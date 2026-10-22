Cristiano Caldironi, dalle Tutine a ‘Il canto di Alina’: “Esprimermi senza perdere la mia identità”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Durante le riprese di un film, Cristiano Caldironi teneva nello zaino una bolletta della luce. Era persino scaduta, ma non se ne separava. Gli bastava sfiorarla per tornare, almeno con il pensiero, alle lavatrici da fare, alle faccende domestiche, alla propria vita. Un piccolo espediente per ricordarsi chi fosse mentre trascorreva le giornate a interpretare qualcun altro. Perché, racconta, il mestiere dell’attore consiste anche in questo: prendere le proprie caratteristiche, mescolarle in maniera diversa e costruire un personaggio che abbia una vita autonoma. Senza smarrire completamente se stessi. Attore, autore e insegnante di recitazione, Cristiano Caldironi è al cinema con Il canto di Alina, nel quale interpreta Lorenzo, un tassista introverso che ha trasformato la propria automobile in un rifugio. Un uomo segnato da un dolore fisico che l’attore ha cercato di comprendere attraverso un lavoro approfondito sul corpo e sulla psicologia del personaggio. Un’esperienza che gli ha permesso di interrogarsi ancora una volta sul confine tra ciò che appartiene all’interprete e ciò che deve essere costruito per rendere credibile una storia. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Cristiano Caldironi ripercorre una carriera che lo ha portato dalle Tutine e da Zelig al teatro, al cinema e all’insegnamento. Racconta la scelta di lasciare un lavoro stabile, incoraggiato da Ivano Marescotti, e il rapporto con l’attore scomparso, che continua a chiamare il suo «papà artistico». Un legame che assume un significato ancora più profondo quando torna con la memoria alla perdita dei propri genitori e alla difficoltà di riconoscerne la presenza dentro di sé. C’è spazio anche per una riflessione sulla formazione degli attori, sulle responsabilità degli insegnanti e sui rischi di chi promette risultati immediati a ragazzi che si avvicinano per la prima volta al mestiere. Ma il filo conduttore della conversazione è soprattutto il coraggio: quello di abbandonare le certezze, esplorare strade nuove e difendere la propria identità, anche quando sarebbe più semplice adeguarsi alle aspettative degli altri.

Quale aspetto ha sentito subito vicino di Lorenzo?

“La sua solitudine. Non perché ne soffra personalmente, né perché Lorenzo la viva necessariamente come una condizione dolorosa. Mi ha colpito soprattutto il modo in cui la vive all’interno del taxi. È disordinato, ma rappresenta un rifugio, uno spazio protetto nel quale può sentirsi libero. Oggi facciamo fatica ad accettare la solitudine come una scelta. Appena qualcuno cerca di stare per conto proprio, tendiamo a pensare che stia soffrendo. Certo, può essere dolorosa e abbiamo tutti bisogno della compagnia degli altri, ma non è questo il punto. Del resto, al cinema e a teatro non raccontiamo soltanto personaggi ai quali va tutto bene. Altrimenti Romeo direbbe a Giulietta di scendere dal balcone, lei accetterebbe e Romeo e Giulietta finirebbe lì. Il conflitto è necessario. Di Lorenzo, quindi, non mi ha colpito tanto la solitudine in sé, quanto il fatto che abbia trovato un luogo sicuro nel quale potersi concedere di stare solo”.

Quale dimensione del personaggio, invece, ha richiesto un lavoro più approfondito?

“Il suo problema fisico. Lorenzo soffre di un dolore alla prostata, un disturbo che non avevo mai sperimentato. Ma per interpretare una condizione non è necessario averla vissuta. Non dobbiamo comportarci come Caravaggio, che, secondo alcuni racconti, avrebbe ucciso qualcuno per guardare la morte negli occhi. Ammesso che sia accaduto davvero. Mi interessava soprattutto comprendere la componente psicosomatica del dolore di Lorenzo, senza ricondurla automaticamente alla solitudine. Ne ho discusso a lungo con le registe. Abbiamo trascorso ore a interrogarci su ciò che potesse nascondersi dietro quel disturbo e sulle dinamiche psicologiche che avrebbero potuto manifestarsi attraverso il corpo”.

