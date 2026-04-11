Crisula Stafida, l’intervista all’attrice: “Ho imparato a salvarmi da sola, ma senza perdere la leggerezza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che passano gran parte della vita a cercare uno sguardo. Non necessariamente approvazione, non per forza amore, ma almeno la sensazione di essere viste davvero. Per alcune questo bisogno si consuma presto, per altre resta una corrente sotterranea che accompagna ogni scelta, ogni desiderio, ogni ferita. Ascoltando Crisula Stafida, si ha la sensazione che la recitazione sia entrata nella sua vita proprio così: come un tentativo di esistere più forte, di occupare uno spazio, di dimostrare che dietro una bambina silenziosa, sensibile e giudiziosa c’era già una donna che aveva bisogno di essere riconosciuta. Poi, però, succede qualcosa. Succede che il bisogno di essere vista lascia spazio al piacere di sentire. Di sentire se stessa, le emozioni degli altri, le fragilità, le paure, le crepe. E allora la recitazione smette di essere soltanto una forma di riscatto e diventa un luogo interiore, quasi un rifugio. Un posto in cui il dolore, la rabbia, la malinconia e perfino la leggerezza possono trovare una forma, un senso, una voce. Nel racconto di Crisula Stafida in quest’intervista per Virgilio Notizie non c’è mai la volontà di apparire più forte di quanto sia. Anzi. Crisula Stafida ha una sincerità quasi disarmante nel parlare di sé, delle proprie insicurezze, del rapporto complicato con la famiglia, della fatica di costruirsi da sola, del bisogno costante di trovare equilibrio. È una donna che sembra essersi abituata presto all’idea di non poter dipendere troppo da nessuno. Forse anche per questo, nel tempo, ha imparato a proteggersi costruendo sempre un piano B, un piano C, una via d’uscita possibile. Non per mancanza di coraggio, ma per istinto di sopravvivenza. Perché quando non hai alle spalle una struttura solida, impari presto che non puoi permetterti di cadere del tutto. La sua vita è stata un continuo spostarsi, non soltanto da un luogo all’altro, ma anche da una versione di sé all’altra. Roma, il Trentino, Milano, la Francia. La commedia e l’horror. Il desiderio di essere amata e il bisogno di bastarsi da sola. La ricerca del successo e la paura che il successo possa diventare un’ossessione. Dentro questa alternanza di opposti, Crisula Stafida sembra avere trovato una sua formula personale di felicità: non quella fatta di eccessi, di lusso o di conferme continue, ma quella più discreta e concreta di chi riesce ancora a stare bene con poco. Dormire otto ore, fare una passeggiata, sentirsi libera di scegliere, lavorare senza doversi disperare, amare senza vergognarsi di dirlo. Forse è proprio questo che colpisce di più nelle sue parole: la capacità di guardarsi dentro senza compiacimento e di guardare il mondo senza cinismo. Sa bene che il presente è più duro, più chiuso, più triste rispetto a quello in cui è cresciuta. Sa che il lavoro dell’attore è precario, crudele, pieno di illusioni e false promesse. Sa che ci sono ferite che restano e domande che non avranno mai una risposta definitiva. Eppure, continua a scegliere la leggerezza. Non quella superficiale, ma quella più difficile da conquistare: la leggerezza di chi conosce il peso delle cose e decide comunque di non farsene schiacciare.

A che punto sente di essere arrivata oggi nel suo percorso professionale?

“Posso rispondere solo per come vivo quest’ultima esperienza, il film Election Day di Giorgio Amato, perché tutto è molto relativo. Mi sento appagata, sto bene e sono serena rispetto al percorso che ho compiuto fino a questo momento. Soprattutto perché ho avuto la possibilità di lavorare con una delle attrici con cui sognavo di collaborare fin da quando ero bambina, cioè Angela Finocchiaro. Sono cresciuta con il suo mito: per me è sempre stata un punto di riferimento: aver lavorato con lei mi ha dato una soddisfazione enorme. Dal punto di vista della commedia, ormai mi sento realizzata. È come se avessi esaudito un desiderio molto grande. Adesso potrei anche tornare all’horror senza problemi, perché quel sogno, in qualche modo, si è realizzato”.

Questa sensazione di sentirsi “realizzata” nasce dal fatto di aver raggiunto tutto ciò che desiderava oppure perché quella era la sua dimensione ideale?

