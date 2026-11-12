Cristina D'Avena, con i Gem Boy all'Alcatraz: “In fondo sono rimasta un po' bambina”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono voci che appartengono a un’epoca e altre che riescono ad attraversarla, fino a diventare parte della memoria collettiva. Quella di Cristina D’Avena ha compiuto un percorso ancora più singolare: è entrata nelle case degli italiani quando la televisione scandiva i pomeriggi dell’infanzia e non ne è più uscita. Ha accompagnato generazioni che nel frattempo sono cresciute, hanno cambiato abitudini e modi di ascoltare la musica, continuando tuttavia a riconoscersi nelle stesse melodie. Non è soltanto nostalgia. È un fenomeno culturale che racconta quanto una canzone possa contribuire a costruire un’identità condivisa, diventando un punto d’incontro tra persone che, per età ed esperienze, avrebbero altrimenti pochi riferimenti comuni. Dalla bambina di tre anni che cantava Il valzer del moscerino alla voce dei Puffi, da Kiss Me Licia a Sailor Moon, Cristina D’Avena è diventata qualcosa di più della somma delle sue canzoni. È una presenza familiare, un legame con l’infanzia che resiste anche quando l’infanzia è lontana. Lo dimostrano i fan che organizzano viaggi e incontri seguendo il calendario dei suoi concerti, trasformando una passione musicale in una comunità. Un rapporto che può assumere una profondità inattesa, fatta di affetto, responsabilità e talvolta di ricordi dolorosi.

C’è poi un paradosso nella sua storia. Mentre il mondo dell’intrattenimento rincorre nuovi volti e linguaggi, Cristina D’Avena è riuscita a rimanere riconoscibile senza restare immobile. Lo dimostra la collaborazione con i Gem Boy, nata nel 2007 dall’incontro apparentemente improbabile tra l’ironia irriverente della band e l’immagine rassicurante della cantante. Un sodalizio che si prepara a celebrare vent’anni e che il 14 novembre 2026 tornerà sul palco dell’Alcatraz di Milano, tra arrangiamenti rock, brani meno conosciuti e sorprese per il pubblico. In questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie, Cristina D’Avena ripercorre la propria storia senza nascondersi dietro il personaggio. Parla del rapporto con la sorella Clarissa, della difficoltà di perdonare, del ricordo di Alessandra Valeri Manera e delle emozioni che ancora oggi la sorprendono. Restituendo una prospettiva meno raccontata del suo successo: non è soltanto lei ad aver accompagnato la crescita del suo pubblico. È quel pubblico, continuando a cercarla, ad aver accompagnato la sua.

Il 14 novembre tornerà all’Alcatraz di Milano con i Gem Boy. All’inizio si divertivano a prenderla in giro, poi è nata una collaborazione che dura da quasi vent’anni. Che influenza avete avuto gli uni sugli altri?

“Mi hanno dato una bella spinta rock. Sono artisti molto ironici, ma anche musicisti bravissimi, e mi hanno avvicinata a quel mondo. Da parte mia, penso di aver portato un po’ di perbenismo e di dolcezza, caratteristiche che forse non appartenevano al loro stile. Siamo come il diavolo e l’acqua santa! Eppure riusciamo sempre a trovare il giusto equilibrio. L’anno prossimo festeggeremo vent’anni di collaborazione. Abbiamo iniziato nel 2007, pensando di fare uno o due concerti. Invece hanno cominciato a chiamarci ovunque e non ci siamo più fermati. Ci divertiamo moltissimo insieme, ma c’è anche un aspetto musicale al quale tengo particolarmente: i nostri concerti sono interamente suonati dal vivo, con arrangiamenti molto curati. I Gem Boy sono musicisti straordinari e il risultato, anche dal punto di vista dell’ascolto, è davvero bello”.

Per il concerto all’Alcatraz dobbiamo aspettarci qualche sorpresa nella scaletta o negli arrangiamenti?

“Ci saranno alcuni brani di nicchia che mi hanno chiesto direttamente i fan. Non posso anticiparle quali, altrimenti rovinerei la sorpresa! Anche gli arrangiamenti presenteranno diverse novità. Cerco sempre di stare al passo con i tempi. Mi piace rendere le mie sigle più contemporanee perché, pur essendo legate ai ricordi, devono poter essere cantate anche dai bambini di oggi, abituati a sonorità differenti. Mi diverto a sperimentare nuovi strumenti e soluzioni musicali, senza mai tradire l’anima originale delle canzoni. Penso che il pubblico rimarrà sorpreso sia dalla scaletta sia dagli arrangiamenti”.