A un certo punto, lo spettatore potrebbe persino avere l’impressione che la storia sia quella di Lorenzo. Come ha lavorato per evitare che il suo personaggio sottraesse centralità ad Alina?

“Mettendomi al servizio dell’altro. È un principio che si impara soprattutto a teatro. Ogni battuta che offri al tuo interlocutore diventa un’opportunità per lui di trovare nuovi stimoli. È come una partita a tennis. Durante le riprese l’ho ripetuto spesso alle registe, che hanno riconosciuto questa mia disponibilità, la solidarietà e la volontà di contribuire al lavoro degli altri. Dicevo sempre: ‘Il film si chiama Il canto di Alina, non Il canto di Lorenzo’. Mi sembrava quindi giusto, onesto e rispettoso mettermi completamente al servizio di Alina. Sapevo di essere lì per raccontare una storia, non per occupare la scena. Ed è proprio questo che amo di più della recitazione e che cerco di insegnare ai miei allievi”.

Perché per lei è così importante mettersi al servizio degli altri, quando gli attori vengono spesso considerati egocentrici?

“Credo sia un errore considerare gli attori necessariamente egocentrici o narcisisti. Faccio spesso un esempio ai miei allievi: un pizzaiolo, dopo aver preparato pizze per tutta la giornata, difficilmente torna a casa con il desiderio di mangiarne un’altra. Per noi può accadere qualcosa di simile. Quando trascorri mesi a lavorare su un personaggio, mettendo da parte alcuni aspetti della tua identità per dare spazio ai suoi, alla fine senti il bisogno di ritrovarti. È come dirsi: ‘Cristiano, eccoti qua’. Durante le riprese di Acqua alle corde, il mio primo film, tenevo sempre nello zaino una bolletta della luce. A un certo punto era persino scaduta! Ogni volta che aprivo lo zaino per prendere l’acqua e la sfioravo, tornavo immediatamente con la mente a casa, alle lavatrici da fare, alle faccende domestiche. Naturalmente, quando reciti non perdi completamente te stesso, altrimenti sarebbe follia. È piuttosto come prendere i tuoi colori e mescolarli in modo diverso. Da alcuni aspetti della tua personalità devi imparare a prendere le distanze. Altrimenti rischi di interpretare sempre te stesso, semplicemente con abiti differenti”.

US: Licia Gargiulo

Nella sua vita ha lasciato un lavoro stabile per dedicarsi completamente alla recitazione. Come è maturata quella scelta?

“Dietro quella scelta c’è una storia. Ho anche una figlia, quindi le valutazioni da fare erano molte. Ho cominciato con il teatro, poi sono arrivati i musical, Zelig, il gruppo delle Tutine, il cabaret e tante altre esperienze. A un certo punto ho attraversato una fase che molti artisti conoscono: senti il bisogno di fermarti e costruire una certa stabilità, perché il nostro mestiere non sempre riesce a garantirla. Durante il periodo del Covid ne parlai con Ivano Marescotti, una persona alla quale ho voluto davvero molto bene. Mi chiamava ‘Cal’. Un giorno mi disse: ‘Cal, devi farlo’. Non perché il lavoro che svolgevo prima non avesse valore. Ho sempre rispettato tutte le mie esperienze professionali e le persone con cui ho collaborato. Ma Ivano parlava di me, di ciò che sentiva fosse giusto per il mio percorso. Mi incoraggiò a compiere quel salto, ad accettare persino la sensazione di vuoto che avrebbe potuto accompagnarlo. Qui entriamo in una dimensione quasi mistica, anche se non amo esagerare con il misticismo. Trovo un po’ banale l’espressione ‘Devi fare quello per cui sei nato’. Preferisco pensare che ciascuno debba seguire ciò che sente essere il motivo della propria presenza al mondo. Per me quel motivo è legato a ciò che faccio oggi. Anche all’insegnamento, naturalmente. Recitare e insegnare sono due attività che mi nutrono profondamente”.

Che cosa le ha dato il coraggio di lasciare una situazione stabile, nonostante le responsabilità familiari?

