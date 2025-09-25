Cristiana Capotondi ricorda la madre ebrea, "7 ottobre ferita enorme, poi si è aggiunto dolore su dolore"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attrice Cristiana Capotondi ha ricordato in una intervista le origini ebraiche della madre, collegandole al trauma del 7 ottobre 2023, definito “una ferita enorme”. La 45enne ha espresso dolore per i conflitti e il desiderio di pace, mantenendo riservatezza sulle polemiche pubbliche. Tra carriera e maternità, continua a muoversi tra cinema, teatro e impegno sportivo.

L’intervista a Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale F di aver vissuto con profonda sofferenza gli attacchi del 7 ottobre 2023, giorno che ha segnato una frattura anche sul piano personale.

L’attrice ha spiegato che sua madre era di origini ebraiche e che questo legame familiare ha reso quella data ancora più dolorosa: “È stata una ferita enorme – ha detto – a cui si è aggiunto dolore su dolore negli eventi successivi”.

L’attrice 45enne ha spiegato che da quel momento segue costantemente le notizie e che le immagini dei droni e delle occupazioni degli spazi aerei sono entrate nella sua quotidianità.

Una testimonianza personale

Cristiana Capotondi ha dichiarato di sentirsi “attonita e disperata” per le violenze e le conseguenze che il conflitto ha prodotto, ribadendo il desiderio di un cessate il fuoco immediato, sottolineando che “è sin troppo tardi” per fermare la spirale di distruzione.

Pur partecipando agli eventi culturali, ha scelto di non intervenire nelle polemiche che hanno segnato anche la Mostra del cinema di Venezia, spiegando di voler mantenere l’attenzione su ciò che sta accadendo alle popolazioni coinvolte.

Accanto alle riflessioni sul presente, Capotondi ha parlato anche del suo percorso professionale e personale: nel 2022 è diventata madre di Anna, esperienza che definisce una trasformazione capace di riportare equilibrio nelle fasi più esposte della carriera, spiegando che la maternità “porta un’apertura del cuore” e che i figli aiutano a smussare reazioni eccessive.

Chi è Cristiana Capotondi

Nata a Roma il 13 settembre 1980, Cristiana Capotondi ha iniziato giovanissima tra spot pubblicitari e fiction televisive come Amico mio e Orgoglio.

Il successo arriva con Notte prima degli esami (2006), seguito da titoli come Come tu mi vuoi, La mafia uccide solo d’estate e la miniserie Io ci sono, in cui ha interpretato Lucia Annibali.

Nel 2024 ha debuttato in teatro con La vittoria è la balia dei vinti e in televisione è protagonista della serie La ricetta della felicità. Appassionata di calcio, è stata vicepresidente della Lega Pro dal 2018 al 2021 ed è oggi capo delegazione della Nazionale femminile.