Cristina Donadio, dalla Scianel di Gomorra all'amore per il teatro: “Ho preso ciò che volevo, pure gli errori”

Cristina Donadio non è un personaggio. È una presenza. Quando parla, non racconta: rivive. Ogni episodio è inciso nella voce, nel corpo, nello sguardo. Non c’è distanza, non c’è recita. L’impressione è quella di una donna che ha attraversato se stessa molte volte, e che ora si muove nella propria storia come in una casa abitata da sempre, con rispetto, con ironia, senza vergogna. Per molti, è e resterà Scianel della serie Gomorra: un’icona pop, una figura tragica e feroce. Ma Scianel, per lei, è stato solo un passaggio. Forte, certo, e pieno di conseguenze. Ma il percorso viene da più lontano e passa per il teatro, per Napoli, per Enzo Moscato, per il corpo come veicolo di verità. “Non sono un’attrice, sono ogni personaggio che interpreto”, dice. E non è una frase da copertina: è una dichiarazione esistenziale. Cristina Donadio parla della recitazione come di un processo di trasformazione profonda, psichica, quasi alchemica. La sua è una carriera lunga, fatta di teatro, cinema, tv, ma soprattutto di scelte. Alcune giuste, altre meno. Ma tutte sue. Senza strategie, senza maschere. “Non ho avuto tutto quello che meritavo. Ho avuto quello che ho scelto”, confessa. È una donna che non si giustifica mai: semmai spiega. Nella sua storia personale c’è di tutto. La maternità giovanissima, a sedici anni. Una famiglia numerosa e libera, cresciuta negli anni Settanta, quando la libertà era insieme possibilità e rischio. La morte dell’uomo che amava. Il rapporto fraterno e viscerale con Moscato, che ha cambiato per sempre il suo modo di stare in scena. E oggi, un figlio che vive ai Caraibi, nipoti coetanei, la fama che la insegue ovunque, persino durante il funerale di sua madre. In questa lunga intervista per Virgilio Notizie, Cristina Donadio si racconta con disarmante sincerità. Riflette sul tempo, sulla memoria, sul peso delle parole non dette, sull’amore in tutte le sue forme. Parla del teatro come luogo che non consola, ma costringe alla verità. E del cinema come sguardo. Dice che forse è arrivato il momento di girare un film suo. Forse. Intanto, continua a vivere con tutta l’intensità che può, a togliere strati, a cercare il senso. Dice: “Ora sono sazia. Ho mangiato la vita a morsi. Ho digerito tutto. Anche quello che faceva male”. E quando lo dice, ci credi.

Cristina Donadio: una figura centrale nella storia del cinema, della televisione, ma soprattutto del teatro.

“Il teatro, per me, viene prima di tutto. Oggi in particolare (13 gennaio, ndr) sento una grande tristezza dentro di me. Sono passati due anni dalla morte di Enzo Moscato, che per me è stato davvero come un fratello. Abbiamo condiviso trentasei anni di vita artistica, di palcoscenico, ma soprattutto di vita personale. Un legame profondissimo. Oggi, per me, è una giornata in cui si mescolano molte emozioni: la tristezza, certo, ma anche il ricordo della grandezza di Enzo, la sua memoria, il valore del nostro rapporto. Tutto è ancora molto vivo dentro di me”

Restiamo allora sul teatro. Le va se dico che è il luogo che l’ha “partorita artisticamente”?

“Sì, mi piace. È una bella immagine, quella del grembo. Mi sento proprio così. Il teatro è ciò che mi ha generata artisticamente, senza alcun dubbio. È stato il mio inizio, la mia scelta, e continuerà a esserlo per tutta la vita. Non potrei mai metterlo in secondo piano. Non esiste una scala di valori in cui il teatro perda il suo posto. Anzi, in certi momenti, proprio come quando si sente il bisogno di tornare nel grembo materno, io sento il bisogno di tornare al teatro, perché è lì che tutto trova un senso”.

Ricorda ancora le emozioni del primo giorno? Che sensazioni provava la giovane Cristina agli inizi?

