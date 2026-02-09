Cristiano Cucchini, l’agente delle star si racconta in un'intervista: “Sempre un passo indietro”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

«Lei è un nome molto apprezzato: non c’è mai stato un mio assistito che si sia lamentato di una sua intervista», dice Cristiano Cucchini prima ancora di iniziare. È un attacco diretto, schietto, che racchiude due tratti fondamentali della sua identità: la cura per gli altri e la lucidità con cui osserva ciò che lo circonda. Cristiano Cucchini è uno degli agenti più influenti del nostro sistema dello spettacolo. Ma “agente” è una parola che, da sola, non basta a raccontare il mestiere che fa. Il suo lavoro è stare un passo indietro, ma con le spalle larghe. Rappresenta, protegge, consiglia. E nel frattempo osserva tutto, capisce tutto: il talento, l’ambizione, la paura, la vanità. È un mestiere che ti assorbe, che ti chiede una presenza continua, una lucidità emotiva costante. Eppure, dietro il professionista solido che molti cercano per orientarsi in un mondo sempre più opaco, Cristiano Cucchini resta un uomo che riflette con inquietudine sul tempo che passa, sull’industria che cambia, su un cinema che sente sempre più lontano da sé. Questa per Virgilio Notizie non è solo un’intervista: è un passaggio tra luci e ombre, tra memoria e disincanto. È la voce di chi ha visto tutto, e ha ancora qualcosa da dire.

Lei ha spesso a che fare con chi fa domande. Come giudica il modo in cui si conducono oggi le interviste?

“Vede, il nostro mondo si è globalizzato anche in questo. C’è una standardizzazione, un appiattimento. Le domande sono quasi sempre le stesse: di routine, prevedibili. Provengo da una scuola diversa: il giornalismo di Montanelli, Biagi, persino Arbasino, che non era un giornalista, ma nei suoi programmi metteva a confronto mondi diversi. Le domande erano ragionate, mai scontate. Nessuno ha voglia di ascoltare risposte banali a quesiti già sentiti mille volte”.

Ha un esempio concreto?

“Pensi agli attori o ai cantanti che salgono su un palco e la prima frase che pronunciano è: ‘Sono emozionato’. Ma come? Ha passato una vita a inseguire quel palco, quel microfono… e si presenta dicendo che è emozionato? Non regge. Se un chirurgo mi dicesse “sono emozionato” prima di operarmi, me ne andrei. Non è professionale. L’emozione si racconta alle persone care, non al pubblico. Il pubblico si aspetta una performance”.

Quindi, secondo lei, anche un’intervista fa parte dello spettacolo?

“Assolutamente. È lavoro. Ricordo quando una famosissima attrice italiana internazionale vincitrice di più di un Oscar mi raccontò che molti dei discorsi dei premiati sono scritti da sceneggiatori di Hollywood ben pagati.

Allora partiamo dalla più semplice delle domande: chi è Cristiano Cucchini? Come si descriverebbe?

“Una persona con una doppia identità. C’è un lato privato che tengo separato dal lavoro, e poi quello professionale, che deve essere forte e solido. Nella vita personale sono timido, molto più di quanto si pensi. Ma nel lavoro, il fatto di rappresentare altri mi dà forza e intuizione. Il mio compito è rappresentare e proteggere persone che spesso non sanno o non possono dialogare direttamente con registi o produttori. Il mio ruolo è fare da tramite, da scudo, da sostegno”.

Ha ereditato questo mestiere da sua madre, Donatella Mauro. Quanto ha influito su di lei?

“Moltissimo. Mia madre ha iniziato nel 1956, dopo una breve carriera da attrice. Si innamorò del lavoro della sua agente e decise di seguirne le orme. Anche per ragioni familiari: mio padre perse la vista, e lei capì che non poteva più attendere una chiamata per un ruolo. Doveva lavorare per mantenere tutti. E così diventò agente. Ma era un’altra epoca. Allora si scoprivano davvero i talenti. Dovevi crederci tu per primo, solo così potevi convincere registi e produttori. Aveva intuito, sensibilità. Capiva cosa servisse per essere un’attrice. Da lei sono passati Giuliano Gemma, Ornella Muti, Marilù Tolo…”.

