Cristian Volpato del Sassuolo positivo alla cocaina, era stato fermato a Sydney per eccesso di velocità

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il giocatore del Sassuolo Cristian Volpato sarebbe stato trovato positivo alla cocaina a Sydney. Il calciatore australiano con cittadinanza italiana è stato fermato e multato per due volte per eccesso di velocità per le strade della metropoli del Nuovo Galles del Sud. Al secondo alt della polizia è stato sottoposto al test antidroga, dal quale sarebbe risultata la presenza della sostanza stupefacente.

Cristian Volpato fermato due volte per strada a Sydney

Come comunicato dalla polizia del Nuovo Galles del Sud, Volpato era stato fermato la prima volta intorno alle 23 di giovedì 23 luglio, sull’Anzac Bridge tra Pyrmont e Glebe Island a Sydney, a bordo di una BMW.

Multato per aver superato di oltre i 20 km/h il limite di 60 km/h, il calciatore 22enne è stato fermato nuovamente sullo stesso tratto di strada intorno all’1 di notte mentre sfrecciava a 109 km/h.

ANSA

La positività alla cocaina

Durante i controlli, Volpato è stato sottoposto ai test per l’alcol e le sostanze stupefacenti: se il primo ha dato esito negativo, il secondo ha rilevato la positività alla cocaina.

Il risultato preliminare dell’esame antidroga dovrà essere convalidato o rettificato da ulteriori analisi di laboratorio, che saranno effettuate anche su un secondo campione di fluido orale prelevato dagli agenti.

In attesa degli accertamenti, il giocatore non è accusato al momento di nessun reato, ma la sua patente internazionale è stata sospesa per sei mesi.

Secondo quanto spiegato da Tony Basha, allenatore di Sydney vicino a Volpato, il 22enne stava festeggiando il compleanno di un amico in un locale del centro della metropoli, ma nega categoricamente di aver assunto cocaina o altre droghe illecite.

“Era irremovibile: dice di non aver toccato nulla” ha dichiarato il tecnico.

Chi è il calciatore del Sassuolo

Reduce dal Mondiale americano con tre presenze nella Nazionale dei “Socceroos”, Cristian Volpato è un giocatore australiano con cittadinanza italiana.

Nato a Camperdown, sobborgo di Sydney, nel 2003, è arrivato nel nostro Paese per iniziare la trafila nelle giovanili della Roma, fino debuttare con la maglia giallorossa in Serie A nella stagione 2022/23.

Passato al Sassuolo, nelle ultime stagioni tra Serie B e massimo campionato il trequartista 22enne è emerso sempre di più ritagliandosi spazio tra i titolari della squadra neroverde.