“Era una sensazione simile a quella che provi quando cominci una relazione e ti accorgi che ti stai innamorando. Senti venir meno tutte le certezze, ma nello stesso tempo capisci che non potresti scegliere diversamente. Non si tratta semplicemente di lavoro. Dire che mi piace recitare sarebbe quasi scontato. È qualcosa di più profondo: la possibilità di diventare il tramite di qualcos’altro. Ai miei allievi ripeto spesso che recitare, per me, significa svuotarmi e permettere a qualcosa di diverso di riempirmi. Non saprei definirlo con precisione. Ognuno può dargli il nome che preferisce. Nella vita quotidiana sono una persona piuttosto riservata. Mi piace stare a casa, non sento neppure un grande bisogno di uscire. Ma quando recito avverto una presenza che mi abita e che, in qualche modo, non mi appartiene. Mi sento soltanto il tramite attraverso cui riesce a esprimersi”.

Ripensando oggi alla decisione di dedicarsi completamente alla recitazione, crede che a guidarla siano stati soprattutto il coraggio, l’incoscienza o la ribellione?

“Non posso scegliere tutte e tre?. Partirei dal coraggio, che considero una delle qualità fondamentali di un attore. Serve coraggio per trovarsi davanti a un blocco di marmo ancora informe e dare il primo colpo di scalpello, senza sapere quale opera ne verrà fuori. Lo stesso vale quando entri in scena. Non puoi limitarti a ripercorrere meccanicamente un copione o una sceneggiatura. Devi avere il coraggio di lasciare che gli eventi prendano forma in quel preciso istante, accettando persino il rischio che non accada nulla”.

Incoscienza…

“Se fossimo sempre completamente razionali, forse non riusciremmo a chiudere gli occhi e a scegliere una direzione per il personaggio affidandoci soltanto a ciò che sentiamo, al suo respiro. Questo non significa rinunciare allo studio o all’analisi del testo, che considero fondamentali. Non vorrei mai trasmettere il messaggio contrario. Ma esiste anche una componente istintiva, quasi incosciente, che permette di affidarsi a qualcosa che la logica, da sola, non riesce a spiegare”.

E la ribellione?

“La ribellione, forse, è strettamente legata al coraggio. È quella spinta che ti porta a dire: ‘Ci sono anch’io’. Vuoi provare a realizzare il tuo vaso, la tua scultura, e scoprire quale posto puoi occupare nel mondo. Capire che forma prenderà il tuo lavoro e se potrà lasciare qualcosa agli altri. Non vorrei sembrare pretenzioso. Non so nemmeno se ciò che realizzo debba necessariamente trasmettere un messaggio o avere un significato per qualcuno. Non lavoro con l’obiettivo di piacere a tutti, né pretendo che ogni spettatore debba ricavare qualcosa dalle mie interpretazioni. Ma sento il desiderio di provarci, di trovare il mio spazio. Credo che questa forma di ribellione appartenga anche al mio modo di insegnare. Cerco di trasmetterla agli allievi, incoraggiandoli a difendere la propria originalità. Oggi, secondo me, uno dei gesti più ribelli che possiamo compiere è conservare la nostra identità, la nostra firma personale, senza cedere alla tentazione di omologarci. Questa è una grande forma di ribellione”.

Quando è arrivato, per lei, il momento in cui ha cominciato a considerarsi un attore a tutti gli effetti?

“È stato difficilissimo. Forse ci sono riuscito dopo quattordici anni di psicoterapia. In realtà sono ancora in terapia, anche per affrontare alcune questioni legate al passato. Arrivare a dire ‘Faccio l’attore’ non è stato semplice. Recitare non significa soltanto salire su un palcoscenico e pronunciare le battute con naturalezza. La spontaneità è certamente una componente della buona recitazione, ma nasce da un lavoro di costruzione che deve apparire autentico. E sottolineo ‘apparire’. Spesso, al cinema, la realtà così com’è non funziona. Può essere più efficace una verità ricreata attraverso il linguaggio cinematografico o teatrale. Credo di aver cominciato a riconoscermi come attore quando ho acquisito la consapevolezza di poter affrontare quel processo di costruzione. Non significa riuscirci sempre, ma sapere almeno quale risultato sto cercando. Non basta avere il volto adatto a un personaggio e pronunciare le battute in modo convincente. Puoi funzionare davanti alla macchina da presa, ma non è il tipo di attore che desidero essere”.