“Devo distinguere due momenti diversi, perché per me ci sono state due ‘prime volte’. La primissima esperienza fu con Geppy Gleijeses. Eravamo amici da ragazzi, da sempre. A un certo punto lui disse: ‘Dai, perché no? Proviamoci’. E così, un po’ per gioco, ci siamo buttati. Non era un vero spettacolo teatrale, ma una serie di sketch, quei piccoli numeri che all’epoca andavano molto. Ci conoscevamo bene, eravamo complici. E io ricordo solo risate, divertimento, cazzeggio… una parola forse non elegantissima, ma che rende bene l’idea. Era un gioco, e così l’ho vissuto. Poi c’è stata la seconda ‘prima volta’, che ha avuto un altro peso. Nino Taranto mi vide proprio in uno di quei cazzeggi estivi, in una serata all’aperto, un po’ in stile cabaret (anche se oggi quella parola richiama altro). Eravamo a Ischia. Lui mi vide e disse che stava cercando una giovane attrice. Io risposi di sì, senza pensarci troppo. Quella fu la mia prima tournée: sei mesi in giro per l’Italia. E ricordo benissimo il primo giorno di prove. Non avevo mai visto nulla del genere: un grande tavolo, ognuno con il proprio copione davanti. Mi trovavo lì con dei giganti: Nino Taranto, un’icona, il ‘commendatore’, come lo chiamavano. Poi Dolores Palumbo, che avevo visto in tanti film, e Carlo Croccolo, anche lui nei film con Totò. Per me era tutto immenso. Eppure, mi sentivo felice, davvero felice, di essere lì, di aver varcato quella soglia”.

Lei considera, però, un altro momento come il suo vero “primo giorno di scuola” teatrale…

“Sì, lo sposterei dieci anni più avanti. Quando ho incontrato Enzo Moscato. Successe dopo una tragedia: avevo perso mio marito, Stefano Tosi, in un incidente. Morì insieme ad Annibale Ruccello, che lavorava con Enzo ed era a lui molto vicino. Quel dolore doppio, quella ferita enorme, ci ha portati a incontrarci, a riconoscerci. E da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme. Quello, per me, è stato il vero inizio. Prima sì, facevo teatro, ma restava tutto in superficie. Ero bella, brava, certo (lo riconosco) ma era tutto esterno. Facevo l’attrice, come si fa un mestiere. Dicevo: ‘Faccio l’attrice’. Lavoravo anche nel cinema e in tv. Con Enzo è cambiato tutto. È cambiato il verbo: da fare l’attrice a essere attrice. Anzi, non sono un’attrice: divento ogni personaggio che interpreto. Lo vivo, lo sono. E questo è un passaggio enorme. Da quel momento ho capito cosa sia davvero il teatro. È diventato qualcosa di molto più profondo, anche più doloroso. Il teatro non ti protegge, non ti consola. Ti mette sul filo, come un funambolo: hai il vuoto a destra e a sinistra, e tu devi restare lì, in equilibrio, avanzare, sempre, cercando di non cadere. Ecco: è quello lo stato in cui ti trovi quando vivi davvero il teatro”.

Che cosa ha rappresentato per lei la perdita di Enzo Moscato? E per il teatro?

“Comincio ancora da me, perché separare le due cose è impossibile. Per me, Enzo era un fratello. Nella mia famiglia avevo un solo fratello e cinque sorelle. Lui non c’è più. E poi ho perso anche Enzo, che non era un fratello di sangue, ma lo era in tutto il resto. Un fratello di scena, sì, ma anche di vita. Quando dico fratello, intendo qualcuno con cui puoi condividere tutto: senza filtri, senza ruoli, senza dover dimostrare niente. Con cui puoi ridere, piangere, incazzarti, restare in silenzio a guardare il mare. Un fratello è una parte di te. Ed Enzo lo era. Quando ha cominciato a stare male, sono rimasta con lui fino alla fine. Ero con lui quando è morto. E anche se sono passati due anni, non riesco ancora a elaborare davvero la sua assenza. Anche con mio fratello, quello biologico, ho fatto fatica ad affrontare il lutto. Ma con Enzo è diverso. Perché lui è morto, sì, ma in un certo senso non se n’è mai andato. È ancora qui, nel pensiero che ci ha lasciato: etico, politico, estetico, poetico, esistenziale. Tutto questo resta, è vivo, e lo sarà per sempre. E sono certa che, se fosse stato il contrario (se fossi evaporata io, come dico sempre, e lui fosse rimasto) avrebbe detto le stesse parole su di me. Lo so. Perché c’era tra noi uno scambio profondo, autentico, reciproco”.

