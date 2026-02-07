Cristina Mazzotti, pericolo di fuga per Giuseppe Calabrò condannato all'ergastolo che aveva prenotato un volo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Giuseppe Calabrò, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti, è stato fermato per il rischio di fuga. Il nome di Calabrò è emerso anche nell’indagine “Doppia Curva” sulle infiltrazioni criminali all’interno del tifo organizzato di Inter e Milan e inoltre aveva prenotato per domenica un volo Milano-Reggio Calabria. Da qui la disposizione del fermo.

Pericolo di fuga per Giuseppe Calabrò

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno fermato Giuseppe Calabrò nel corso della notte.

Calabrò era a piede libero dopo la condanna in primo grado arrivata il 4 febbraio per il sequestro, nel 1975, e la morte di Cristina Mazzotti.

Le esigenze cautelari del fermo sono legate anche al fatto che il nome di Calabrò era emerso nell’ambito delle indagini “Doppia Curva”.

Chi è Giuseppe Calabrò

Giuseppe Calabrò, 76 anni, fece parte del commando che nel luglio del 1975 rapì Cristina Mazzotti a Eupilio Como. La ragazza morì 25 giorni dopo, durante la detenzione.

A distanza di oltre 50 anni, in settimana era arrivata la condanna della Corte d’Assise di Como, secondo cui Calabrò e Demetrio Latella sono colpevoli di omicidio volontario.

Calabrò, che in attesa dei successivi gradi di giudizio era a piede libero, era anche comparso nel procedimento della DDA Milano sulle infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nel tifo organizzato di Inter e Milan.

Calabrò aveva prenotato un volo

Anche per questo, secondo i pm Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Ammendola, “vantava e vanta una fama criminale che lo porta a interloquire con esponenti di primo piano della criminalità calabrese, al Nord come in Calabria”.

In conseguenza di questo, il 76enne poteva “godere di una serie di appoggi di carattere logistico e patrimoniale, attivabili in qualsiasi momento e in grado di garantirgli la latitanza e l’impunità per il gravissimo reato commesso”.

A conferma del rischio del pericolo di fuga c’è anche il fatto che Calabrò aveva prenotato per domani un volo da Milano a Reggio Calabria.

Il caso di Cristina Mazzotti

Cristina Mazzotti fu rapita il primo luglio 1975 a Eupilio Como e fu segregata in una buca in Castelletto Ticino.

La ragazza, che all’epoca aveva 18 anni, fu sequestrata dopo una festa mentre era in macchina col fidanzato Carlo Galli e l’amica Emanuela Luisari.

Si trattò di un sequestro di persona a scopo di estorsione organizzato da uomini legati alla criminalità organizzata calabrese: per la sua liberazione i sequestratori chiesero un miliardo e 50 milioni di lire.

Nella buca nella quale era stata messa, a Cristina Mazzotti venivano somministrati eccitanti e tranquillanti per tenerla sveglia ed evitare che si agitasse. Fu trasportata nell’abitazione di uno dei sequestratori ormai debilitata dove morì nella notte tra il 31 e il primo agosto 1975.