“Era la mia dimensione ideale. Sognavo davvero di lavorare con Angela Finocchiaro. Se oggi mi chiedesse se c’è un altro attore o un’altra attrice italiana con cui vorrei lavorare allo stesso modo, probabilmente risponderei di no. Naturalmente ci sono moltissimi attori bravissimi, ma quando si cresce con un mito e poi si riesce a lavorare al suo fianco, è un’esperienza che resta dentro. Ci si sente davvero felici”.

Che tipo di progetto è Election Day?

“È un film un po’ diverso dal solito: una commedia con una forte componente politica e satirica. O almeno, questo è il punto di partenza. In realtà, il film racconta soprattutto come la società sia cambiata con i social network. Oggi una notizia si diffonde talmente in fretta da poter portare una persona al successo oppure distruggerla completamente nel giro di pochissimo tempo. Nella storia, questo accade proprio durante una notte elettorale a Renata Innocenzi, il personaggio interpretato da Angela Finocchiaro. È una deputata in ascesa, sembra che tutto stia andando nella direzione giusta, ma poi accade un episodio molto grave che rimette completamente in discussione il suo destino e la sua immagine pubblica”.

E chi interpreta lei?

“Interpreto Sara, la sua consulente d’immagine. Sara, insieme al personaggio di Angela Finocchiaro, rappresenta la componente più leggera del film. Leggera non nel senso di superficiale, anzi. Sara sceglie la leggerezza come modo di stare al mondo. È una donna che arriva da un passato tormentato e cerca sempre di vivere con ironia, spirito e leggerezza. Cerca di non appesantirsi e di non lasciarsi travolgere dagli eventi”.

E quanto c’è di suo in Sara?

“Sicuramente c’è qualcosa di me. Sara è una donna che proviene da una famiglia che non l’ha mai accettata del tutto perché è omosessuale. Ha sofferto molto nel rapporto con i genitori. Non posso dire che la mia famiglia non mi abbia accettata come attrice, però è vero che non provengo da una famiglia che mi abbia sostenuta molto. In qualche modo ho dovuto imparare a trovare forza dentro di me. Quindi sì, con Sara condivido questa forza interiore, questa capacità di andare avanti anche quando non si ha una struttura solida alle spalle. Quando manca una famiglia presente e forte, bisogna trovare dentro di sé le risorse per continuare”.

Che cosa ha rappresentato la recitazione nella sua vita?

“Col senno di poi, direi che è stata, in qualche modo, la mia salvezza. All’inizio la recitazione rappresentava una forma di riscatto. Era il modo per farmi notare, per farmi vedere dalla mia famiglia, per dimostrare che potevo fare qualcosa di importante. C’era il desiderio di essere riconosciuta, di ottenere attenzione. Con il passare del tempo, però, questo aspetto è cambiato. La recitazione è diventata un fuoco sacro. Non era più soltanto il bisogno di essere vista, ma il senso di bellezza e di pienezza che provavo mentre recitavo. Sto bene quando recito. È difficile da spiegare, ma quando si fa qualcosa che permette di staccarsi completamente dal resto del mondo, quando si è felici mentre la si fa, significa che si è nel posto giusto”.

Che cosa le ha fatto scoprire di sé?

“Sicuramente mi ha fatto capire quanto sia sensibile. E quanto mi piaccia osservare le persone, cercare di comprendere le loro sofferenze e le loro fragilità. Sono dello Scorpione e, quindi, non mi fermo mai alla superficie. Mi interessa sempre andare un po’ più in profondità. Probabilmente la recitazione mi ha fatto scoprire proprio questo lato di me, questa sensibilità”.

E questa sensibilità come si lega ai personaggi che interpreta? Per esempio, nei ruoli più leggeri o nei film horror sembra quasi una qualità lontana.