Che cosa distingue, allora, un’interpretazione semplicemente naturale da un vero lavoro di costruzione del personaggio?

“Voglio arrivare a sera e potermi dire: ‘Oggi ho lavorato’. Significa aver studiato la sceneggiatura, costruito il corpo del personaggio e, attraverso quel corpo, cercato di comprendere quali direzioni potesse prendere la sua anima. È un processo fatto di ricerca, stimoli e impulsi. Le emozioni si manifestano attraverso il corpo e, allo stesso tempo, il corpo cambia in base a ciò che accade interiormente. Quando riesco a raggiungere questo scambio, sento di lavorare davvero come attore. Altrimenti il rischio è interpretare sempre lo stesso ruolo: cambiano i vestiti, ma continui a mostrare soltanto la parte più spontanea di te stesso. Dopo Il canto di Alina, per esempio, ho interpretato Arrigo Sacchi in Basta, una serie di Warner Bros. dedicata a Van Basten. Per quel ruolo ho perso diciassette chili. Anche questa è una forma di costruzione. Naturalmente non sostengo che un attore debba dimagrire o trasformarsi fisicamente per ogni interpretazione. Il punto è che dietro un comportamento apparentemente spontaneo deve esserci una preparazione precisa”.

C’è stato un momento in cui ha avuto la conferma di essere riuscito a rendere credibile questa trasformazione?

“Il complimento forse più bello che abbia mai ricevuto come attore me lo ha fatto mia figlia. All’epoca aveva nove anni, oggi ne ha tredici. Era venuta a vedere Acqua alle corde e, alla fine della proiezione, mi disse: ‘Strano, babbo, perché sei tu, ma non sei tu’. Ho pensato immediatamente che avesse colto il senso del nostro mestiere. Sei tu, perché inevitabilmente devi attingere a qualcosa che ti appartiene. Ma contemporaneamente non sei tu. Ed è proprio in quella distanza che si trova tutto il lavoro di preparazione. Agli occhi del pubblico, il risultato deve sembrare spontaneo. Lo spettatore non deve accorgersi della recitazione. Oggi sento ripetere spesso: ‘Non voglio attori che recitano’. Ma non sono d’accordo. Non voglio attori che recitano male! Devo dire che questa conversazione mi sta divertendo e stimolando moltissimo”.

Ha attraversato teatro, cinema, musical e circo. Come ha evitato di rimanere prigioniero di un’unica immagine di sé?

“Credo dipenda dal fatto che ogni mattina, quando mi sveglio, non penso troppo a ciò che ho fatto il giorno precedente. Mi comporto così anche nella vita privata, tanto che a volte finisco persino per dimenticare i compleanni! Non passo il tempo a domandarmi quale opinione possano avere gli altri di me per una determinata scelta. Preferisco continuare a fare esperienze. Ho detto molti sì e, con il tempo, ho imparato anche a dire qualche no. Non mi sono mai preoccupato eccessivamente del rischio di essere incasellato in un ruolo o in un’immagine precisa. Questo atteggiamento mi permette oggi di interpretare Lorenzo, un uomo introverso che però custodisce dentro di sé un universo a trecentosessanta gradi. E in quell’universo confluisce inevitabilmente anche il mio. Non possiamo pensare che, soltanto perché è introverso, Lorenzo non abbia mai riso con gli amici o trascorso una serata fuori. Siamo fatti di tante sfumature. È un po’ come in Inside Out: dentro di noi convivono tanti piccoli personaggi, ai quali a volte diamo ascolto e altre volte no. Credo che questa complessità debba appartenere anche ai ruoli che interpretiamo”.

Quanto conta, nella costruzione di un personaggio, riuscire a far emergere anche gli aspetti meno evidenti della sua personalità?

