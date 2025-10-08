Cristiano Ronaldo primo calciatore miliardario grazie all'ultimo contratto da 400 milioni in Arabia Saudita

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Cristiano Ronaldo è diventato il primo calciatore miliardario. Il fuoriclasse portoghese, che in Serie A ha indossato la maglia della Juventus e che attualmente, a 40 anni, milita nell’Al Nassr in Arabia Saudita, ha firmato un rinnovo del contratto da 400 milioni di dollari e il suo patrimonio è ora stimato in 1,4 miliardi di dollari.

Il nuovo contratto tra Cristiano Ronaldo e Al Nassr da 400 milioni

Il rinnovo del contratto tra Cristiano Ronaldo e i sauditi dell’Al Nassr è stato siglato lo scorso giugno.

L’accordo porterà nelle casse dell’attaccante classe 1985, che in passato ha indossato le maglie di Sporting CP, Manchester United, Real Madrid e Juventus, ben 400 milioni di dollari (al cambio attuale, poco meno di 344 milioni di euro).

A quanto ammonta il patrimonio di Cristiano Ronaldo

A ufficializzare lo status di “primo calciatore miliardario” per Cristiano Ronaldo è stato il Bloomberg Billionaires Index, secondo cui il patrimonio del fuoriclasse portoghese, che vanta anche prestigiose e ricche collaborazioni con Armani e Nike, ha raggiunto la cifra di 1,4 miliardi di dollari (circa 1,2 milioni di euro).

Quando si ritirerà dal calcio Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, primo calciatore miliardario, è stato premiato in Portogallo col trofeo Prestige, che celebra la sua lunga carriera con la maglia della nazionale lusitana.

CR7 ha commentato: “Sono in nazionale da 22 anni. Credo che ciò parli da solo, la passione che ho per indossare la maglia, per vincere trofei, per giocare per il mio Paese… Lo ripeto spesso: se potessi, giocherei a calcio solo per la nazionale, non giocherei per nessun altro club, perché è l’apice e il culmine della carriera di un calciatore”.

Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo.

A proposito del suo ritiro dal calcio giocato, Cristiano Ronaldo ha dichiarato: “La mia famiglia mi dice di smettere, ma continuo a fare cose buone per il mio club e per la nazionale e conservo la stessa passione di un tempo. So che non avrò ancora molti anni per giocare ma quelli che restano voglio godermeli al massimo”.

Cristiano Ronaldo indosserà nuovamente la fascia da capitano del Portogallo il prossimo sabato, nel match contro l’Irlanda, e poi contro l’Ungheria. Le due partite potrebbero essere decisive per la conquista del pass per i Mondiali 2026.