli conferissero profondità e valore artistico”.

Tra le quattro versioni ce n’è una a cui è particolarmente legato, la Cinematic Version.

“Tutto è nato dalla versione originale. Continuando a suonarla e a lavorarci sopra, mi sono reso conto che quel giro armonico aveva una forza particolare, qualcosa che restava impresso. Da lì è nata la club mix, pensata chiaramente per i club e per il dancefloor. Quando però ha preso forma la Cinematic Version, sono rimasto davvero colpito, perché sembrava quasi un altro brano. Aveva un’atmosfera completamente diversa. A quel punto ho deciso di farla reinterpretare con un approccio più drammatico, intenso e cinematografico. Ne è emerso qualcosa che non avevo mai realizzato prima. Non avevo mai prodotto una traccia con quel tipo di linguaggio. Mi ha fatto pensare alla colonna sonora di un film o di una serie televisiva, magari una produzione Netflix. Non guardo molta televisione, perché trascorro quasi tutto il tempo in studio a fare musica, ma capita spesso di ascoltare soundtrack straordinarie, e questa versione aveva proprio quell’identità. Mi ha sorpreso molto”.

C’è poi anche la versione piano, molto intensa.

“A Torino, insieme a Fatjon Zefi e a due violiniste straordinarie, abbiamo lavorato alla Intimate Piano Version. L’ha interpretata e suonata in modo eccezionale, perché è riuscito a spogliare completamente il brano, riportandolo alla sua essenza più autentica, alla sua anima”.

Questo progetto è anche il risultato di numerose collaborazioni, da Armando a Zefi. Ha coinvolto molte persone diverse.

“Perché credo profondamente nel lavoro di squadra. Non ho mai avuto l’idea della ‘one man company Cristian Marchi’. Cristian Marchi è un brand e, in qualche modo, anch’io lavoro al servizio di quel marchio. Per ogni progetto è necessario individuare le persone giuste: chi proviene dal jazz, chi dalla musica classica, chi possiede competenze orchestrali, chi eccelle nella produzione e chi nella finalizzazione tecnica. Queste contaminazioni sono fondamentali. Ci sono tecnici che mi supportano nella fase conclusiva del lavoro e produttori che aiutano a trasformare le idee in qualcosa di concreto. È questo che consente di raggiungere un determinato livello qualitativo. Ed è quello che considero il mio standard. Non mi interessa svolgere un lavoro superficiale, il compitino”.

Il suo standard è sempre stato molto alto e i risultati sono arrivati. Ha vissuto e lavorato in molti luoghi: Mantova, Palma di Maiorca, Sharm El Sheikh… Dove si sente davvero a casa?

“Casa è il luogo in cui ci si sente apprezzati, dove si percepisce che qualcuno stava aspettando il tuo arrivo. Mi sento a casa nella mia città, naturalmente, ma provo la stessa sensazione anche quando torno a suonare a Civitanova Marche, dove trovo sempre persone che mi aspettano. Oppure a Roma, dove, anche dopo molto tempo, ritrovo immediatamente affetto e calore. Negli anni ho costruito una fanbase composta da persone autenticamente legate al mio percorso. Ogni volta che suono nella loro zona vengono ad ascoltarmi. Per questo faccio fatica a scegliere un luogo preciso. A volte sono in Sardegna e mi sento quasi un sardo adottivo. Poi arrivo in Sicilia e provo la stessa identica sensazione. Ovunque trovi calore, affetto e apertura mentale, è naturale sentirsi accolti. In generale percepisco grande affetto nei miei confronti. Naturalmente esistono anche detrattori o colleghi meno benevoli, ma fa parte del gioco”.

Sentirsi a casa ovunque significa non aver mai tradito le aspettative di chi la segue. C’è stato invece un momento in cui è stato il mondo della musica a tradire lei?

