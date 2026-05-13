Cristo Fernandez attore di Ted Lasso diventa calciatore professionista negli Usa, la storia di "Dani Rojas"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attore Cristo Fernandez, famoso per aver interpretato Dani Rojas nella serie Ted Lasso, ha firmato un contratto da calciatore professionista con l’El Paso Locomotive FC. Dopo un infortunio giovanile e il successo televisivo, il trentacinquenne messicano torna allo sport agonistico nella USL Championship statunitense.

Il ritorno in campo di Cristo Fernandez come calciatore professionista

Cristo Fernandez, noto per aver interpretato il personaggio di Dani Rojas nella serie tv “Ted Lasso”, ha ufficialmente trasformato la finzione in realtà firmando un contratto con l’El Paso Locomotive FC. L’annuncio, avvenuto mercoledì 13 maggio 2026, segna il ritorno dell’attore messicano al calcio agonistico dopo un lungo stop.

L’attore trentacinquenne ha siglato l’accordo con il club di El Paso dopo un periodo di prova durato due mesi, giocando anche un’amichevole di contro il New Mexico United. Prima di approdare in Texas, Cristo si era allenato con la squadra riserve dei Chicago Fire, club della Major League Soccer, dimostrando la volontà di riprendere la carriera interrotta a 15 anni a causa di un grave infortunio al ginocchio.

Il post di Transfermarkt, noto sito che pubblica i valori di mercato dei calciatori, con l’ufficialità del contratto siglato da Cristo Fernandez, attore di Ted Lasso che è diventato un calciatore professionista

All’epoca, il giovane militava nelle giovanili del Tecos FC in Messico, ma il problema fisico lo costrinse a virare verso il mondo della recitazione.

Dal set di Ted Lasso alla USL Championship

La carriera di Cristo Fernandez è stata segnata indissolubilmente dal successo di Ted Lasso, dove il suo slogan “Il calcio è vita” è diventato un tormentone internazionale. L’attore, nato a Guadalajara nel 1991, ha saputo sfruttare la visibilità ottenuta per rilanciare le proprie ambizioni atletiche.

Secondo quanto dichiarato sul sito ufficiale del club, il tecnico Junior Gonzalez vede in Fernandez un’importante aggiunta per il reparto offensivo, sottolineando come le sue doti di leadership possano giovare allo spogliatoio.

L’El Paso Locomotive, società fondata nel 2018 e attualmente quarta nel Gruppo B della propria categoria, scommette dunque sul talento messicano per rafforzare la linea d’attacco nella stagione 2026. “Forse sono solo un pazzo con sogni folli” ha commentato l’interprete di Dani Rojas.

La nuova sfida dell’attore messicano nel calcio Usa

Il contratto con l’El Paso Locomotive non preclude a Fernandez la prosecuzione della sua attività artistica, con la quarta stagione della serie che debutterà il prossimo 5 agosto 2026 su Apple TV+.

L’attore ha ribadito la gratitudine verso lo staff tecnico per avergli concesso l’opportunità di dimostrare il proprio valore sul campo.

Fernandez non è l’unico membro del cast di Ted Lasso con trascorsi calcistici, ma è il primo a raggiungere lo status di calciatore professionista in una lega ufficiale statunitense dopo la conclusione della serie.