“Conta moltissimo. Una volta stavo preparando un self-tape e il maestro Kuniaki Ida mi disse: ‘Un po’ troppo pomodoro. Tutto pomodoro’. Gli chiesi che cosa intendesse e mi rispose più o meno così: ‘Voi italiani siete bravi a cucinare, ma non c’è soltanto il pomodoro. Ci sono il sale, il pepe, le spezie e, se serve, anche l’aglio’. Aveva ragione. Un personaggio non può essere costruito attorno a un’unica caratteristica. Bisogna cercare tutte le sfumature che lo rendono umano. Ogni esperienza vissuta ha contribuito a formare la persona che sono e ne vado fiero. Ma forse soltanto negli ultimi anni ho cominciato a sentirmi davvero libero di divertirmi, di costruire il mio vaso senza temere il giudizio altrui. Quando interpreto un ruolo, non mi domando continuamente se piacerà a tutti. Non posso saperlo, ma voglio avere la certezza di aver fatto il mio lavoro. Sarei frustrato se realizzassi una scultura soltanto per incontrare il gusto di qualcun altro, magari nella speranza di ottenere una parte. Il mio Lorenzo può piacere oppure no. Ma voglio sapere di essere stato onesto, di non aver barato e di non aver rinunciato alla mia identità soltanto per ottenere l’approvazione degli altri”.

Lei ha anche un passato nel mondo del circo. Qual è il filo conduttore che lega il clown a Lorenzo, il personaggio che interpreta ne Il canto di Alina?

“Il clown è presente, in qualche modo, in ogni personaggio che un attore interpreta. È una figura che si lega perfettamente al concetto di spazio vuoto di Peter Brook. Brook sosteneva che lo spettacolo nasce dagli attori, dal rapporto con se stessi e con lo spazio, ma soprattutto dalla relazione con il pubblico. Gli spettatori partecipano attivamente alla creazione dello spettacolo. A teatro, soprattutto dal vivo, questa relazione è fondamentale. Al cinema il meccanismo è diverso, naturalmente. Ma sul palcoscenico non puoi prescindere da chi hai davanti. Non siamo marionette che il pubblico si limita a osservare. Siamo corpi vivi che respirano insieme agli spettatori. Sentiamo il loro respiro e loro percepiscono il nostro. Il clown rappresenta proprio quella parte autentica capace di entrare in empatia con il pubblico. Non può permettersi di perdere questo contatto: cerca continuamente di provocare una reazione, di smuovere chi lo guarda. Potrebbe sembrare in contraddizione con quanto dicevo prima, ma non lo è. Il clown è quella componente presente in ogni personaggio che ci ricorda quanto sia importante lavorare anche per il pubblico. Non è un concetto semplice da spiegare, nemmeno per me”.

Dopo Amleto, Beckett e la commedia, quale domanda sull’essere umano continua ad accompagnarla?

“È una ricerca che continuo a portare avanti. Proprio adesso sto preparando uno spettacolo internazionale che unisce il linguaggio di Beckett a quello di Fellini, con la regia mia e di Kuniaki Ida. Quanto al conflitto umano che sento ancora il bisogno di esplorare… Forse è il motivo per cui siamo qui. Mi interessa profondamente la vita, capire quale sia il senso della nostra presenza nel mondo. Non voglio che l’esistenza si riduca a un continuo fare, senza mai fermarsi a comprenderne le ragioni. Ho bisogno di interrogarmi su ciò che accade. Quando lavoro su un personaggio, continuo a chiedermi perché pronunci una determinata frase, perché si comporti in un certo modo, perché Lorenzo soffra di quel dolore alla prostata o scelga di agire in una maniera anziché in un’altra. Mi affascina indagare l’animo umano. Anche quando cammino per strada e osservo le persone, penso che ciascuna abbia una storia diversa. Mi domando perché qualcuno abbia scelto un determinato mestiere, quali siano i suoi desideri, dove voglia arrivare o quale strada avrebbe voluto intraprendere. Sono interrogativi che continuano ad accompagnarmi”.

Il ‘perché’ è anche la domanda per eccellenza dei bambini. È quasi un gioco. Che significato ha per lei il gioco, soprattutto nella recitazione?

“Significa riuscire a giocare anche da adulti. E credo che chi conserva questa capacità, in un certo senso, non senta nemmeno il bisogno di andare in ferie. Amo talmente tanto il mio lavoro che lo vivo come un gioco. Naturalmente non è sempre facile. Alcuni personaggi sono lontanissimi da te, complessi, e richiedono uno studio approfondito. Ma il piacere di interpretarli rimane. Una volta qualcuno mi chiese che cosa aspettassi quando mi trovavo sul set. Risposi: ‘Che mi chiamino!’. Non vedo l’ora di uscire dal camerino, cominciare a lavorare, mettere le mani in pasta, costruire castelli come fanno i bambini e combinare tutti i miei pasticci. Per arrivare a quella libertà, però, bisogna studiare moltissimo. La preparazione mi accompagna dall’inizio alla fine del lavoro su un personaggio. Non è un passaggio che posso saltare. Anzi, è proprio lo studio che mi permette di giocare”.