Erano tempi in cui si lavorava fianco a fianco con i grandi del cinema…

“La domenica a casa nostra venivano Aldo Fabrizi, Monicelli, Sergio Leone, Dino Risi. Risi, ad esempio, diceva a mia madre: ‘Prendi le foto, buttale a terra, fammi vedere’. Si sceglieva d’istinto. Perché il cinema è immagine. È sogno. E noi italiani, quando facevamo quel cinema, tra il ’60 e il ’64, vincevamo Oscar su Oscar partendo da un volto. Oggi non è più così. Oggi vedo solo gente trasandata davanti alla macchina da presa. Gli americani non comprano più nulla da noi. E hanno ragione”.

Cosa manca oggi, secondo lei?

“Manca l’immagine. Oggi non c’è più nessuno in grado di incantare. Non si può pensare che certi volti italiani possano conquistare un pubblico internazionale. L’America ci propone Elordi, Chalamet, O’Connor… puro piacere visivo. Non parlo solo di bellezza alla Charlize Theron. Parlo di “faccia da cinema”. Totò era un caratterista, ma aveva un volto unico. La Mangano non era perfetta, ma aveva fascino. Poteva interpretare sia Riso amaro che Gruppo di famiglia in un interno. Oggi non si parte più da lì. E infatti non si vincono più Oscar”.

Per tornare alla domanda iniziale: chi è davvero Cristiano Cucchini?

“Purtroppo, credo di essere identificato completamente con il mio mestiere. Ho capito che, se non lavoro, non ricevo stimoli dalla vita. Non ho altri feedback. È una vocazione, più che un lavoro. Per me, scoprire un talento, proteggerlo, accompagnarlo verso traguardi importanti, è tutto. Lo feci con Raoul Bova e Maria Grazia Cucinotta: li portai in America. Avevano le carte per restarci. Poi, per varie ragioni, non hanno colto l’occasione. Io nel frattempo rientrai in Italia, ma l’opportunità l’avevo creata. Il punto è che, senza questo mestiere, nella mia vita non resterebbe molto. Mi ha assorbito del tutto. E nonostante tutto, mi piace ancora, anche se il contesto è molto cambiato. È diventato un ambiente complicato, opaco, poco stimolante”.

Qualcosa in lei è cambiato rispetto al passato?

“Qualche settimana fa sono stato male, e ho avuto tempo per riflettere. Ho capito che il malessere che provavo era profondo, legato anche al prodotto finale del mio lavoro. Non riesco più a godermi i film che vedo. Non riesco ad apprezzare ciò che arriva in sala, e per uno come me è un segnale grave. Un tempo era diverso”.

In che senso?

“Faccio un esempio. Quando ho lavorato con Ferzan Özpetek per Le fate ignoranti, era il 2000. Avevo quattro attori sotto contratto in quel film. Ed era una gioia autentica, c’era entusiasmo. Oppure i primi film di Pieraccioni: erano leggeri, sì, ma piacevoli. Spesso c’era qualche mio attore nel cast e tornavo a casa soddisfatto. A Venezia portavamo opere solide. Oggi, invece, vedo solo prodotti deboli. Forse sono diventato troppo esigente, ma sinceramente non trovo stimoli nel cinema italiano attuale”.

Neanche nei titoli più recenti che hanno avuto successo?

“No. Film come quelli che hanno incassato molto negli ultimi anni mi trasmettono poco. Continuo a riguardare La famiglia di Ettore Scola almeno una volta all’anno. Mi emoziona sempre. È un film che ti entra dentro, come un fiume: ti lascia addosso qualcosa, e poi ti ritrovi a ripetere le battute, a rivedere le scene nella mente. Lo stesso vale per Parenti serpenti di Monicelli: è diventato un riferimento anche tra i miei amici. Quando facciamo un regalo di compleanno, la battuta è sempre quella, tratta dal film: ‘Hai esaudito un sogno’. La citiamo almeno una volta a settimana. È diventato il nostro piccolo vangelo privato”.

Eppure, quei film sono lontani nel tempo. Perché oggi non si fanno più?

“Perché è cambiato tutto. C’è stato un crollo. Una vera e propria “pandemia narcisistica” nel mondo del cinema. Oggi i registi raccontano solo se stessi, il proprio vissuto, e pensano che basti. Ma non basta. Ricordo una conversazione con Vittorio Gassman, negli ultimi anni della sua vita: mi disse che un tempo i film erano scritti da almeno quattro persone, e ‘il più scemo’, parole sue, era magari Flaiano, Suso Cecchi D’Amico o Monicelli. Oggi, invece, i registi scrivono tutto da soli, dirigono da soli, e nessuno può intervenire. Ma un film ha bisogno di più voci”.