“Sì, quando la musica diventa business. La parte creativa è meravigliosa: tutti sono uniti, coinvolti, animati dalla stessa passione. Poi però arriva il momento di dividere i risultati economici e lì iniziano spesso i problemi. Ognuno vuole ottenere di più degli altri. È proprio in quei momenti che emergono comportamenti poco trasparenti. Parlo di discografici, editori e, più in generale, di molte figure che ruotano attorno a questo ambiente. In quel senso sì, mi sono sentito tradito. Allo stesso tempo, però, mi assumo anche la responsabilità di aver permesso ad alcune persone di trattarmi in un certo modo. Da una parte c’è amarezza, dall’altra però resta la consapevolezza di aver imparato molto. Attraverso le difficoltà si cresce. C’è chi migliora grazie all’ispirazione e chi, invece, matura passando attraverso esperienze dure. Quando ti rendi conto di aver fatto stare bene molte persone, comprese le loro famiglie, e scopri che non erano limpide come immaginavi, inevitabilmente rimani deluso”.

Che cosa le ha permesso di resistere per tutti questi anni?

“La coerenza. Se dovessi scegliere una parola da inserire nel mio patrimonio personale, sarebbe proprio questa. Per me essere coerente è fondamentale. Ogni giorno cerco di esserlo, ma non in modo artificiale: è un valore profondamente radicato. Ho sempre voluto restare fedele al mio gusto, alla mia visione e al mio percorso di crescita personale e professionale. Ed è proprio questo che mi ha dato la forza di andare avanti”.

Ha iniziato molto presto a fare musica. Quando ha capito che quella passione poteva diventare davvero un lavoro?

“Quando ho iniziato a collaborare con produttori e musicisti di altissimo livello. In quel momento ho compreso fino a dove potessero arrivare le mie idee e il mio gusto personale. Avere gusto permette di lavorare su moltissimi aspetti. Ho sempre avuto un forte senso estetico. Quando percepisco che qualcosa non funziona o non mi convince del tutto, continuo a lavorarci finché non raggiungo il risultato desiderato. Questa ricerca costante del bello mi ha spinto a migliorarmi continuamente e a capire che volevo costruire qualcosa di personale. Non seguire le mode, ma creare un mio linguaggio, un mio riferimento estetico”.

US: Clarissa D'Avena

Ha appena compiuto cinquant’anni. Se dovesse collocare il suo percorso musicale su una linea che va dalla disillusione al sogno, dove si posizionerebbe?

“Credo sia fondamentale conservare sempre una parte sognatrice. Se viene meno quella componente e resta soltanto la strategia, nell’arte si percepisce immediatamente. Almeno per me è così: senza una dimensione emotiva e visionaria non riesco a esprimere il meglio di me”.

Guardando al giovane Cristian Marchi agli inizi della carriera, c’è qualcosa che pensa di aver sottovalutato?

“In realtà ho sempre affrontato ogni passaggio gradualmente. Tutto ciò che ho ottenuto è stato conquistato con impegno e sacrificio. Non ho mai cercato scorciatoie. Anche quando mi sono stati proposti programmi televisivi capaci di garantirmi grande visibilità, non li consideravo necessariamente un vantaggio. In quel momento della mia vita temevo potessero creare confusione attorno al mio percorso artistico. Per questo ho sempre preferito crescere giorno dopo giorno. E ho continuato a studiare costantemente. Non mi sono mai fermato. Studio per crescere come persona, come professionista e come DJ. Ancora oggi, dopo trentacinque anni di carriera, continuo a lavorare sui fondamentali. Siamo come gli atleti: bisogna allenarsi continuamente. Serve stare in consolle, continuare a mixare e produrre musica. È questo che permette di acquisire naturalezza e di trasmettere carisma durante le serate”.

Poco fa ha usato una parola che trovo molto interessante: “confusione”. C’è una celebre frase di Nietzsche: “Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante”. E quella stella danzante, in qualche modo, richiama l’artista, la musica, la creazione. Vorrei quindi capire quale caos portasse dentro di sé Cristian Marchi e che cosa la musica sia riuscita a ricomporre.