“Dipende dai personaggi. Per esempio, la saga di Din Don è un po’ come un cartone animato. Anche Gina era un personaggio molto colorato, molto divertente, quasi come se stessi recitando per dei bambini. In quel caso non credo di aver messo molta sensibilità nel senso più profondo del termine. Piuttosto c’era l’intuizione di capire quale tipo di personaggio potesse funzionare in un mondo così colorato, pieno di figure molto caratterizzate. Din Don è proprio questo: un quadro molto vivace. Forse, invece, il personaggio in cui ho dovuto mettere più di me stessa è stato Angelica nella serie Fragili, che è la madre di un bambino con la sindrome di Down. In quel caso ho dovuto scavare molto di più dentro di me. Però Din Don è stato importante anche per un altro motivo: mi ha dato una libertà economica che prima non avevo. E questo è fondamentale, perché avere una stabilità economica significa avere anche maggiore libertà nella scelta dei progetti. Quando non si ha l’acqua alla gola, si può scegliere meglio, ci si può permettere di non accettare tutto e di aspettare il personaggio che interessa davvero”.

Che cosa le ha permesso di resistere nei momenti più difficili del suo percorso?

“Avere sempre un piano B e anche un piano C. Amo recitare, è una passione enorme, ma non ho mai fatto soltanto quello. Ho sempre pensato che, se facessi solo l’attrice e nessuno mi chiamasse, finirei per sentirmi come un burattino in attesa che qualcuno venga a muoverne i fili. Non potrei vivere così. Per questo, parallelamente, insegno recitazione ai ragazzi, faccio la speaker per Focus e ho aperto una piccola attività. Cerco sempre di dedicarmi anche ad altro, in modo che il cinema non sia l’unico orizzonte della mia vita”.

Guardando gli altri, si è mai chiesta perché alcuni siano arrivati prima o abbiano avuto un successo più rapido del suo?

“No, non l’ho mai pensato davvero. Ho sempre creduto che, se una persona raggiunge il successo, è perché in quel momento ha trovato la strada giusta per arrivarci. Magari io, in quel momento, quella strada non l’avevo ancora trovata. Poi il successo non dipende soltanto dal talento, questo è evidente. Certo, bisogna essere preparati, ma servono anche il ruolo giusto, il film giusto e il momento giusto. Serve che tutto si incastri. E non accade subito per tutti. Quindi, anche nei momenti in cui le cose non andavano bene, mi limitavo a pensare che sarei andata avanti e avrei visto cosa sarebbe successo. Tanto avevo sempre un piano B e un piano C”.

Però avere un paracadute può anche limitare un po’ l’ambizione.

“Forse sì. Ha ragione. Avere un paracadute non porta alla disperazione. E spesso la disperazione, quella fame autentica, è proprio ciò che spinge alcune persone ad arrivare più in alto. Quando una persona ha davvero fame, tira fuori un istinto di sopravvivenza che può portarla più lontano. Però, sinceramente, per me va bene così. Ognuno ha il proprio percorso. L’importante è vivere bene. Poi ciascuno sceglie il modo in cui farlo”.

Ha mai avuto paura che il desiderio di affermarsi potesse trasformarsi in un’ossessione?

“Sì, e credo che dipenda molto anche dal carattere. Sono sempre stata una persona molto giudiziosa. La mia maestra delle elementari diceva sempre che lo fossi molto e, in fondo, sono rimasta così. Quando ho cominciato a capire che questa passione poteva diventare un’ossessione, mi sono fermata. Mi sono detta che avevo bisogno di dedicarmi anche ad altro, a qualcosa che potesse darmi serenità. In questo modo si può continuare a vivere la passione in modo sano, senza trasformarla in un’ossessione. Per me è fondamentale mantenere un equilibrio. Non sono una persona autodistruttiva: non bevo, non fumo, non mi drogo. Non potevo farmi del male attraverso il lavoro. Prima del lavoro, per me, viene il bisogno di stare bene e di vivere in armonia”.

La sua vita è stata anche un continuo spostarsi. Nasce a Roma, poi va in Trentino, quindi a Milano, in Francia e infine di nuovo a Roma. Che rapporto ha con questa città?

“Sono nata a Roma, poi i miei genitori si sono separati e mi sono trasferita in Trentino con mia madre. Successivamente sono andata a Milano per studiare e poi anche in Francia per fare alcuni stage, sempre legati alla formazione. Alla fine, però, sono tornata a Roma. Roma, con tutti i suoi difetti, è una città che mi fa sentire viva. È piena di stimoli, di colori, di persone, di situazioni. Riesce sempre a darti qualcosa. Quando vado in Trentino a trovare mia madre, sto bene perché tutto è molto rilassante. Dopo qualche giorno, però, sento che mi mancano gli stimoli: è tutto più lento, più tranquillo. E allora nasce il desiderio di tornare a Roma”.