Manca il confronto?

“Per creare qualcosa di grande serve il lavoro di squadra. Serve uno scambio, un confronto tra penne diverse. Amici miei, ad esempio, non sarebbe diventato quel film se fosse stato scritto da una sola persona. Un’opera cinematografica è fatta di mille sfumature, di mille aspetti dell’essere umano. Per coglierli servono sensibilità e punti di vista differenti. Solo così si può parlare davvero a un pubblico ampio. Solo così si costruisce qualcosa che abbia respiro internazionale. Vermiglio, ad esempio, se fosse stato scritto negli anni Sessanta da più autori, sarebbe potuto diventare un film con una dimensione internazionale. Oggi, invece, restiamo chiusi nel piccolo, nel personale. E così anche il nostro cinema resta piccolo”.

È cambiato anche il mestiere dell’attore?

“Radicalmente. Oggi i giovani attori si dividono in due categorie: quelli che cercano davvero di fare questo lavoro con serietà e cercano di esporsi il meno possibile, e quelli che pensano che fare l’attore significhi semplicemente mostrarsi su Instagram o TikTok. Ma il punto è all’origine: molti non intraprendono questa professione per vocazione. Lo vedono come una via di fuga. Mi dicono: o vinco al gratta e vinci o faccio l’attore”.

È venuta meno la passione?

“Esatto. Mia madre, per esempio, smise a 23 anni dopo aver lavorato con Antonioni e ottenuto successo anche in Spagna. Disse: ‘Mi sono resa conto di non avere la vocazione’. Stare sul set le dava fastidio, la macchina da presa la infastidiva. Lo capì presto. Oggi, invece, abbiamo persone abituate a parlare costantemente a un pubblico generico attraverso i social, a esporsi in ogni momento”.

Sta dicendo che è cambiato proprio l’approccio culturale?

“Le racconto un aneddoto: a 23 anni, un ragazzo mi invitò al mare. Era molto bello, ma non ci andai perché non ero pronto a farmi vedere in costume. Oggi, invece, ci si spoglia senza problemi, tutto è vissuto con disinvoltura. Questo per dire che cambiano le attitudini, cambia il contesto culturale. Oggi molti credono che basti frequentare un corso per diventare attori”.

Serve una ferita per avere spessore?

“In un certo senso, sì. Ho visto un documentario straordinario su Bonnie Timmermann, la più importante casting director americana. Ha scoperto Sean Penn, Julia Roberts, Anne Hathaway… Alcuni li ha notati per strada o in un ristorante, colpita da uno sguardo. Durante i provini riusciva a portarli alle lacrime: parlavano di traumi familiari, lutti, ferite interiori. Diceva: ‘Li capisco perché anch’io ho disturbi mentali’. E aggiungeva: ‘Tutti i grandi attori li hanno’. Anche Vittorio Gassman lo era, in senso positivo: parlava nove lingue, dormiva due ore per notte, era iperattivo come Sgarbi. E questa iperattività, col tempo, ti conduce alla depressione”.

Come se si fosse consumati dalla propria ossessione?

“Gassman raccontava di aver iniziato a recitare perché lo voleva sua madre. Poi, però, è diventata un’ossessione. Oggi non vedo attori così. Non sono mossi da urgenza o passione, ma attratti più dal risvolto economico o dall’esposizione pubblicitaria. Si accontentano di essere riconosciuti per strada o di ricevere like su Instagram. L’altro giorno ho visto un ragazzo molto bello sui social: diceva di aver vissuto il narcisismo del sesso facile, una persona diversa ogni giorno… Poi ha capito che era tutto vuoto. Ora afferma di dare valore alla conoscenza, alla famiglia, alle relazioni vere. Ecco, questo è ciò che serve a un attore: esperienza, dolore, consapevolezza”.

Costruire uno spessore umano, insomma.

“Esatto. Un attore deve saper raccontare anche ciò che non ha vissuto in prima persona. Magari non è stato lui il bullizzato alle elementari, ma se ha empatia, se sa mettersi nei panni degli altri, può farlo. Ma se pensa solo a se stesso, se gli interessa soltanto piacere alle adolescenti, non avrà mai profondità. L’arte nasce spesso da una ferita. Piaf, Dalida… non erano felici. Piaf sul palco suscitava una pena autentica. Dalida si è tolta la vita a 54 anni. Lo stesso vale per Belushi, Amy Winehouse… Anche Van Gogh, Modigliani. L’arte è spesso il modo con cui si sopporta il proprio dolore e lo si trasforma in qualcosa di condivisibile”.