La sua voce cambia quando parla di lui. Si fa più morbida. Non è quella di chi vuole vantarsi di averlo conosciuto, ma quella di chi sta parlando con l’anima.

“Sì, tutto: la pancia, la faccia, il cuore, la testa… tutto. E sa che c’è? Sono anche un po’ stanca. Stanca di sentire gente che parla di Enzo come se l’avesse conosciuto davvero, quando in realtà non è così. Ormai tutti dicono la loro, come se fosse diventato un ‘dato di fatto’. Dicono cose vere, per carità: che era rigoroso, che aveva un pensiero fortissimo, che era un autore eccezionale. Tutto giusto. Ma c’era anche un’altra parte di Enzo, che pochi hanno visto. Una parte vulnerabile, fragile, romantica. Una parte che non mostrava a tutti. Solo a pochi. Solo a quelli che lui considerava fratelli e sorelle di scena. Quella parte io l’ho conosciuta. L’ho vissuta. Ed è una parte fondamentale di quello che ci ha lasciato. Non si può capire davvero la sua opera se non si conosce anche quel lato lì: intimo, segreto, profondo. E pochissimi (lo ripeto, pochissimi) hanno avuto accesso a quella zona”

Se dovesse riassumere tutto ciò che Enzo Moscato le ha lasciato in una sola parola, quale sarebbe?

“Amore. Sì, amore. Ma non nel senso romantico o solo personale. Parlo di una visione dell’amore. Un amore universale, che include tutto: l’amore per la bellezza, per la conoscenza, per la consapevolezza di sé. Ma anche l’amore per le proprie miserie, per le fragilità, per le parti sbagliate. L’amore per le lacrime, per quei momenti in cui ti senti non corrisposto, in cui soffri, in cui credi che l’altro non ti ami. L’amore per il dolore, per la disperazione, per l’idea stessa dell’amore. Questo è quello che Enzo mi ha lasciato. E non solo a me, ma a me in modo profondo, intimo. Ci siamo concessi a vicenda la possibilità di vivere e condividere la nostra parte più fragile, quella più umana. Anche la più banale, se vuole. Ma viva la banalità, viva anche quella. A volte parlavamo di gelosie, vere o immaginate, di amori non corrisposti: Frammenti di un discorso amoroso, come direbbe Barthes. Magari sembravano sciocchezze, ma erano vere. E quei momenti erano solo nostri. Sono cose che pochissimi hanno condiviso con lui. Io ho avuto il privilegio di viverle. Faccio parte di quel piccolo gruppo di persone a cui lui ha permesso di entrare in quel lato nascosto di sé. E io ho fatto lo stesso con lui. Enzo era anche molto appassionato di psicologia, di psicanalisi. Parlava spesso di Jung, di Hillman, del legame tra mente, inconscio e creatività. È un interesse che condivido. Da lì nascevano conversazioni bellissime, profonde. Ma non era solo teoria. Perché alla fine tutto si tiene: se conosco me stessa a fondo, nel bene e nel male, se sono consapevole delle mie luci ma anche delle mie ombre, allora tutto questo lo porto in teatro. E lì diventa autenticità. Altrimenti il teatro resta in superficie. Se non ci metti dentro anche la vergogna, la consapevolezza, la rivendicazione delle proprie miserie, allora non è teatro vero. Io, ad esempio, ho sempre guardato ad Artaud come punto di riferimento. E per me il teatro è questo: corpo, mente, dolore, demone, verità. Ecco perché potrei cominciare a parlarne adesso e finire tra tre giorni”

E allora come si spiega “il peso esatto del vuoto”?