All’inizio del nostro discorso dicevamo che i suoi genitori non erano particolarmente favorevoli a questo percorso. Quando hanno capito che la loro figlia sarebbe diventata davvero un’attrice?

“Ho perso mio padre molto presto. Ha vissuto solo l’inizio di questo percorso e non era molto d’accordo con l’idea che potessi diventare attrice o frequentare il mondo dello spettacolo. Credo che il suo ragionamento fosse molto pratico: sosteneva che non avessi conoscenze e che, senza appoggi, sarebbe stato difficile diventare attrice. Aveva uno sguardo piuttosto disincantato su questo ambiente. Probabilmente lo considerava un mondo molto difficile e lontano. Mia madre, invece, non credo si sia mai posta davvero il problema. Mi ha sempre detto di seguire la mia strada, a patto che riuscissi a mantenermi da sola. Il senso era questo: se ti piace fare qualcosa, falla, ma cerca di essere indipendente. Una volta raggiunta l’autonomia economica, puoi fare della tua vita ciò che vuoi. Forse anche per il fatto che, da bambina, ero molto giudiziosa, mi ha sempre lasciata abbastanza libera”.

In che cosa oggi pensa di assomigliare a sua madre?

“Forse nella sana follia. Nel fatto di essere spontanea, di dire ciò che penso senza rifletterci troppo, di essere molto diretta con le persone. Solo che mia madre è così in modo forse eccessivo. Io, invece, qualche filtro riesco ancora ad averlo”.

In fondo la sua storia familiare è già di per sé molto particolare.

“Sì, mia nonna era greca e mia madre mi ha chiamata come lei. Però mia madre è nata a Merano, quindi è trentina. Mio nonno era pugliese, mio padre romano e mia madre trentina. Insomma, non potevo avere una vita lineare. C’era già un grande miscuglio all’origine. Una confusione che si è manifestata fin dall’inizio”.

E come hanno convissuto tutte queste anime dentro di lei?

“Ho cercato di unire tutti i puntini, di mettere tutte queste personalità d’accordo. E devo dire che, almeno per ora, ci riesco. Poi magari domani mi sveglio e scopro di essere impazzita anch’io, ma per il momento riesco a tenere tutto abbastanza sotto controllo”.

Ha mai avuto voglia di riscoprire maggiormente le sue origini greche?

“Sinceramente no. Anche perché mia nonna è arrivata in Italia molto giovane, durante la guerra. Mi ha parlato poco della Grecia. Era venuta qui da bambina e, alla fine, era più trentina che greca. Della Grecia le era rimasto soprattutto il nome, ma parlava trentino. Mio nonno era pugliese e si era trasferito in Trentino, mia nonna era arrivata dalla Grecia sempre in Trentino, ed è lì che si sono conosciuti”.

Nel percorso di un attore sono importanti anche i maestri. Ci sono insegnamenti che sente ancora suoi e altri da cui invece si è allontanata?

“Dal punto di vista tecnico è stato interessante ascoltare tutti, perché ognuno cerca di insegnare una tecnica diversa. Però credo che la tecnica debba essere personalizzata. È quello che cerco di insegnare anche ai ragazzi che studiano recitazione con me. La tecnica è importante, ma ognuno di noi ha un bagaglio personale e un modo diverso di esprimere le emozioni: io le esprimerò in un modo, un’altra persona in un altro. Quello che conta davvero è capire quali siano i propri punti di forza, ciò che rende un attore diverso da un altro, ciò che lo rende più potente. Le tecniche servono, ma l’istinto resta l’aspetto principale”.

È riuscita a superare i suoi blocchi interiori grazie alla recitazione?

“Sì, credo di sì. Anche perché, con una vita come la mia, il drammatico emerge subito. Piango a comando. Al di là della battuta, è vero che si va a cercare nel proprio vissuto personale. Lì dentro c’è tutta la gamma di emozioni necessarie per raccontare una storia. Penso di aver superato i miei blocchi. Certo, questa è una convinzione personale. Dovrei parlarne con uno psicoterapeuta per capirlo davvero, ma non credo molto nella psicoterapia”.

Non ci crede?