Quindi il gioco non è soltanto libertà, ma anche un modo per avvicinarsi a un personaggio senza giudicarlo?

“Giocare significa esplorare, senza pretendere di classificare un essere umano attraverso tre o quattro aggettivi. Come attore non posso permettermi di giudicare un personaggio con lo sguardo di un adulto convinto di aver già capito tutto di lui. Sarebbe una mancanza di rispetto, perché finirei per ridurlo a poche caratteristiche. Questo vale per i personaggi più buoni come per quelli più cattivi. Ognuno merita di essere esplorato nella propria complessità”.

Ivano Marescotti. Ripensando al vostro rapporto, che cosa crede avesse riconosciuto in lei quando la incoraggiò a compiere quel salto professionale?

“Ivanone… Probabilmente aveva riconosciuto molte somiglianze tra noi. Ivano era un gran giocherellone, una persona intelligentissima e brillante. Credo che chi possiede una certa intelligenza abbia anche la capacità di giocare senza paura. A temere il gioco, spesso, è chi non conosce bene i propri confini e ha paura che, scherzando, gli altri smettano di prenderlo sul serio. Ma si può essere giocosi e rimanere persone serie. Penso che io e Ivano ci siamo riconosciuti proprio in questa capacità di unire leggerezza e profondità. Kuniaki Ida mi ripete spesso che queste due dimensioni, a un certo punto, si incontrano. Non sono affatto così distanti come sembrano. Si può essere profondi senza rinunciare alla leggerezza, evitando di cadere in una drammaticità eccessiva, quasi ostentata”.

Dopo la scomparsa di Ivano Marescotti, ha continuato a portare avanti anche il progetto dell’ATC. Quando si perde un maestro, come si trova il coraggio di seguire una strada autonoma senza temere di tradire i suoi insegnamenti?

“Ne ho parlato anche ai miei allievi. A volte, mentre insegnavo, mi accorgevo di assumere involontariamente alcuni gesti o atteggiamenti che appartenevano a Ivano. Riconoscerli è stato molto importante. Quando sono morti i miei genitori ero giovane e non sono riuscito a interiorizzare la loro presenza. È un dolore che forse ho cominciato a elaborare davvero soltanto vent’anni dopo. Per molto tempo ho continuato a cercarli, a domandarmi dove fossero finiti, perché non riuscissi a sentirli dentro di me. Poi ho compreso un aspetto fondamentale: quando un genitore riesce a lasciarti una parte di sé, quella presenza diventa parte della tua identità. Quando viene a mancare, naturalmente ne soffri, ma continui a portarlo dentro”.

È per questo che lo definisce il suo ‘papà artistico’?

“«Sì. Non perché sia stato Ivano ad avvicinarmi all’arte, dato che avevo cominciato molto prima di conoscerlo, ma perché è stata la prima persona che, dopo la morte, ho sentito continuare a vivere dentro di me. Mi è mancato tantissimo, naturalmente. Eppure mi ha anche fatto molta compagnia, soprattutto quando ho iniziato a insegnare. E continua a farmene. Durante le lezioni lo cito spesso, lo porto con me. In alcuni movimenti, in certi modi di esprimermi, riconosco ancora qualcosa di lui. Quando è morta mia madre, nel 1999, avevo circa vent’anni. Mio padre è scomparso nel 2010. Ero già più grande, ma non ero ancora riuscito a elaborare fino in fondo quelle perdite. Non riuscivo a sentire i miei genitori dentro di me. Con Ivano, invece, è accaduto qualcosa di diverso. La sua presenza è rimasta ed è diventata parte di ciò che sono oggi. Per questo non potrei non definirlo il mio papà artistico”.

Quando si trova davanti a un giovane aspirante attore, cosa cerca Cristiano Caldironi?