“Non si può spiegare. Il peso esatto del vuoto… è un concetto straordinario. A volte abbiamo paura del vuoto che ci portiamo dentro. Lo temiamo. Ma non capiamo che senza quel vuoto non potremmo mai riconoscere il pieno. Nessuna pienezza esiste, se non si è attraversato prima il vuoto. E più è grande quel vuoto più può esserlo il pieno. Abbiamo bisogno di quel peso, di quel vuoto, per poter misurare anche la nostra pienezza, la nostra vita. Credo che fosse questo, in fondo, anche il senso del film di Vincenzo Pirozzi a cui lei fa riferimento”.

Non ha bisogno di sottotitoli per capire dove si vuole arrivare: il film presentato al Matera International Film Festival…

“Il titolo sembra quasi letterario, vero? Ma è molto concreto. Perché il vuoto pesa. Pesa tantissimo, soprattutto quando riguarda le persone che hai amato. Il film parla proprio di questo: del peso dei non detti, di ciò che si rimuove, delle occasioni mancate. Tutto quello che poteva essere e non è stato. È un vuoto che pesa quanto, se non più, di un pieno. Perché si accumula dentro di te. Nel film c’è il rapporto tra un fratello e una sorella, Peppe Servillo e io. Ma invece di unirli, quel legame li divide. E poi ci sono le circostanze – chiamiamolo karma, destino, vita – che ti costringono a fare i conti con ciò che hai evitato per anni. Lei è una donna felicemente sposata, vive in una zona benestante di Napoli, ha una figlia che sta a Parigi. Tutto sembra perfetto. Ma a volte la perfezione nasconde l’orrore. E quando qualcosa ti costringe a guardare indietro, tutto riemerge. E poi c’è il Rione Sanità, che nel film è come un terzo protagonista. Un luogo pieno di misteri e segreti, proprio come i personaggi. È un film doloroso, compassionevole, molto sentito da Vincenzo Pirozzi, che lo stava scrivendo da tempo. Difficile, anche. Forse più da festival che da grande pubblico, ma non voglio entrare in logiche produttive. Posso solo dire che sono felice di averlo fatto, e di aver condiviso questa esperienza con Peppe Servillo. Ci conoscevamo da anni, ma non avevamo mai lavorato insieme. E secondo me, fratello e sorella migliori di noi non potevano esserci”.

Ufficio stampa: Giuseppe Zaccaria

I “non detti” pesano. Ma nella sua vita, hanno avuto un ruolo? O Cristina Donadio ha sempre detto tutto quello che pensava?

“Ah no, io ho sempre praticato il detto. Anche troppo. A volte sarebbe stato meglio tacere, tenere qualcosa per me. Ma io sono fatta così: quando sento di dover dire una cosa, la dico. Dentro di me convivono due anime: Cris e Tina. Il mio nome è la somma delle due. Cris è quella che si lancia, parla, dice tutto… anche quello che sarebbe meglio non dire. Tina invece è quella che frena, che dice ‘aspetta un attimo’. Per anni ha prevalso Cris. Forse solo da poco Tina si sta prendendo un po’ di spazio. Non so nemmeno se, a me Cristina, questo piaccia davvero. Perché Cris è più divertente, più folle, più viva. Si butta senza paracadute. Tina… Tina è da ‘piccole dosi’, come le vitamine del mattino: ti tengono in equilibrio, ma non ti fanno volare”.

Allora chiediamo a Cris: Cristina ha avuto tutto quello che si meritava?

