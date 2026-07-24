Cristian Volpato del Sassuolo positivo alla cocaina, era stato fermato a Sydney per eccesso di velocità
Il calciatore del Sassuolo Cristian Volpato risultato positivo alla cocaina in un controllo di polizia dopo essere stato fermato per eccesso di velocità
Il giocatore del Sassuolo Cristian Volpato sarebbe stato trovato positivo alla cocaina a Sydney. Il calciatore australiano con cittadinanza italiana è stato fermato e multato per due volte per eccesso di velocità per le strade della metropoli del Nuovo Galles del Sud. Al secondo alt della polizia è stato sottoposto al test antidroga, dal quale sarebbe risultata la presenza della sostanza stupefacente.
- Cristian Volpato fermato due volte per strada a Sydney
- La positività alla cocaina
- Chi è il calciatore del Sassuolo
Cristian Volpato fermato due volte per strada a Sydney
Come comunicato dalla polizia del Nuovo Galles del Sud, Volpato era stato fermato la prima volta intorno alle 23 di giovedì 23 luglio, sull’Anzac Bridge tra Pyrmont e Glebe Island a Sydney, a bordo di una BMW.
Multato per aver superato di oltre i 20 km/h il limite di 60 km/h, il calciatore 22enne è stato fermato nuovamente sullo stesso tratto di strada intorno all’1 di notte mentre sfrecciava a 109 km/h.
La positività alla cocaina
Durante i controlli, Volpato è stato sottoposto ai test per l’alcol e le sostanze stupefacenti: se il primo ha dato esito negativo, il secondo ha rilevato la positività alla cocaina.
Il risultato preliminare dell’esame antidroga dovrà essere convalidato o rettificato da ulteriori analisi di laboratorio, che saranno effettuate anche su un secondo campione di fluido orale prelevato dagli agenti.
In attesa degli accertamenti, il giocatore non è accusato al momento di nessun reato, ma la sua patente internazionale è stata sospesa per sei mesi.
Secondo quanto spiegato da Tony Basha, allenatore di Sydney vicino a Volpato, il 22enne stava festeggiando il compleanno di un amico in un locale del centro della metropoli, ma nega categoricamente di aver assunto cocaina o altre droghe illecite.
“Era irremovibile: dice di non aver toccato nulla” ha dichiarato il tecnico.
Chi è il calciatore del Sassuolo
Reduce dal Mondiale americano con tre presenze nella Nazionale dei “Socceroos”, Cristian Volpato è un giocatore australiano con cittadinanza italiana.
Nato a Camperdown, sobborgo di Sydney, nel 2003, è arrivato nel nostro Paese per iniziare la trafila nelle giovanili della Roma, fino debuttare con la maglia giallorossa in Serie A nella stagione 2022/23.
Passato al Sassuolo, nelle ultime stagioni tra Serie B e massimo campionato il trequartista 22enne è emerso sempre di più ritagliandosi spazio tra i titolari della squadra neroverde.