Le sue sigle hanno attraversato generi molto diversi, dal rock alla dance, dal jazz al soul. Ma qual è l’anima musicale di Cristina D’Avena? In quali sonorità si riconosce maggiormente?

“Amo moltissimo la musica ambient. Adoro Enya e mi piace immergermi in quelle atmosfere intime e suggestive. Ascolto anche tanto pop. Sono meno rock di quanto si possa immaginare, come dice sempre Carletto! In generale, però, sono aperta a qualsiasi genere. A volte scopro una canzone che non avrei mai pensato di ascoltare e finisco per innamorarmene. Magari mi suggerisce anche qualche idea per la mia musica”.

US: Clarissa D'Avena

Una delle sue sigle più amate è quella di Jem, che raccontava proprio la storia di una cantante. Quando ha cominciato a rendersi conto che anche Cristina D’Avena era diventata un’artista così importante per il pubblico?

“All’inizio non me ne rendevo assolutamente conto! Quando ho cominciato a incidere le prime sigle avevo quindici o sedici anni. Ero una ragazzina e, soprattutto, volevo diventare medico. Figuriamoci se immaginavo una carriera da cantante! Cantare mi piaceva tantissimo, ma pensavo che avrei registrato due o tre canzoni, non certo tutto quello che ho realizzato fino a oggi. La svolta è arrivata con i telefilm di Licia. Interpretavo la protagonista e mi divertivo moltissimo a cantare insieme ai Bee Hive. Quando la serie è andata in onda, il pubblico ha cominciato ad affezionarsi a Licia, Mirko e agli altri personaggi. Ricordo che, quando uscivamo per strada, le persone mi fermavano, mi tiravano i capelli e i vestiti, proprio come succede alle rockstar. Mi chiedevo: ‘Ma che sta succedendo?’. Bisogna considerare che quei telefilm andavano in onda tre volte alla settimana, alle otto di sera. Erano seguitissimi e le nostre canzoni le conoscevano tutti. Mi capitava persino di incontrare ragazzini che si inginocchiavano davanti a me, chiedendomi di cantare i brani dei Bee Hive. Era incredibile”.

Con Love Me Licia, il pubblico ha finalmente associato un volto alla sua voce. Come è cambiata la sua vita?

“Prima, in fondo, quasi nessuno sapeva chi fossi. Ero la ragazzina che cantava Memole, con le manine dietro la schiena e il ciuffo sulla fronte. Con i telefilm e le prime apparizioni televisive, invece, le persone hanno cominciato a riconoscermi. Non ero più soltanto una voce, ma una presenza familiare che accompagnava le loro giornate. Nel 1986 abbiamo realizzato Love Me Licia, il primo telefilm della serie, e quest’anno ne festeggiamo il quarantesimo anniversario. Penso che tutto sia cominciato proprio allora. Già nel 1981 e nel 1982, soprattutto grazie alla sigla dei Puffi, qualcuno iniziava a riconoscermi, ma era una situazione completamente diversa. Con l’arrivo di Licia il pubblico è letteralmente impazzito. La parte più incredibile è che quell’affetto non si è mai spento”.

A quarant’anni di distanza, come vive le manifestazioni d’affetto di chi è cresciuto con le sue canzoni?

“Mi emozionano profondamente. Proprio di recente, durante il Festival dello Spettacolo, alcune persone mi hanno detto: ‘Cri, noi ti amiamo. Sei parte della nostra vita. Se non riusciamo a vederti o ad abbracciarti, ci manca qualcosa’. Sono parole fortissime, che mi fanno riflettere sul significato del mio lavoro. Non riesco a considerarle semplici complimenti, perché sento davvero tutto quell’amore”.

Le sue canzoni hanno accompagnato diverse generazioni, dai nonni ai nipoti. Essere entrata nella vita di così tante persone le ha fatto avvertire una responsabilità particolare nei confronti del pubblico?

“Assolutamente sì. Ci sono persone per le quali i miei concerti rappresentano un appuntamento importantissimo, non soltanto per ascoltare la musica, ma anche per ritrovare gli amici. Alcuni organizzano addirittura le proprie uscite in base al mio calendario. Se in un mese ho dieci concerti, controllano le date e decidono dove incontrarsi. Quando mi capita di non lavorare per un fine settimana, qualcuno mi chiede: ‘Cri, perché non hai fatto concerti? Sono rimasto a casa!’. Per molti fan, infatti, i miei spettacoli sono diventati occasioni per stare insieme, organizzare pranzi, cene e condividere una passione. Si sono create vere amicizie grazie alla musica. È meraviglioso e mi fa comprendere quanto questo legame vada oltre il palcoscenico”.