“La prima qualità che cerco in un ragazzo con cui voglio lavorare è la disponibilità a essere una tela bianca, pronta ad accogliere nuove possibilità. Il mio compito è accompagnarlo anche attraverso la disillusione, aiutarlo a comprendere la distanza tra l’idea che aveva della recitazione quando ha deciso di studiarla e la realtà del mestiere. Osservo soprattutto quanto sia disposto a studiare la tecnica e a lavorare su se stesso. Forse è proprio questa disponibilità che cerco prima ancora del talento”.

Perché attribuisce una responsabilità così grande alla formazione degli attori?

“Faccio spesso un esempio piuttosto forte. Un medico, un fisioterapista, ma anche chi cambia gli pneumatici di un’automobile devono studiare e assumersi delle responsabilità. Le gomme non possono staccarsi mentre viaggi in autostrada a centoventi chilometri all’ora. Perché, allora, dovremmo sollevare un attore dalle proprie responsabilità? Un interprete può cambiare il modo di pensare delle persone, smuovere emozioni profonde, raccontare storie capaci di farti entrare in un cinema o in un teatro in un modo e uscirne diverso. È la forza dell’arte. Può accadere anche davanti a un dipinto o a una scultura: un’opera può trasformare qualcosa dentro di noi. Per quale motivo, quindi, la formazione di un attore dovrebbe diventare un prodotto prêt-à-porter? Frequenti due o tre mesi di corso e pretendi già di girare un film? Non funziona così. Il primo obiettivo del mio insegnamento è far comprendere ai ragazzi la complessità di questa professione e la necessità di prepararsi seriamente”.

Come si distingue una scuola di recitazione seria da una che alimenta false aspettative?

“Su questo argomento dovremmo quasi spegnere il registratore, perché se dicessi tutto quello che penso finirei in galera! Potrei persino fare i nomi di alcune scuole. A volte ne discuto con persone che conosco e che dirigono altri istituti di recitazione. Arrivo a dire che servirebbe una denuncia collettiva. È una situazione che mi fa male, perché può essere profondamente dannosa per i ragazzi e, più in generale, per le persone. Rischiamo persino di impoverire la nostra identità culturale. Quando un giovane decide di affidarsi a un maestro, si mette nelle sue mani. E un insegnante, se non è preparato o non agisce con responsabilità, può provocare danni seri”.

Quali precauzioni consiglierebbe a un ragazzo, o alla sua famiglia, prima di scegliere una scuola di recitazione?

“Le racconto un episodio recente. Mi ha telefonato una madre interessata a iscrivere sua figlia alla mia scuola. Le ho chiesto: ‘Signora, prima di chiamarmi ha consultato il sito? Si è informata sugli insegnanti?’. Non volevo scoraggiarla, ma farle capire quanto fosse importante documentarsi prima di prendere una decisione. Ancora prima di ascoltare la presentazione dei nostri corsi e delle masterclass, avrebbe dovuto verificare chi fossimo e quale esperienza avessimo. Potrei anche essere una persona molto brava a vendere ciò che propone. Ma quale formazione sto offrendo? E con quali competenze? ”.

Quanto può incidere sulla crescita di un giovane attore un insegnante che non possiede una preparazione adeguata?

“Un percorso artistico affrontato nel modo sbagliato può lasciare conseguenze profonde. L’arte dovrebbe aiutarti a rimanere aperto, a interrogarti e a esplorare nuove possibilità, non limitarti. Paradossalmente, proprio un allievo bravo, umile e disponibile può essere particolarmente esposto all’influenza negativa di un insegnante. Oggi abbiamo internet e i social, strumenti che permettono di raccogliere molte informazioni. Capisco, naturalmente, chi si avvicina per la prima volta a questo ambiente senza possedere gli strumenti per orientarsi. Quella madre mi diceva: ‘Non conosco assolutamente questo settore’. È comprensibile. Neanch’io conosco la cardiochirurgia, ma se dovessi affidarmi a uno specialista cercherei di capire chi ho davanti”.

