Critiche a La Verità per il titolo "Fine Vita" dopo la morte di Emma Bonino, segnalato all'Ordine giornalisti
La prima de La Verità su Emma Bonino scatena polemiche: la giornalista Alessandra Longo segnala il titolo "Fine Vita" all'Ordine del Lazio
Il titolo “Fine Vita” scelto da La Verità per la prima pagina dedicata alla morte di Emma Bonino ha scatenato proteste. La giornalista Alessandra Longo ha segnalato il quotidiano di Belpietro all’Ordine dei giornalisti del Lazio, definendo il gioco di parole indecente, condividendo il pensiero di numerosi altri colleghi.
- "Fine Vita", polemiche sul titolo de La Verità
- La segnalazione all'Ordine dei Giornalisti
- La morte di Emma Bonino
“Fine Vita”, polemiche sul titolo de La Verità
Dopo la scomparsa di Emma Bonino, avvenuta venerdì 11 settembre a 78 anni in seguito al ricovero all’ospedale Santo Spirito di Roma, si è aperto un fronte polemico attorno alla prima pagina che La Verità le ha dedicato nell’edizione di sabato 12 settembre.
Accanto al ritratto della storica leader radicale, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro ha scelto il titolo “Fine Vita“, richiamando esplicitamente l’ultima battaglia civile portata avanti da Bonino, quella per la legalizzazione dell’eutanasia.
La segnalazione all’Ordine dei Giornalisti
La scelta editoriale non è passata inosservata. Alessandra Longo, per anni firma politica di Repubblica, ha inviato una segnalazione formale all’Ordine dei giornalisti del Lazio.
La comunicazione, diretta a Daniele Mastrogiacomo (presidente del Consiglio di disciplina) e a Guido D’Ubaldo (presidente dello stesso Ordine) usa toni molto netti.
“Accanto alla foto di Emma Bonino, ‘grande italiana’, onorata con i funerali di Stato decisi dalla presidente Meloni, appare la scritta ‘Fine Vita’ ” si legge. “Un indecente gioco di parole tra la sua morte e l’ultima sua battaglia”.
“Qui non è a rischio la libertà di parola” prosegue la lettera “ma la decenza, l’etica, il rispetto. Io non mi sento rappresentata da colleghi come quelli che hanno concepito questa ignominia. Dissociamoci pubblicamente condannando la volgarità”.
La morte di Emma Bonino
Diversi giornalisti hanno condiviso sui social l’iniziativa di Longo. I commenti al titolo spaziano da “ripugnante” a “privo di ogni deontologia”, arrivando a definirlo anche un “attacco meschino”.
Non è la prima volta che La Verità finisce al centro di un caso mediatico: il giornale di Belpietro è abituato a titoli sopra le righe e a scontri con istituzioni e colleghi.
Nel frattempo, il cordoglio per Emma Bonino è stato bipartisan: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’ha ricordata come una figura che “ha impresso un segno nella vita della Repubblica”, mentre la premier Giorgia Meloni ha annunciato le esequie di Stato, fissate per martedì 15 settembre alle 12:30 nella Protomoteca del Campidoglio, in forma laica.