E torniamo alle parole di Bonnie Timmermann: manca quel disagio autentico di cui parlava.

“Il disagio genera profondità. Se si è cresciuti nel benessere, se si vive solo di buoni propositi e frasi fatte, che cosa si può davvero raccontare? Oggi si potrebbe realizzare un film come La terrazza per esplorare i sentimenti, scavare. Invece ci si accontenta. Anche certi scandali recenti… Se ti invitano a una festa dove ti chiedono di lasciare il telefono, già quello dovrebbe far riflettere. Se sei una diciottenne in una villa da miliardari, pensi che con un gin tonic risolvi la serata? Molte sperano di incontrare il milionario che le regala una borsa Chanel e le ‘sistema’. Ma è una favola tossica. Cappuccetto Rosso andava nel bosco, e il bosco resta un luogo simbolicamente pericoloso. Viviamo in un’epoca dove ‘va bene tutto’, ma poi ci si sente vuoti. In un libro di David Leavitt, un personaggio dice: ‘Quando due corpi si toccano, anche le anime lo fanno’. Oggi questa frase sembra fuori luogo. Si fa sesso nei bagni dei locali e poi ci si sente svuotati”.

Vale soprattutto per le nuove generazioni?

“Oggi molti imparano il sesso da YouPorn. Ma lì vedi solo il momento centrale: tutto è già pronto, i corpi sono eccitati, ma manca tutto ciò che viene prima e dopo. Non ci sono odori, imbarazzo, tensione. E dopo? Dopo ti rivesti e te ne vai. Invece, quando fai l’amore davvero, ci sono gesti: una sigaretta, una carezza, una domanda. Forse non nasce una storia, ma resta un contatto umano. In psicologia si chiama “piccola morte”: dopo il sesso c’è bisogno di abbracci. Le esperienze più intense che ricordo sono legate a quei momenti teneri, non alla prestazione in sé”.

È una riflessione autobiografica?

“Lo è. Vivo una dinamica un po’ particolare: mi innamoro quando qualcuno entra in casa mia, e finisce tutto quando esce. È come vivere una scena shakespeariana all’ingresso e una tragedia all’uscita. Ma poi passa, e cambio completamente atteggiamento. Non ho mai sentito di avere tempo a sufficienza da dedicare ai sentimenti, e mi accorgo anche di non scegliere mai davvero. Un amico psichiatra dice che sono come uno in pasticceria: vedo troppe opzioni e non scelgo mai un solo dolce. Il problema è che ogni giorno entra qualcuno con un fascino nuovo”.

Questo suo modo di vivere i legami personali influisce anche nelle relazioni?

“Peggiora tutto. Chiunque stia con me finisce col soffrire. Quando mi vedono costantemente accanto a una star, o a un’altra, è inevitabile che si sentano inadeguati. Poi diventano freddi, distanti… e a casa si paga il prezzo. Per non parlare di altre conseguenze”.

Le è mai capitato di avere la sensazione che l’altra persona fosse attratta più dal suo ruolo o dalla sua posizione che da lei come individuo?

“Purtroppo, sì. È successo nella maggior parte dei casi. Il 90% delle persone che mi si sono avvicinate lo hanno fatto perché ero “qualcuno” nel mio ambiente. Anche chi non era del settore finiva per gravitare intorno a questo mondo. E questo mi ha sempre dato fastidio. Nei rapporti mi pongo come persona, non come professionista. Con i miei amici non parlo mai del mio lavoro. Molti neanche sanno chi rappresento”

Vogliono conoscere solo il “Cristiano Cucchini agente”?

“Cominciano a chiedere tutto: com’è Gassmann, com’è Anna Valle… Ma in una relazione non voglio avere nulla a che fare con queste dinamiche. Voglio che si stia insieme per ciò che siamo, non per ciò che rappresento. È lo stesso discorso delle interviste: se uno parte con “com’è stato lavorare con…”, ha già spostato il riflettore. E io non voglio quel tipo di rapporto”.

Anche perché, da agente, è abituato a stare un passo indietro.

“Il nostro lavoro è accompagnare, non stare al centro. Ai festival ti pestano i piedi per arrivare all’attore che rappresenti. Ti invitano ai pranzi ufficiali, ma ti mettono al tavolo con gli autisti. Non è umiliante, so qual è il mio posto. Ma non è nemmeno piacevole”.

