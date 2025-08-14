Critiche a Martina Strazzer e Amabile per la donna incinta assunta e poi lasciata a casa, attacchi sui social

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Finisce nella bufera Martina Strazzer, la fondatrice del brand di gioielli Amabile molto popolare sui social network. E proprio dai social sta montando una shitstorm che riguarda la gestione del contratto di lavoro di una dipendente incinta. In sintesi: a novembre 2024 Strazzer aveva annunciato l’assunzione della collaboratrice in dolce attesa, che però dopo la maternità non è stata rinnovata.

Amabile di Martina Strazzer assume una donna incinta

Amabile conta oltre 40 dipendenti, per il 90% donne. Nel video pubblicato a novembre, Strazzer era orgogliosa di mostrare tramite video l’assunzione di una nuova collaboratrice incinta, definita “la contabile di Amabile incinta”.

Al momento della firma del contratto la nuova collaboratrice era al quarto mese di gravidanza. L’ingresso in azienda era avvenuto con un contratto a tempo determinato, con la promessa di trasformarlo successivamente in un tempo indeterminato.

Contratto non rinnovato alla dipendente incinta

Poi, come detto, la maternità e infine la decisione dell’azienda di non dare seguito alla collaborazione rinnovando il contratto. La scelta era stata motivata con presunti errori nell’operato della collaboratrice.

Da parte dell’azienda Amabile non si è configurato alcun reato, dal momento che non vi è alcun obbligo di legge nel rinnovare un contratto a tempo determinato scaduto, né di trasformarlo in indeterminato.

La vicenda è però stata raccontata dalla diretta interessata alla giornalista Charlotte Matteini, che ne ha parlato nella sua newsletter.

“Sui social si sono fatti parecchia pubblicità con la mia assunzione, ma nessuno conosce il vero finale della storia. Vorrei che le persone sapessero quanto spesso la realtà dietro i social sia molto diversa da come appare”, ha commentato la giovane.

Utenti social contro Martina Strazzer

I contorni della vicenda, al momento, sono noti unicamente alle due parti, ma intanto gli utenti sui social si scatenano in commenti al vetriolo.

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, alcuni utenti hanno preso di mira l’imprenditrice Martina Strazzer.

“Aspettiamo il reel dove ci racconti di come hai sbattuto fuori la ragazza che avevi assunto incinta!”, ha scritto una donna.

“Parlarci della ragazza incinta che avevi assunto e poi licenziato“, ha scritto qualcuno. “Quando il popolo si sveglia è meraviglioso”, ha commentato un’altra utente. “Sapevo quali fossero i commenti già prima di aprire la sezione”, ha ironizzato qualcuno.

“Scusate eh, ma al di là del fatto di essere incinta, potrebbe non aver rinnovato il contratto perché non piaceva il modo in cui lavorava? Chiedo eh”, si domanda una utente.