Cristiano Ronaldo lascia la Nazionale del Portogallo, la Federazione potrebbe perdere "107 milioni di dollari"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Nazionale del Portogallo potrebbe aprire nella Federazione una voragine di oltre cento milioni di dollari. Con la decisione di CR7 di lasciare la selezione del suo Paese dopo oltre 20 anni, annunciata ufficialmente con una lettera aperta, il calcio lusitano deve iniziare a fare i conti con le perdite che questa decisione comporterà, per i mancati introiti commerciali che il fuoriclasse portava nelle casse della Seleção.

L’addio di Cristiano Ronaldo al Portogallo

Cristiano Ronaldo ha comunicato il ritiro dalla Nazionale con un videomessaggio toccante sui social rivolto ai portoghesi, ai quali ha annunciato che è “giunto il giorno di restituire la maglia numero 7 della nazionale, che appartiene a tutti noi”.

“Non ho mai sentito che appartenesse esclusivamente a me, ma per 23 anni ho avuto il privilegio e la responsabilità di difenderla e portarla con me sul campo e in giro per il mondo. Oggi è arrivato il momento di tramandarla alla generazione futura” è un passaggio della lettera con cui ha ripercorso tutta la sua carriera in maglia lusitana: 234 partite, 146 gol, un Europeo vinto nel 2016 e due Nations League.

Le polemiche con la Nazionale

L’intenzione di lasciare la selezione portoghese è stata maturata a seguito della bufera esplosa per la panchina riservata al 41enne attaccante dal tecnico Jorge Jesus negli incontri internazionali di settembre, culminata nell’abbandono del ritiro in Danimarca di Cristiano Ronaldo e una sospensione di 30 giorni inflitta al calciatore.

“Non è stata una decisione facile, perché ci sono decisioni che non si prendono soltanto con la testa, ma anche con il cuore” ha spiegato CR7 leggendo il messaggio, con cui ha ricordato i successi, le sconfitte, ma soprattutto di aver dato tutto per la maglia e l’importanza di essere entrato nel cuore dei tifosi.

“Durante tutta la mia carriera in nazionale ho cercato di superare i miei limiti. Volevo vincere, volevo essere il migliore, volevo fare la storia. Ho sempre voluto di più da me stesso” ha detto ancora il fuoriclasse, ammettendo di aver “anche fallito, ho anche sofferto, ci sono stati anche momenti in cui non sono stato in grado di dare ai portoghesi ciò che volevano così tanto. Ma non ho mai smesso di sentire orgoglio nel rappresentare il Portogallo”.

La questione economica

Oltre ai sentimenti e il significato che Cristiano Ronaldo ha rivestito per i portoghesi, l’addio della leggenda apre un problema di tenore più materiale legato ai tanti soldi che la stella portava nel bilancio della Federazione.

Già in occasione delle polemiche in Nazionale, diversi esperti di marketing del Paese avevano previsto una “perdita di immenso valore” per la FPF, come sostenuto dal consulente Carlos Coelho, citato dalla testata WorldSoccerTalk.

Il direttore esecutivo dell’Istituto portoghese di amministrazione del marketing (IPAM), Daniel Sa, ha definito CR7 “il marchio portoghese più conosciuto al mondo e nella storia” e, secondo le stime dell’ente, negli ultimi Mondiali del 2026, 29 post di Ronaldo sui social hanno generato un valore di pubblico calcolato di 107 milioni di dollari, contro un fatturato della Federcalcio lusitana di circa 130 milioni totali all’anno.

Una cifra che non corrisponde direttamente alle entrate nelle casse della Federazione prodotte dall’immagine del fuoriclasse, ma che può dare una stima della portata delle perdite provocata dall’addio di Cristiano Ronaldo.