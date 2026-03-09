Cristina Colturi morta a Tenerife, la 28enne si è schiantata sulle rocce in parapendio con l'istruttore

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La 28enne Cristina Colturi è morta a Tenerife dopo un incidente in parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada (Adeje): il mezzo si è schiantato sulle rocce. Soccorsa e rianimata sul posto, è stata ricoverata in condizioni critiche e si è spenta l’8 marzo. Ferito l’istruttore. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

Cristina Colturi morta a Tenerife: l’incidente in parapendio ad Adeje

Cristina Colturi, 28 anni, è morta a Tenerife dopo un incidente avvenuto durante un volo in parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada, nel comune di Adeje, nelle Canarie.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo, sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica. L’allarme è scattato subito dopo l’impatto, con il Centro di coordinamento delle emergenze e della sicurezza del Governo delle Isole Canarie che ha subito attivato i soccorsi.

La giovane, originaria di Castelnuovo Bozzente (Como) e residente sull’isola da circa un anno, stava volando insieme a un istruttore quando il parapendio si è schiantato in una zona rocciosa vicino alla spiaggia. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’istruttore è rimasto ferito, ma non risulta in pericolo di vita.

I soccorsi e la morte dopo il ricovero

L’allarme sarebbe stato lanciato alle 17:20, come segnalato dal Centro di coordinamento delle emergenze di Tenerife.

All’arrivo dei primi soccorritori, fra i quali un bagnino del servizio di salvataggio sulla spiaggia, la giovane era in arresto cardiaco: immediati i tentativi di rianimazione, con il ripristino del battito.

Una volta stabilizzata, così come l’istruttore, era stata trasferita in gravi condizioni all‘Hospital Universitario: la 28enne, in condizioni critiche, è stata operata ma è morta dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva, domenica 8 marzo, a causa delle lesioni riportate nello schianto.

L’uomo, ferito in maniera più lieve, è invece stato trasferito all’Hospital del Sur di Tenerife. Purtroppo per Cristina non c’è stato nulla da fare ed è morta a causa delle ferite riportate nell’impatto.

Cristina è stata portata in condizioni critiche all’Ospedale universitario Nuestra Señora de la Candelaria, mentre l’uomo è stato trasportato all’Hospital del Sur.

Il regalo del compagno

Cristina Colturi viveva da circa un anno a Tenerife e lavorava nel settore dell’armocromia in ambito alberghiero.

Il volo in parapendio era un regalo del compagno, che avrebbe effettuato un lancio prima di lei, atterrando senza problemi, per poi attendere l’arrivo di Cristina per fotografarla, allarmandosi quando non l’ha vista rientrare.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale El Día, l’incidente sarebbe stato l’undicesimo grave legato al parapendio sull’isola da febbraio 2025: 6 di questi episodi (incluso quello di venerdì) sarebbero stati localizzati proprio nel comune di Adeje.

Donati gli organi

Dall’Italia i familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi, una scelta presa per rispettare una volontà espressa diverse volte dalla giovane.

Il centro di coordinamento dei Trapianti dell’Hospital Universitario avrebbe confermato all’ANSA l’espianto, avvenuto la mattina di lunedì 9 marzo: due organi sarebbero stati contemporaneamente impiantati in due pazienti in lista di attesa, nello stesso ospedale.

La salma di Cristina Coltura è stata trasferita nel vicino Istituto Anatomico Forense, per essere sottoposta ad autopsia