Come si approccia ai giovani attori? Qual è il suo metodo?

“Cerco sempre un tono confidenziale. Voglio che capiscano che l’agente è un mezzo, non un fine. Li incoraggio a guardare film, a studiare i grandi del passato, ma anche ad osservare i colleghi contemporanei. Se vai a un provino, devi sapere chi sono i tuoi concorrenti. È come nel tennis: se Sinner affronta Alcaraz, studia le sue mosse. Come una squadra che sa chi deve marcare. Lo stesso vale per un attore”.

Per lei, la formazione non si ferma alla scuola?

“Assolutamente no. Bisogna sedersi e guardare almeno due film di Mastroianni, due di Gassmann, di Sordi, di Manfredi… Attori che hanno portato il nostro cinema nel mondo. Come si può costruire qualcosa senza conoscere le fondamenta? Avevo anche immaginato un remake de Il sorpasso, attualizzato. Un ragazzo con pochi soldi rimasto a Roma, che convince un amico a partire per un weekend a Sperlonga o a Ibiza. Il modello del “mattatore” che travolge il più fragile funziona ancora. Ma nessuno lo propone. Preferiscono raccontare coppie cinquantenni che si tradiscono, oppure commedie che sembrano scritte da chi vorrebbe essere Pierino Tosi. Ma quello non è più cinema”.

Si torna sempre lì: l’apparenza che vince sull’essere.

“Anche i più talentuosi spesso finiscono a lavorare con registi che non chiedono mai qualcosa in più. Li usano sempre nello stesso ruolo. E così non si cresce. Da agente, mi trovo spesso con materia grezza tra le mani. Cerco di lavorarla con il dialogo, con la cultura, con gli esempi. Racconto aneddoti della storia del cinema, non per nostalgia, ma per costruire”.

E funziona?

“Dipende. Alcuni mi rispondono: ‘A me non interessa nulla degli altri’. E lì capisco che non andremo lontano. Altri, come Alessio Lapice, ascoltano davvero. Ricorda ogni cosa che gli ho raccontato. Mi cita frasi dette anni fa, con precisione. Capisci che è uno che costruisce su basi solide”.

Può fare un esempio di aneddoto?

“Certo. Me lo raccontava Giovanna Cau, che oltre a essere stata il mio avvocato era una figura centrale nel cinema italiano: quando Mastroianni non lavorava, andava nel suo studio a fare il centralinista. Diceva: ‘A casa mi deprimo’. E lo faceva davvero bene: rispondeva, smistava, si rendeva utile. Lapice cita spesso questa storia. Mi minaccia ironicamente: ‘Cristiano, guarda che se non lavoro, vengo da te a fare il centralinista!’. Ovviamente oggi il centralino non esiste più… ma quel tipo di umiltà è la base per andare lontano.

Una volta era diverso?

“Molto. Vent’anni fa c’erano dieci, quindici agenzie. Tutte con un livello culturale simile. Oggi ci sono agenti giovanissimi che non sanno nulla, eppure vanno per la maggiore. Lo stesso vale per i casting: molti sono improvvisati. Un tempo eri attore o aiuto regista, poi passavi al casting con una preparazione. Oggi basta aver fatto la segretaria per un anno, conoscere due attori, e aprire uno studio. Ma vedere un attore non basta per capire se ha talento”.

E cosa succede quando questo approccio superficiale si traduce in giudizi?

“Succede che una delle casting director più attive in Italia scrive un post su Baby Reindeer dicendo che l’attore protagonista è inguardabile, che abbaia come un cane. Ma come si fa? Quell’attore è straordinario. Ha una lunga esperienza teatrale, recita davanti a una macchina da presa piazzata a venti centimetri dal volto. Si è completamente esposto. E lei scrive che non lo sopporta? Mi crolla tutto. La vulnerabilità è parte dell’arte. Se hai il coraggio di raccontare che sei stato tradito da un manager, che hai fatto uso di droghe, che sei stato abusato… quella è arte. Come Van Gogh che dipingeva mentre si tagliava le orecchie. L’arte è mettersi a nudo, senza pudore, per creare un contatto umano con chi guarda. Se non fai questo, stai solo facendo commercio”.

Come vive un agente il distacco da una sua “creatura”?