“Sono un po’ titubante. Perché secondo me, se si continua a scavare, si trova sempre qualcosa. E allora mi chiedo: se si sta bene, se si vive serenamente, perché andare a scavare per forza? Perché cercare nell’infanzia tutte le proprie ferite? È un po’ come quando si fanno troppe analisi mediche: se si cerca troppo, qualcosa si trova sempre. Vado dal medico se ho un problema. Allo stesso modo, andrei in terapia se stessi male. Ma se sto bene, se mi sento serena, se ho rapporti sani intorno a me, non sento il bisogno di farlo. Poi, naturalmente, per altre persone può funzionare. Parlo solo dal mio punto di vista”.

Quale pensa sia stato il sacrificio più importante che la sua professione le ha richiesto?

“Sa che non mi sento di essermi sacrificata? Anzi, sono molto grata alla mia professione. Vengo da una famiglia molto modesta e oggi, se sono riuscita a comprarmi una casa e a stare bene, in gran parte lo devo anche al mio lavoro. Per questo non mi sento di aver fatto sacrifici. Mi sento in pace. Sto bene”.

La recitazione non ha mai inciso sui tempi della sua vita, sulla possibilità di costruire una famiglia o di avere figli?

“No, perché non ho mai voluto figli. Ed è stata una scelta molto serena. Quando leggo di persone che si infastidiscono se qualcuno chiede loro come mai non abbiano figli, penso che siamo arrivati a un punto in cui non si può più chiedere nulla. Non mi sento attaccata se qualcuno mi domanda perché non ho figli. Certo, per chi non ha vissuto questa condizione come una scelta può essere una domanda dolorosa. Nel mio caso, però, non lo è. Non ho figli perché non ne ho mai sentito il bisogno. E soprattutto perché questo non è un mondo in cui desidero crescere un figlio. È semplicemente una scelta. Una persona non deve sentirsi sbagliata se non prova un istinto materno. Forse, se vivessimo in un altro pianeta, quell’istinto sarebbe arrivato. In questo mondo, invece, no. Non me la sento di mettere qui la cosa più preziosa che potrei avere. Per me, ormai, la vita è questa e cerco di viverla al meglio, però, guardandomi intorno, non vedo tutta questa gioia né grandi prospettive. Quindi va bene così. Meglio non correre rischi”.

Guardandosi intorno, qual è l’aspetto che oggi le fa più male?

“Mi fa male vedere come siamo diventati in questo momento storico. Con Internet e con i social ci siamo chiusi moltissimo. E mi includo in questo discorso, non sto parlando degli altri dall’esterno. Secondo me, prima c’era più voglia di condividere, più allegria. Adesso ognuno vive nel proprio orticello e siamo tutti un po’ più tristi. Questo mi fa male, anche perché non vedo grandi prospettive di miglioramento. Siamo cresciuti negli anni Ottanta e ricordiamo bene com’era il mondo prima. Oggi è cambiato moltissimo. Prima, secondo me, le persone erano più felici. Anche da bambini bastavano una palla, un cortile e un po’ di fantasia per essere contenti. Ci piaceva stare insieme. Non ci mettevano in mano un iPad o un telefono per ore. Adesso sembra che si compensi tutto con oggetti costosi, con l’iPhone, ma poi manca il resto. Manca la scoperta, manca il gioco condiviso, manca il tempo trascorso insieme. Lo so, sembra il discorso di due persone anziane, ma è così”.

Se potesse guardarsi da fuori, pensa che a Crisula sia stato dato tutto quello che meritava oppure sente che manchi ancora qualcosa?

“Non sono una persona incontentabile, e questa è la mia fortuna. Non sono una di quelle persone che hanno bisogno della borsa da cinquemila euro, del Rolex o delle vacanze nei luoghi più esclusivi. Mi sveglio, sto bene, vado a fare una passeggiata al parco e sono contenta. Questa, per me, è una grandissima fortuna. Per questo oggi mi sento ricchissima. Dal punto di vista professionale mi sento appagata. Ho fatto lavori belli, che mi hanno dato soddisfazione. Penso soprattutto a Fragili, ma anche a Una mamma all’improvviso e a questo nuovo film. Sono esperienze che mi hanno gratificata. Se arriveranno altri progetti sarò felicissima. Se non arriveranno, pazienza. Tanto c’è sempre il famoso piano B e piano C. Mi sento in pace. Sto bene”.

Se oggi potesse incontrare la Crisula degli inizi, quella che stava muovendo i primi passi, che cosa le direbbe di non sottovalutare?