In tanti anni di carriera ha incontrato migliaia di persone e ascoltato storie molto diverse. C’è un incontro che le è rimasto particolarmente nel cuore?

“Ce ne sono tantissimi, alcuni anche molto dolorosi. Ricordo una ragazzina di Cantù, una mia grandissima fan, che purtroppo si ammalò gravemente. I suoi genitori la accompagnavano spesso ai concerti e continuarono a farlo anche durante la malattia. In occasione di uno degli ultimi spettacoli ai quali partecipò, sua madre mi confidò che le sue condizioni erano peggiorate molto. Ho sempre cercato di trasmettere coraggio e positività alle persone, ma quella volta mi resi conto di quanto fosse difficile trovare le parole giuste. Purtroppo, poco tempo dopo, la ragazzina venne a mancare. Sua madre tornò a un mio spettacolo e mi scrisse anche una lettera. Mi raccontò che avevano messo una mia fotografia nella tomba della figlia, perché mi voleva un bene immenso. Non dimenticherò mai quella bambina. Ho ancora impresso nella mente il suo volto, insieme alle parole dei genitori. È un ricordo indelebile, come se fosse successo ieri. Esperienze del genere fanno comprendere quanto possa essere profondo il rapporto tra un artista e il suo pubblico. Per quella ragazzina rappresentavo una presenza importante, anche se riuscivamo a incontrarci soltanto in alcune occasioni. È una responsabilità enorme, che sento ancora oggi”.

Un legame così profondo può essere anche difficile da sostenere emotivamente. Dove trova la forza per continuare a trasmettere serenità?

“Proprio nell’amore che ricevo dalle persone. Cerco di portare sorrisi a chi ne ha bisogno. Quando vengono ai miei concerti, molti sembrano liberarsi delle preoccupazioni quotidiane. Tornano bambini, si lasciano andare e ritrovano un po’ di leggerezza. Vedere questa trasformazione mi restituisce un’energia incredibile, insieme al coraggio e alla voglia di continuare. Ogni artista vive il rapporto con il pubblico a modo proprio. Per me è sempre stato qualcosa di profondamente personale. Ho cominciato a cantare a tre anni, con Il valzer del moscerino, e da allora ho dedicato la mia vita alla musica e alle persone che mi seguono. So quanto sia importante per un artista ricevere affetto, ma penso sia altrettanto fondamentale riuscire a restituirlo”.

Se oggi si trovasse davanti la bambina di tre anni che cantava Il valzer del moscerino, che cosa le direbbe? Le anticiperebbe almeno una parte di quello che l’aspetta?

“No, non le anticiperei nulla. Le direi semplicemente di continuare sulla strada che ha scelto, mantenendo la propria umiltà. Penso di essere rimasta una persona semplice, che ha cercato di portare amore attraverso la musica e il sorriso. Le direi di non perdere mai quel sorriso e di continuare a stare vicino al pubblico con la stessa sincerità”.

Il titolo di un’altra sua sigla, Una per tutte, tutte per una, fa venire in mente sua sorella Clarissa. Come descriverebbe il vostro rapporto?

“Siamo legatissime, anche se abbiamo caratteri completamente diversi. Forse è proprio questa diversità a renderci complementari. Clarissa riesce a far emergere la mia parte più fragile e, in qualche modo, accade anche il contrario. Mia sorella è una persona molto generosa, capace di spendersi tantissimo per gli altri. Ed è davvero brava in quello che fa (è ufficio stampa di molti artisti musicali, ndr). Poi è del segno dello Scorpione… Gli Scorpioni, nel bene e nel male, sono estremamente diretti. Non nascondono quello che provano, ma a loro passa tutto abbastanza in fretta. Io invece sono del Cancro e tendo a legarmi al dito i torti subiti. Ho bisogno di molto più tempo per superarli. È una caratteristica di mia sorella che ammiro moltissimo: Clarissa riesce a lasciarsi alle spalle una discussione, mentre io continuo a ripensarci, cercando di capire perché sia successo e come si sia arrivati a quel punto. Sono terribile sotto questo aspetto, lo riconosco!”.

Quanto conta la lealtà nelle sue amicizie?