“Con dolore. All’inizio è stato devastante. Poi impari a metabolizzarlo. Lo metti in conto, altrimenti non puoi fare questo lavoro. Se ti abbatti ogni volta che perdi un attore, finisci per non essere professionale nemmeno verso chi resta. Nella vita ho imparato anche a perdere amici — non perché siano morti, ma perché si sono fidanzati, si sono allontanati. È naturale. Alcuni li chiamo “zombie”: sono vivi, ma per me sono come morti. Perché hanno tradito la mia fiducia. E per me, la lealtà è tutto. La scorsa settimana, un’attrice molto affermata ha lasciato la sua agente dopo quaranta anni. Come si fa ad abbandonare chi ti ha sostenuto per tutta la carriera? Quello dovrebbe essere il momento in cui stringersi ancora di più a chi ti conosce davvero. I rapporti migliori hanno bisogno di tempo e consolidamento.

Le è mai capitato di non accorgersi del potenziale di qualcuno?

“No, sinceramente no. Sa perché? Perché ho detto “sì” a tutti. Ho dato a tutti un’opportunità. Non ho mai giudicato nessuno al primo incontro. A volte i primi appuntamenti sono ingannevoli. Quindi ho preferito aprire la porta, tendere la mano. Poi col tempo emerge chi ha davvero qualcosa da dire. Alcuni sono passati da me e non ce l’hanno fatta: o sono crollati psicologicamente, o si sono persi tra droghe, ambizioni sbagliate, illusioni di successo. Ma non perché io non avessi intuito il potenziale: è che non l’hanno coltivato. Chi non studia, chi non si prepara, a un certo punto deve cambiare strada. Se uno ha fatto cento provini e non è mai stato scelto, forse il problema non è l’agenzia. È come chi cambia scuola guida ma continua a essere bocciato all’esame: forse non è portato. Posso prepararti, ma poi il provino lo fai tu. E lì serve qualcosa che non si insegna”.

La macchina da presa non perdona.

“Vede tutto. Può pensare di aver dato un’interpretazione intensa, ma se non arriva, non conta. Come nella vita: puoi dire “ti amo”, ma se l’altro non lo percepisce dagli occhi, dalla pelle, non ha valore. Gli attori sono bravi solo se lo schermo dice che lo sono. È un lavoro di restituzione. Come il sesso: puoi provare piacere, ma se lo fai da solo non significa che anche l’altra persona lo stia provando. È quando lo fai insieme che capisci se c’è un contatto reale. In questo lavoro non devi piacere a te stesso. Devi piacere agli altri. Lo diceva anche Vittorio Gassman: ‘Siamo escort, pagati a prestazione. E dobbiamo pensare a piacere al pubblico, non a noi stessi”.

Una metafora forte.

“Ma reale. Un bravo attore è felice se riesce a emozionare qualcuno che magari partiva prevenuto. Alessandro Gassmann mi ha detto più volte: “Quel film non mi piaceva, quel regista neppure, ma ho fatto un buon lavoro lo stesso”. Essere professionisti significa anche questo. Come un chirurgo: opera con attenzione chiunque, non solo Charlize Theron, ma anche la signora di novant’anni. Questo è il lavoro vero. Quello fatto con responsabilità e rispetto, anche quando non ti entusiasma”.

In un’epoca dove tutti hanno la frase giusta, lei sceglie la sincerità, anche a costo di sembrare duro.

“È stato il mestiere a insegnarmelo. Ho imparato a osservare, a leggere i sentimenti, a capire le dinamiche umane. Ogni tanto rivedo una parte di me in quasi tutti gli attori che ho rappresentato. Questo lavoro non l’ho mai fatto per i soldi. L’ho fatto perché mi coinvolgeva profondamente”.

Lei aveva anche cominciato a recitare, da giovane…

“Sì, ho fatto un paio di film, Gli onorevoli, ogni tanto lo trasmettono ancora. Ma non mi piaceva stare davanti alla macchina da presa. Ho capito presto che preferivo aggiustare le traiettorie degli altri. Con Raoul Bova, ad esempio: l’ho preso che era giovanissimo, mi ha ascoltato per anni, ha avuto successo. Poi, per motivi personali, si è creata una distanza. Avevamo progetti importanti nel cinema d’autore: in alcuni lavori, il 70% era mio e il 30% suo. Col tempo sarebbe dovuto diventare il contrario. Mi sento un po’ come uno psichiatra: sarebbe utile rivedersi almeno una volta l’anno, per fare il punto. Invece, spesso, i rapporti si interrompono di colpo”.