“La musica è stata la conferma che stavo percorrendo la strada giusta. Ci sono stati periodi della mia vita, soprattutto tra il 2007 e il 2014-2015, in cui ero costantemente in viaggio. Vivevo quasi come un marinaio. Quando si conduce un’esistenza di quel tipo si finisce per diventare nomadi, perdendo completamente la stabilità. Non esiste più una vera quotidianità, né una casa nel senso tradizionale del termine. Ed è proprio lì che la musica è diventata ciò che mi riportava a casa. C’erano il mio studio, il luogo della creazione. Anche se viaggiavo sempre con il laptop, non riuscivo mai a concentrarmi davvero come accadeva nel mio ambiente. In questo senso la musica mi ha dato disciplina. E quella disciplina si è riflessa anche nel rapporto con me stesso, con la mia compagna e con gli animali che vivono con noi”.

Quanti animali avete?

“Oggi abbiamo tre cani e un gatto. In passato erano sei cani, ma purtroppo alcuni, con il tempo, sono invecchiati e non ci sono più”.

E riescono a convivere tutti insieme?

“Perfettamente. Qui regna l’armonia”.

Esiste un grande luogo comune sulla vita notturna e sul lavoro del DJ. Da fuori si pensa sempre che sia facile perdere equilibrio e direzione. Che cosa le ha permesso di restare con i piedi per terra?

“La passione per ciò che faccio. Quando credi davvero in qualcosa, quella passione ti dà stabilità. Mi sono sempre imposto degli obiettivi precisi. Se il traguardo è avere una lunga carriera, mantenendo equilibrio personale e benessere fisico, allora bisogna fare tutto il possibile per prendersi cura di sé. Ho sempre cercato di stare bene, di mantenermi in forma, di avere attenzione per me stesso. Questo amore verso la mia persona mi ha dato equilibrio, stabilità e lucidità”.

Niente “sex, drugs & rock’n’roll”?

“Niente degli ultimi due. Il primo almeno lasciamolo: altrimenti si finisce per diventare monaci (ride, ndr). Battute a parte, però, in quell’ambiente è facilissimo smarrirsi. Non giudico chi si droga, chi beve o chi perde il controllo, ma mi dispiace sinceramente. In questo ambiente ho avuto molti amici che si sono smarriti davvero. Quando ho iniziato avevo appena quattordici anni e lavoravo già con DJ più grandi di me che avevano affrontato problemi seri, persone finite anche in comunità. Per me quella è stata una grande scuola. Fin dall’inizio ho visto il caos e ho capito che cosa fosse necessario evitare. La musica, però, mi ha sempre mantenuto in equilibrio. Mi ha sempre dato una direzione”.

Ritiene di aver raggiunto il successo? E soprattutto: corrisponde a quello che immaginava?

“No, perché non ho mai inseguito il successo in quanto tale. Se avessi cercato soltanto quello, probabilmente avrei scelto molte scorciatoie. Ho sempre preferito concentrarmi sul percorso necessario per raggiungere determinati risultati. Ragiono per tappe, per obiettivi. Naturalmente alcuni traguardi portano anche maggiore visibilità, ma ho sempre cercato di ottenerla in modo etico e dignitoso. Oggi, invece, soprattutto sui social network, sembra funzionare il contrario: più una persona mostra il peggio di sé, più gli algoritmi la premiano. Vedo situazioni paradossali in cui persone prive di contenuti ottengono molta più attenzione rispetto ad artisti che lavorano seriamente e con disciplina. TikTok, ad esempio, non mi piace affatto, lo dico sinceramente. Sono costretto a utilizzarlo per lavoro, ma pensi che non ho nemmeno pubblicato Amore Tonight su quel social. Non ho neppure condiviso un post dedicato al brano. Lo considero un ambiente degradato, pieno di persone accecate dall’invidia e dalla cattiveria. Leggo commenti davvero spiacevoli. Succede anche sotto alcune mie interviste: arriva puntualmente qualcuno che scrive giudizi offensivi senza conoscere minimamente la persona di cui parla. E quello non è confronto, ma semplice cattiveria”.