“Cristina ha avuto tutto quello che ha deciso di volere. Non tutto quello che si meritava, ma quello che ha scelto. Perché a volte ti meriti qualcosa, ma se non lo afferri, se lo lasci andare, è una tua responsabilità. Certo, ho fatto scelte sbagliate. Ma erano le scelte che volevo fare. Non sopporto quando qualcuno dice: ‘Finalmente hai avuto quello che ti meritavi’. Ma finalmente rispetto a cosa? E chi decide cosa mi meritavo? Quello che ho avuto era quello che volevo. E tanto basta. Rifarei tutto. Anche gli errori, sapendo che lo erano. Ho sempre messo la mia vita al primo posto. Davanti al lavoro, davanti alle occasioni. La mia vita ho voluto mangiarla a morsi. E l’ho fatto. Ora sono sazia. So che potrei ancora mangiare, ma non ho più fame. Ho digerito tutto, anche ciò che mi ha fatto male. A volte l’ho tenuto sullo stomaco, a volte l’ho vomitato. Ma era mio. L’ho scelto io. Vivere a stomaco vuoto, di digiuni… no, non fa per me. C’è chi dice che il digiuno avvicina alla spiritualità. Io preferisco la carnalità”.

E quindi, quando arriva un riconoscimento – un premio come miglior attrice al Matera International Film Festival, un segno di gratitudine – che valore ha per lei?

“I riconoscimenti sono impalpabili. Ne ho ricevuti tanti, ma i più belli sono quelli quotidiani. E non voglio fare la Suor Cristina di Calcutta, eh… non parlo di bontà. Parlo di gesti piccoli, veri. A volte basta un sorriso a uno sconosciuto, una parola detta nel momento giusto. È lì che sento il riconoscimento. Quando qualcuno mi dice: ‘C’è qualcosa in te, nella voce, nello sguardo, che fa sentire accolti’. Ecco, quello è un premio. I premi ufficiali? Sì, li ho avuti. Forse avrei potuto averne di più, ma non ne ho mai sentito il bisogno. Dopo Gomorra ne sono arrivati tanti, anche perché ero diventata popolare. A volte sembrava più un autoriconoscimento da parte di chi voleva premiare un volto noto. Ma va bene così. Mio padre una volta mi disse una frase che non ho mai dimenticato. Gli dissi che volevo fare l’attrice, e lui rispose: ‘Ti considererò attrice solo quando vincerai l’Oscar’. Non era una critica. Era un invito a puntare in alto, a non accontentarmi. E, anche se non c’è più (se n’è andato prima che arrivasse tutto questo, prima di Scianel e di Gomorra), io gli ho dedicato la statuina di Scianel, quella fatta a San Gregorio Armeno. Non sarà l’Oscar, ma è un premio anche quello. E ci ho riso sopra. Perché prendersi troppo sul serio non fa bene a nessuno”.

L’anno scorso ha interpretato Emma Gramatica in uno spettacolo poi diventato un docufilm, Bracco di Bruno Oliviero, presentato sempre al Matera Film Festival. Un personaggio poco ricordato, nonostante il ruolo centrale nella storia del teatro. Che cosa ha significato per lei?

“Emma Gramatica è stata una diva, un mito. Eppure, oggi quasi nessuno la ricorda. Poco dopo è uscito anche il film su Eleonora Duse, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi… giustamente, perché la Duse è l’icona assoluta. Ma anche Emma Gramatica è stata grandissima. Era amatissima, anche da Mussolini. Anche se non credo fosse una questione di convinzioni politiche. Non mi sembra avesse una consapevolezza politica chiara. Non appoggiava il regime per ottenere qualcosa: era già un’attrice affermata, la più importante del suo tempo. Nel lavoro che abbiamo fatto, c’è una scena chiave: lei cerca di convincere Roberto Bracco ad accettare un assegno, un aiuto economico. Lui rifiuta, per coerenza politica. E lei gli dice: ‘Ma che ti importa? Prendilo’. Ecco, quello è un gesto da attori. Da guitti, da gente che ha sempre faticato a campare. Anche oggi gli attori vivono difficoltà economiche. Non a caso esiste la legge Bacchelli. Quella scena ha un valore profondo, umano. Interpretare Emma Gramatica non è stato facile. Non ci sono molte registrazioni della sua voce, dei suoi spettacoli. Mi sono affidata a un’idea, a un’immagine di quegli attori del primo Novecento. Con un po’ di birignao, toni aulici, tutto un po’ sopra le righe. Così si recitava allora. Fino almeno agli anni ’50 è stato così. Solo dopo è arrivato il lavoro sulla sottrazione. Oggi, dopo tanti anni, so che più togli, più quello che fai arriva forte. Si arriva a un segno. A qualcosa di minimo ma potentissimo. Ed è questa la bellezza del mestiere: togliere, togliere, fino a restare con l’essenza”.