“Ho pochissimi amici perché sono molto selettiva, proprio come mia sorella. Tengo moltissimo alla lealtà e, quando qualcuno tradisce la mia fiducia, faccio una fatica enorme a perdonarlo. Se voglio bene a una persona, la prima volta chiudo un occhio, la seconda anche l’altro. Alla terza, però, non so più che cosa chiudere! Il problema è che sono molto ingenua. Tendo a fidarmi delle persone e a lasciarmi conquistare dalle belle parole. In fondo sono rimasta un po’ bambina: mi emoziono facilmente e spesso mi fermo a quello che vedo e sento, senza immaginare che qualcuno possa avere intenzioni diverse da quelle che mostra. Clarissa, invece, riesce a guardare più lontano. Ha una capacità di intuizione che a volte mi manca. È anche la persona che mi mette in guardia quando percepisce qualcosa che non la convince. Ogni tanto mi dice: ‘Cri, stai attenta, questa situazione non mi convince’. All’inizio mi arrabbio e le rispondo che si sta sbagliando. Poi, magari, passa un po’ di tempo e lei torna a chiedermi: ‘Hai visto?’. A quel punto non posso fare altro che ammettere che aveva ragione. Da buon Cancro, però, abbassare la testa non mi viene proprio naturale!”.

A proposito della sua difficoltà a dimenticare i torti, come ha reagito quando ha scoperto che nel testo della sigla Il tulipano nero c’era un errore, l’ormai storico ‘4 luglio’ come data della Rivoluzione francese?

“Ma che cosa avrei dovuto dire alla mia Alessandra, poverina? In realtà l’ho scoperto molto tempo dopo. Non ne abbiamo mai parlato: lei non mi disse nulla e nemmeno io sollevai la questione. Alessandra è stata una persona fondamentale nella mia vita e mi piace ricordarla con grandissimo affetto”.

Che posto occupa oggi Alessandra Valeri Manera nei suoi ricordi?

“Un posto bellissimo e molto importante. Era un punto di riferimento. Quando avevo dubbi su un progetto o su una decisione professionale, la chiamavo per chiederle consiglio. Si documentava, cercava di comprendere la situazione e mi aiutava a scegliere la strada migliore. È stata davvero una presenza preziosa”.

Nella sua carriera ha interpretato oltre novecento canzoni. Quali sono quelle che porterà sempre nel cuore, magari anche tra le meno conosciute dal grande pubblico?

“In questo momento le direi Kiss Me Licia, perché è una canzone profondamente legata ad Alessandra e a un periodo decisivo della mia vita. Poi adoro Sailor Moon. Amo tutte le sigle della serie, sono meravigliose e continuo a cantarle con grande piacere. Ci sono anche brani meno conosciuti ai quali sono particolarmente affezionata, come Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo, Il mistero della pietra azzurra e Curiosando nei cortili del cuore. Mi piacerebbe riprendere anche Innamorati dentro un film. Dovrei dedicare intere giornate a riascoltare il mio repertorio, perché alcune canzoni ormai non le ricordo nemmeno più! Sarebbe bello riscoprire quei brani che non canto da tanto tempo e magari riportarli sul palco”.

E Rascal?

“Caspita, Rascal è una delle sigle che mi piacciono meno! Era difficilissima. Ero ancora piccola e ricordo che Augusto Martelli, durante la registrazione, mi disse: ‘Ma tu sei come Mina!’. Rimasi senza parole. Sapevo benissimo che aveva scritto per Mina e sentirmi fare un paragone del genere mi impressionò moltissimo. Non conoscevo ancora bene il maestro e avevo anche un po’ di timore. Ricordo ancora quella melodia complicatissima: quando ascoltai il pezzo per la prima volta rimasi scioccata! All’epoca, spesso, mi consegnavano una canzone direttamente in studio e dovevo impararla mentre la registravo. Con Rascal fu particolarmente impegnativo. Riconosco che sia un brano bellissimo e molto particolare. Me lo dicono anche tanti appassionati. Ma se mi chiede se mi piace cantarlo, devo risponderle di no!”.

Ci sono altre sigle meno conosciute che vorrebbe riportare sul palco?

“Nel mio repertorio ci sono tantissime sigle che meriterebbero di essere riscoperte. Penso a Fancy Lala, Magica Doremì, Sakura… E Papyrus! Se la ricorda Papyrus? Potrei continuare per ore. Mentre ne parliamo, me ne vengono in mente altre mille!”.