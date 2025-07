Cristian Totti si ritira dal calcio e lavorerà nella Totti Soccer School, quanto costa l'iscrizione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Cristian Totti, il figlio di Francesco, ha annunciato a il ritiro dal calcio dopo l’ultima stagione in Serie D con l’Olbia. Spiega che da settembre entrerà a far parte dello staff della Totti Soccer School, l’accademia fondata dal padre.

La decisione di Cristian Totti

A soli 19 anni, Cristian ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo: “Basta, lascio il calcio”, ha detto con poche ma decise parole. Cresciuto nelle giovanili della Roma e passato per l’Olbia, il giovane centrocampista ha deciso che la pressione di portare un cognome così ingombrante non gli permetteva di esprimersi liberamente.

Addio alla maglia, ma non al calcio. Infatti il 19enne ha scelto di restare nel mondo sportivo e di cogliere un’altra opportunità.

ANSA In foto Francesco Totti

In casa c’è un’altra porta per il mondo del calcio ed è la Totti Soccer School, la scuola di calcio fondata da Francesco Totti. In questo ambiente Crisgtian seguirà i giovani talenti e cercherà di trasmettere quanto appreso sul campo e fuori.

Troppe attese su di lui?

Fin dai primi tiri al pallone, il paragone con Francesco Totti ha pesato su ogni passo di Cristian. Tecnica e fiuto del gol non sono mancati, ma la mancanza di continuità e le aspettative mediatiche hanno reso complicato il suo percorso.

Basta girare tra i commenti sui suoi social, dove si può leggere del continuo paragone con il padre o delle capacità tecniche definite “scarse” anche da chi è un semplice spettatore dello sport, certo non un allenatore.

Anche Marco Amelia, dirigente ed ex portiere, oggi nel progetto della scuola Totti Soccer School, ha commentato la scelta di Cristian: “Essere il figlio di Francesco ha inciso”. Ha aggiunto: “Cristian ha grande passione, ma vivere con quel confronto continuo è complicato per chiunque, specialmente a quell’età”.

Quanto costa la scuola di calcio

La Totti Soccer School ha aperto le iscrizioni a partire dal 1° luglio per nuovi e vecchi allievi. La quota base è di 750 euro (più 300 euro per il kit) ed è valida per tutte le categorie.

Uno sconto invece è previsto per le bambine. Per incentivare il calcio femminile, nella scuola di Totti è prevista una tariffa agevolata di 320 euro (più 300 euro di kit).

Un’altra tariffa è quella del progetto Inclusivo 2 allenamenti e Inclusivo 1 allenamento. Si tratta di percorsi pensati per giovani con disabilità. Il costo varia:

progetto Inclusivo 2 allenamenti da 430 euro più 240 euro per il kit;

progetto Inclusivo 1 allenamento da 230 euro più 240 euro per il kit.