Riflettendo su Emma Gramatica, viene spontaneo pensare a un gioco di specchi: lei che interpreta un mito del passato, e dall’altra parte una giovane attrice che oggi si confronta con il suo di mito.

“Si riferisce a Fabiola Balestriere, la giovane attrice che in Gomorra – Le origini interpreta Annalisa, prima che diventi Scianel. Perché diventare Scianel è un percorso. Non è una cosa che ti piove addosso. Ci arrivi passando attraverso delle tappe, e Annalisa è una di quelle”.

Ha mai pensato al peso che questa ragazza si è trovata sulle spalle, nel dover interpretare un personaggio così carico di significato?

“Sì, e infatti me lo ha detto anche lei. La prima volta che ci siamo incontrate, mi ha detto: ‘Cri…’, con una dolcezza infinita. Marco D’Amore, il regista, non voleva assolutamente che ci conoscessimo prima che iniziasse a lavorare sul personaggio. Giustamente. Non voleva che si sentisse influenzata da me, dalla mia presenza, dal mio modo di essere. Aveva già studiato tutte le puntate, ovviamente, ma senza conoscermi di persona. Marco mi conosce bene, sa quanto posso essere, diciamo… un animale magnetico. Temeva che si complicasse tutto. Poi però ci siamo viste. E lei mi ha fatto una gran tenerezza. La trovo davvero brava. Ha una faccia importante. E in un certo senso mi ha ricordata. Diciamo che esisteva una Cristina ‘BC’, Before Scianel, con i capelli scuri. Poi, con Scianel, ho scoperto l’anima bionda che c’era in me, e non sono più tornata indietro. Ma qualcosa tra me e lei c’è. C’è una somiglianza nello sguardo. Quando abbiamo fatto quel piccolo gioco davanti allo specchio, per promuovere la serie, l’ho vista: ho visto in lei quello che Scianel diventerà. È una gatta selvatica. E da lì, suo malgrado, inizierà un percorso che la porterà a diventare una iena. Ma parte già da lì. Non è una pecorella. È una ragazza ribelle, con rabbia negli occhi, con un’intolleranza verso tutto quello che le sta succedendo. Vuole spaccare il mondo. Liberarsi di ogni peso. Ecco, si parte da lì. Poi vedremo dove arriverà. E conoscendo la fine, verrebbe voglia di gridare a quel personaggio: ‘Fermati. Basta. Goditi quello che hai adesso, prima che arrivi quella curva da cui non si torna più indietro’”.

Quando aveva l’età di Annalisa, lei era una gatta selvatica o un micio addomesticato?

“Ero… qualcosa di diverso. Avevo quell’età quando sono diventata madre. A quindici anni ero incinta, e a sedici, il giorno del mio compleanno, è nato mio figlio. Avevo una famiglia meravigliosa. Mia madre veniva a scuola durante l’intervallo per portarmi mio figlio, per allattarlo. Poi se lo riportava a casa, e io continuavo a studiare, a preparare la maturità. Quindi sì, ero ribelle, ma dentro un contesto d’amore. Erano gli anni Settanta. Un’epoca in cui o venivi represso o avevi una libertà totale. Io ho avuto la libertà. Eravamo sei fratelli: cinque femmine e un maschio. Mio padre, poveraccio… cinque figlie belle e diverse, una più complicata dell’altra! Ma non ci hanno mai represse. E questo ci ha dato una forza enorme. Vivevamo un mondo che stava cambiando. Dopo il Sessantotto, c’era voglia di scoprire, di vivere, di respirare tutto. La musica, per esempio: mio fratello suonava in un gruppo rock. Mi ha fatto ascoltare i Led Zeppelin, i Pink Floyd, Jimi Hendrix… quella musica l’ho trasmessa a mio figlio, e lui l’ha fatta sua. Ancora oggi, quando l’ascolto, sento di appartenere a quell’epoca. Era un tempo rivoluzionario. C’era il movimento hippie, l’amore libero, la ribellione mondiale. Non sono molto diversa dalle mie sorelle: tutte cresciute in quella libertà. E credo che ci abbia formate davvero. Mio figlio è cresciuto insieme a mia sorella più piccola, che aveva solo quattro anni più di lui. Siamo cresciuti tutti insieme. Quindi no: non ero né una gatta selvatica né un micio addomesticato. Ero un animaletto libero. Libero di guardare, di esplorare, di vivere. Una specie di gattina selvatica, forse, che però diceva: ‘grrrr’!”.

