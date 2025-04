Cristiano Iovino in tribunale per la separazione di Totti e Blasi sorprende: "Relazione con Ilary dal 2020"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Cristiano Iovino, personal trainer e nome ricorrente nel gossip legato alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è stato ascoltato in tribunale. Davanti alla giudice Rossi ha ammesso di aver avuto una relazione con la presentatrice dal 2020, smentendo la versione del semplice “caffè”. La sua deposizione potrebbe pesare sull’esito della causa.

Iovino conferma la relazione

La deposizione di Cristiano Iovino è durata venti minuti, ma potrebbe cambiare il corso del processo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Convocato su richiesta degli avvocati dell’ex calciatore, il personal trainer ha confermato sotto giuramento di aver avuto una relazione affettiva con Blasi. Non si trattava quindi, come la presentatrice aveva sostenuto in passato, di una “semplice amicizi”a o di un innocuo incontro in un bar.

In corso il processo per il divorzio tra Blasi e Totti

Iovino ha parlato di una frequentazione fatta di “incontri, fisicità e confidenze”.

Le date portate in tribunale

Il dettaglio più significativo emerso durante la testimonianza riguarda la tempistica della relazione: secondo Iovino, lui e Ilary si sarebbero conosciuti nel 2020.

Un’informazione che potrebbe risultare decisiva per la giudice Simona Rossi, chiamata a stabilire le responsabilità nella crisi matrimoniale. Iovino ha inoltre spiegato che, quando la relazione è iniziata, il rapporto tra Blasi e Totti era già logorato.

Ha dichiarato: “La fiducia tra loro era praticamente inesistente”.

Assegno e villa all’Eur

La posta in gioco nella causa di separazione resta alta. Ilary Blasi, ancora residente nella villa all’Eur, chiede un assegno familiare più elevato. Per questo la difesa di Totti punta a dimostrare che la rottura tra i due non sia dipesa solo da lui.

Oggi, insieme a Iovino, sono stati ascoltati anche due testimoni in favore della donna, ma nell’entourage dell’ex capitano della Roma filtra ottimismo. Ora la parola passa alla giudice.