Eppure, da quanto racconta, sembra quasi che cerchi di dissuadere le persone dall’iscriversi alla sua scuola…

“Quando qualcuno mi sente parlare al telefono con una persona interessata ai corsi, a volte commenta: ‘Ma fai di tutto perché non si iscriva!’. Non è vero. Faccio di tutto perché scelga consapevolmente. Chiedo sempre se abbia compreso il percorso che sta per intraprendere e se sia davvero convinta. Esistono anche corsi di base frequentati semplicemente per il piacere di recitare, ed è giusto così. Non tutti quelli che iniziano il primo anno diventeranno professionisti. Tra l’altro, lei ha intervistato un mio allievo, Luca Di Sessa. Ha studiato con Marescotti alla TAM e successivamente ha proseguito la formazione con me per diversi anni”.

Coltiva ancora il sogno di creare una scuola di recitazione gratuita, accessibile anche a chi non può permettersi una formazione costosa?

“Assolutamente sì. Il problema è che anche organizzare corsi gratuiti, magari attraverso finanziamenti, comporta un lavoro enorme di gestione, rendicontazione e organizzazione. Mi piacerebbe avere una scuola interamente finanziata, o almeno sostenuta in buona parte da fondi esterni, per ridurre ulteriormente i costi a carico degli allievi. Ma c’è un altro principio al quale tengo moltissimo: non voglio che gli studenti diventino numeri. Ognuno ha un nome, un cognome e un percorso personale. Desidero accompagnarli anche dopo la conclusione degli studi. Quando ho terminato la mia formazione, a un certo punto qualcuno mi ha salutato dicendomi, sostanzialmente, che da quel momento avrei dovuto affrontare il mondo del lavoro. È comprensibile, naturalmente, ma credo si possa fare di più. Nei miei master accolgo pochi allievi proprio perché voglio seguirli individualmente”.

In che modo continua a sostenerli quando terminano il percorso formativo e cominciano ad affrontare provini e produzioni?

“Cerco di rimanere presente. Mi confronto anche con Maria Vittoria Grimaudo, che è la mia agente. Capita spesso che un ex allievo mi scriva perché ha ricevuto una proposta per un provino, ha bisogno di un consiglio o desidera confrontarsi. Ho il telefono pieno di messaggi, ma provo a seguirli. Negli anni sono arrivate anche molte soddisfazioni. Diversi ragazzi che hanno frequentato la TAM o hanno continuato a studiare con me sono riusciti a trasformare la recitazione in una professione: Iuliana Calcatinci, Ludovica Barbarito, Luca Di Sessa e tanti altri. Con il passare del tempo cerco di continuare a prendermi cura di loro. Naturalmente arriva un momento in cui devono assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Il mio compito, però, è trasmettere il più possibile e aiutarli a costruire quel vaso personale di cui parlavamo prima. Devono presentarsi nel mondo del lavoro, nel mercato, anche se non amo particolarmente questa parola, con una proposta artistica riconoscibile. È difficile, e qui torniamo al coraggio. È molto più semplice cercare di interpretare ciò che pensi possa piacere agli altri, strizzare l’occhio a un casting o assecondare le aspettative di un regista. Ai miei allievi ripeto invece di portare sempre una propria versione del personaggio, con rispetto per il testo e per chi dirige, ma senza rinunciare al proprio punto di vista”.

Tra I delitti del BarLume, il cinema, l’insegnamento e il nuovo spettacolo internazionale, la sua carriera continua ad attraversare esperienze diverse. Che significato attribuisce oggi alla parola “successo”?

“La prima parola che mi viene in mente è libertà. Non significa che prima non fossi libero di esprimermi. È piuttosto una libertà che nasce dall’esperienza, dallo studio e dalla consapevolezza che il lavoro svolto sta dando i suoi frutti. Quando i vasi che hai costruito funzionano, senti di poterne realizzare altri, sperimentando forme diverse. Prima ne hai creato uno con le orecchie grandi, poi ne realizzi un altro con un naso differente. Ma lo stile rimane il tuo. Il successo, per me, è proprio questo: potermi esprimere senza perdere la mia identità. Anche prima avevo questa possibilità, naturalmente. Ma quando ti accorgi che il tuo lavoro viene riconosciuto e funziona, quella libertà assume un significato diverso. È come se acquisissi una maggiore fiducia nella possibilità di continuare a cercare, sperimentare e costruire qualcosa che ti appartenga davvero. Il successo è passato: mi affascina di più il succederà”.