Che cosa fa oggi suo figlio?

“Vive ai Caraibi da vent’anni. Ha un ristorante, anzi due, e una caffetteria molto grande. Lavora tantissimo. Sta a Grenada, nelle Grenadine. Sono nonna di due nipoti, Davide di 26 anni e Cristina di 24, e un terzo ‘acquisito’, figlio della moglie. Siamo quasi coetanei, alla fine: mio figlio è il mio migliore amico. E i miei nipoti lo stanno diventando anche loro. Quando posso, vado da loro. Ai Caraibi sarà il mio buen retiro, prima o poi”.

E i clienti dei suoi locali sanno tutto di Scianel?

“Sanno tutto! Mio figlio aveva messo una mia foto nel ristorante. Una volta mi chiama e mi fa: ‘Mamma, ho fatto l’ennesima cavolata… ho messo la foto di Scianel’. Tutti i clienti gli chiedevano: ‘Ma è vero che è tua madre?’. E lui era costretto a chiamarmi: ‘Mamma, per favore, diglielo tu!’. Così, mi mettevo in videochiamata e dicevo: ‘Allora, guagliò, non rompete… chist’è figlio mio!’. In napoletano, ma anche in inglese e spagnolo!” (ride, ndr).

È il peso della popolarità.

“Mi sono capitate cose assurde. La più incredibile? Il giorno del funerale di mia madre. Io e mia sorella usciamo dalla cremazione con l’urna ancora calda tra le mani. Un ragazzo si avvicina, mi guarda e chiede: ‘Signora Scianel, posso fare un selfie?’. Io lo guardo, guardo mia sorella… e scoppiamo a ridere. Mia madre, che aveva uno spirito ironico, avrebbe detto: ‘Cristina, fai quello che devi fare, ma portami via subito da qui!’. Alla fine, ho scattato quel selfie. Io, mia madre ancora rovente tra le braccia, e lui. Una scena surreale. Ma anche buffa. Non so che se ne sarà fatto ma gli ho regalato un sorriso”.

Dal 26 febbraio la vedremo nel film Le bambine, dove interpreta la nonna delle protagoniste.

“Le bambine è un film che adoro. Le registe, Valentina e Nicole Bertani, sono due pazze meravigliose. Le amo alla follia. Hanno avuto un’idea bellissima e l’hanno realizzata in modo strepitoso. È un film con una leggerezza profonda… o una profondità leggera, come preferisce. Racconta lo sguardo di tre bambine sul mondo. Vivono in famiglie benestanti, ma sono emotivamente isolate. Parlano degli adulti in terza persona: ‘la madre’, ‘il padre’, ‘la nonna’, ‘il cane’. Solo tra loro si chiamano per nome. Io interpreto la nonna: una completamente fuori di testa. Insegna alla nipote che per essere felici servono tanti soldi. Che lo champagne si può bere a colazione. Che l’unica acqua possibile è la Perrier. Che le cose belle sono solo quelle costose. Guida una Lamborghini gialla, è piena di ori e lustrini. Un personaggio pazzesco, estremo, ma divertente da morire. Il film tocca anche temi dolorosi, ma con quella leggerezza che ti arriva dritta al cuore”.

Ha già curato regie sceniche in teatro. Lo sa che prima o poi dovrà dirigere un film, vero?

“Me lo dicono in tanti. Fino a un anno fa avrei risposto: assolutamente no. Ma adesso… ci sto cominciando a pensare. Perché lo sguardo ce l’ho. E lo sguardo, alla fine, è il cinema”.