Inoltre, queste piattaforme sembrano proporre continuamente contenuti che non si è mai cercato di vedere.

“È assurdo. Entro su queste piattaforme e mi vengono mostrati immediatamente casi estremi, storie assurde, contenuti che non mi interessano minimamente. Persone che riprendono ogni dettaglio insignificante della propria vita privata. E il problema è che questi sistemi finiscono proprio per premiare quel genere di contenuti. Un tempo esistevano gli spettatori e gli artisti. Oggi, invece, tutti vogliono diventare creator. Tutti vogliono sentirsi più artisti degli artisti stessi. E questo ha generato una confusione enorme”.

Quanta ambizione c’è in Cristian Marchi?

“L’ambizione è enorme e non smette mai di accompagnarmi. È però un’ambizione rivolta soprattutto verso me stesso. Non faccio ciò che faccio per diventare il più famoso o il più ricco della mia città. Mi pongo obiettivi personali e lavoro costantemente per raggiungerli. L’ambizione fa parte di me da sempre e la trasferisco in ogni ambito: nello sport, nel lavoro, nella famiglia. Qualunque attività intraprenda, cerco sempre di dare il massimo”.

Ma questa spinta è sempre stata capita?

“A volte sì, altre no. In certi momenti mi sono sentito davvero incompreso. Soprattutto dalle persone che avevo accanto in alcuni periodi della mia vita. Ho un grande difetto: tendo a credere che gli altri abbiano il mio stesso modo di vedere le cose, lo stesso approccio mentale. Parlo con le persone dando quasi per scontato che comprendano perfettamente ciò che intendo dire. Poi, però, mi accorgo che magari apparteniamo a mondi completamente diversi. Quando qualcuno non comprende quella spinta fortissima verso il miglioramento continuo, finisce per interpretarla come semplice vanità. Ma non è affatto così. Se fosse soltanto una questione di vanità, non avrei scelto certo un percorso così impegnativo”.

Se la musica non fosse entrata nella sua vita, che strada avrebbe preso Cristian Marchi?

“Probabilmente avrei fatto molte cose diverse. Credo che mi sarei avvicinato al marketing creativo. Mi affascinano molto il mondo della comunicazione, della grafica e della creatività. Mi interessa anche la moda. Ho molti amici che lavorano in quel settore e lo considero un ambiente estremamente stimolante. Penso che il mio senso estetico mi avrebbe comunque portato verso professioni legate all’immagine e alla sensibilità creativa. Anche il fitness mi appassiona molto. Negli anni ho approfondito tantissimo tutto ciò che riguarda allenamento, integrazione e benessere. In generale credo che potrei svolgere attività molto diverse tra loro, ma una certezza c’è: in qualsiasi settore entrerei, darei tutto me stesso per puntare ai livelli più alti. È qualcosa che sento profondamente dentro di me”.

Agli uomini viene rivolta molto raramente, ma gliela pongo comunque: qual è stato il primo pensiero il giorno del suo cinquantesimo compleanno, lo scorso 31 marzo?

“Ho preso un metro e ho pensato: ‘Questo rappresenta la vita’. All’inizio ragionavo sui cento centimetri, poi però mi sono fermato. Sono cresciuto in Pianura Padana e lì l’aspettativa media di vita è intorno agli 83 anni. Così ho immaginato quel metro ridotto a 83 centimetri. A quel punto ho sottratto i 50 anni già vissuti e ho pensato che ne restavano 33. Poi ho realizzato che, di quei 33 anni, almeno il 20% sarebbe trascorso dormendo. Ed è stato come ricevere una scossa. Ho pensato che il tempo a disposizione fosse molto meno di quanto immaginiamo. Da quel momento ho iniziato ad accelerare ancora di più. Dal 31 marzo in poi ho sentito con forza il bisogno di vivere ogni esperienza in maniera intensa. Naturalmente spero di vivere il più a lungo possibile, ma quella riflessione mi ha colpito profondamente”.

Nessuna crisi di mezza età?

“No, assolutamente”.