“È difficile rispondere, perché quando ho iniziato ho perso davvero molto tempo con le persone sbagliate. C’erano tanti mitomani in giro. All’epoca non c’era Internet come oggi e, se da un lato lo critichiamo spesso, dall’altro oggi è utilissimo, perché basta cercare il nome di una persona per sapere subito tutto sul suo conto. Quando sono arrivata a Roma, ero davvero con la valigia in mano e mi chiedevo da dove cominciare. Mi sono trovata davanti produzioni fantasma che un giorno esistevano e il giorno dopo sparivano, agenzie poco serie, pseudo-registi che magari realizzavano soltanto locandine e poi i film non esistevano davvero. All’inizio è stato un percorso quasi tragicomico. Mi chiamavano per un ruolo e poi, improvvisamente, la produzione spariva. Oppure scoprivo che quel film esisteva solo nella testa del regista e che forse lo avrebbero visto soltanto lui e i suoi parenti. Oggi queste situazioni accadono ancora, però almeno si trova tutto raccontato online. All’epoca era molto più difficile orientarsi”.

Quando ha avuto la sensazione di aver finalmente trovato la strada giusta?

“Quando hanno iniziato a prendermi per progetti veri, destinati alla televisione o al cinema. Quando ho capito che non si trattava più del film visto soltanto dal regista e dai parenti, ma di lavori che avevano davvero un ritorno, anche dal punto di vista dell’immagine. In quel momento ho avuto la sensazione di aver finalmente trovato una strada più concreta”.

Che rapporto ha con la sua immagine?

“Ho un rapporto abbastanza sereno con la mia immagine. Non sono una persona ipercritica sul piano estetico. Magari lo sono di più sul piano della recitazione. Mi capita di guardarmi e pensare che una battuta avrei potuto dirla diversamente oppure che, in un determinato momento, avrebbe funzionato meglio una pausa di due secondi in più. Quell’aspetto mi piace analizzarlo. Dal punto di vista estetico, invece, mi accetto. Per esempio, di Election Day, ho visto la copia privata e ho pensato che persino le occhiaie mi stessero bene. Mi piacciono perché fanno parte dell’atmosfera del film. Non sono una di quelle attrici che si spaventano se si vedono un po’ più stanche o con qualche segno sul viso. Anzi, il fatto che il volto stia acquistando maturità non mi dispiace. Poi, naturalmente, se un giorno arriverà un cambiamento più evidente magari farò un lifting. Non sono contraria. Basta scegliere qualcuno bravo e non trasformarsi in un’altra persona”.

Se la sua stanza potesse parlare, che cosa racconterebbe di lei?

“Direbbe che dormo moltissimo. Amo dormire: mi piace tantissimo. Se mi si toglie il sonno, mi si toglie tutto. Preferisco rinunciare a mangiare piuttosto che alle mie otto ore di sonno. Posso accontentarmi di un pacchetto di crackers, ma devo dormire bene. Perché quando dormo bene mi sveglio piena di energia e con voglia di fare. La mia stanza mi somiglia abbastanza: mi piace la pulizia, ma non sono una maniaca dell’ordine. Ho una specie di attaccapanni, una rella da cinema, in camera, e lì accumulo di tutto: vestiti, maglie e altri oggetti. Poi, a un certo punto, la guardo e penso che tra poco potrebbe cadermi addosso, e allora sistemo tutto. Troppo ordine mi inquieta. Mi piace che sia tutto pulito, ma non perfettamente ordinato”.

Dato che dorme tanto, ha sogni ricorrenti?

“No, fortunatamente no. Non sono ripetitiva neanche nei sogni. Faccio sempre sogni diversi: ho il piano A, B e C anche nei sogni (ride, ndr)”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Crisula ha regalato a se stessa?

“Non mi faccio mancare i gesti di tenerezza. Per esempio, ieri, insieme al mio compagno, ci siamo regalati un bel massaggio thailandese rilassante. È stato un momento di benessere, di relax, una coccola che ci siamo concessi. E poi il massaggio crea anche una bella atmosfera, anche se subito dopo si è talmente rilassati e spossati da non avere quasi più energia. Però sì, è stato un doppio regalo. Non ho alcun problema nel dire di avere una vita sentimentale e sessuale appagante: non penso che nel 2026 il sesso debba ancora essere un tabù”.