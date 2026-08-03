Cristiano Ronaldo e le voci del matrimonio a Funchal con Georgina Rodriguez sabato 8 agosto, hotel blindato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sarebbero pronti a unirsi in matrimonio sabato 8 agosto a Funchal, città natale del calciatore a Madeira. La cerimonia è prevista nella cattedrale della città, seguita da un ricevimento blindato al Savoy Palace Hotel, dove due piani restano riservati. La coppia, legata dal 2016 e ufficialmente fidanzata dal 2025, corona così la storia d’amore da cui sono nati cinque figli.

Funchal si prepara al matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

A poche settimane dalla conclusione dei Mondiali di calcio 2026, Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez sarebbero pronti a pronunciare il fatidico “sì”.

Secondo le indiscrezioni emerse sui media internazionali, come riportato anche dal Sun, le nozze si terranno sabato 8 agosto a Funchal, città natale del fuoriclasse portoghese sull’isola di Madeira. La cerimonia religiosa si svolgerà nel pomeriggio all’interno della storica cattedrale cittadina, per poi proseguire con un esclusivo ricevimento presso il Savoy Palace, hotel a cinque stelle della zona.

IPA

A confermare i preparativi di un evento ad altissima sicurezza sono state le comunicazioni inviate agli ospiti della struttura, avvisati della chiusura al pubblico di due interi piani e di diverse aree bar nei giorni di venerdì e sabato.

La proposta dell’estate 2025

La scelta di Funchal racchiude un profondo significato affettivo per l’attaccante dell’Al-Nassr, nato e cresciuto sull’isola prima di lasciarla a soli undici anni per intraprendere la carriera calcistica a Lisbona.

La decisione di celebrare il matrimonio in patria arriva dopo l’ufficializzazione del fidanzamento avvenuta nell’agosto del 2025, quando il calciatore quarantunenne e la modella trentaduenne avevano condiviso sui social la notizia mostrandosi con preziosi anelli di diamanti.

Un passo atteso da tempo dalla coppia, legata sentimentalmente dal 2016 dopo il primo incontro a Madrid, e che nel corso degli anni ha costruito una famiglia numerosa crescendo insieme cinque figli.

Festeggiamenti esclusivi per l’evento dell’anno

Nonostante il massimo riserbo mantenuto dai diretti interessati e dai loro rappresentanti, la notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, fugando i recenti rumor che ipotizzavano una cerimonia nella tenuta di Quinta da Regaleira a Sintra.

Le misure di sicurezza adottate al Savoy Palace assicureranno la massima privacy ai numerosi ospiti attesi per i festeggiamenti, che seguiranno la funzione religiosa prevista secondo la prassi nel primo pomeriggio.

Per la coppia, reduce da una vacanza estiva trascorsa in yacht, si tratta del coronamento di un lungo percorso relazionale, destinato a diventare uno degli eventi mondani più seguiti dell’anno.