È sereno?

“Devo dire che sono molto felice. Quando produci tanta musica e pubblichi continuamente nuovi progetti, capita che perfino le persone più vicine finiscano quasi per dare tutto per scontato. Magari non arriva un messaggio, un commento o neppure un semplice like sotto un post, e alla fine pensi che vada bene così. Con questo progetto, invece, ho ricevuto moltissimi messaggi privati su WhatsApp da parte di amici, amiche e persone a me vicine, che mi hanno scritto parole davvero molto belle. Ed è stata una sensazione che mi ha fatto riflettere. Parliamo di persone che avevo sempre percepito come piuttosto distaccate rispetto al mio lavoro. Invece, attraverso questo disco, sono riuscito in qualche modo a toccare qualcosa di profondo dentro di loro. È un progetto che riesce a trasportarti altrove. Magari ascolti una versione e ti emozioni, poi ne ascolti un’altra e senti immediatamente il desiderio di ballare. Il disco, però, riesce sempre a smuovere qualcosa a livello emotivo. Ed è questo che mi rende davvero felice”.

E non ha alcuna intenzione di fermarsi…

“Assolutamente no. Anzi, proprio in questi giorni sto ultimando un nuovo progetto estivo: anche questo è un brano destinato a lasciare il segno, un pezzo che difficilmente passa inosservato. Per me rappresenta l’inno dell’estate 2026, almeno in questo momento. Poi naturalmente spero che riesca a restare nel tempo. Anche questo progetto è stato sviluppato in quattro versioni differenti. Siamo nella fase finale della lavorazione e credo che uscirà entro la fine di maggio. Non voglio farmi mancare nulla. Ho voglia di vivere un’estate molto intensa, anche perché l’inverno appena trascorso è stato piuttosto spento dal punto di vista della scena club e del business in generale. È stato un periodo piuttosto triste”.

Pensa che abbia influito anche ciò che è accaduto in Svizzera?

“Quella è stata una tragedia enorme, che non deve essere ignorata né dimenticata. Però le dico sinceramente una cosa: sono anni che continuo a lamentarmi di certe situazioni all’interno dei locali. Mi riferisco a quei candelotti e a determinati effetti utilizzati nei club spesso in modo irresponsabile. Materiali altamente cancerogeni, accesi vicino a tende o pareti. Ogni volta osservavo quelle situazioni pensando e sperando che tutto fosse realmente ignifugo. E questo accade praticamente ovunque, in moltissimi locali del mondo. Per questo motivo, purtroppo, una tragedia del genere sembrava quasi inevitabile. Adesso bisogna azzerare tutto e ripartire con maggiore serietà”.

Pensavo che quell’evento avesse inciso anche sull’andamento della stagione nei locali.

“Sì, sicuramente ha avuto un forte impatto. Però il problema è ancora più profondo: è cambiato completamente il modo in cui le persone si divertono. Un tempo, per socializzare, bisognava uscire di casa. Oggi, invece, è possibile fare tutto restando chiusi nel proprio appartamento. C’è Deliveroo che porta il cibo a domicilio, c’è Netflix e ci sono applicazioni come Tinder, che rendono immediato perfino l’incontro con un potenziale partner. I social network hanno eliminato quasi completamente tutta quella dimensione fatta di ricerca, preparazione e ritualità. Una volta ci si preparava per uscire: ci si vestiva bene, si metteva il profumo, si andava dal barbiere, si cercava di presentarsi al meglio per conoscere qualcuno. Oggi quella dimensione sembra quasi scomparsa. E poi c’è anche l’intelligenza artificiale. Ormai le persone modificano completamente le proprie fotografie. Poi le incontri dal vivo e rimani quasi spiazzato dalla differenza rispetto alle immagini pubblicate online. Secondo me, si tratta spesso di persone che non hanno mai affrontato un vero percorso di crescita personale. Persone che non sono riuscite a comprendere che il mondo non ruota attorno a loro. A un certo punto bisogna anche imparare ad accettarsi per ciò che si è”.